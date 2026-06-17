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Казанский «Ак Барс» продлил контракт с еще одним тренером

11:53, 17.06.2026

Денис Ячменев останется в тренерском штабе Анвара Гатиятулина

Казанский «Ак Барс» продлил контракт с еще одним тренером
Фото: Динар Фатыхов

Тренер «Ак Барса» Денис Ячменев подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте «барсов».

Соглашение с тренером рассчитано еще на два сезона — до 2028 года.

взято с сайта ak-bars.ru

Ячменев продолжит работу в тренерском штабе Анвара Гатиятулина. Ранее «Ак Барс» продлил контракт с главным тренером основной команды на два года.

В прошлом розыгрыше Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский клуб дошел до финала плей-офф Кубка Гагарина, где уступил ярославскому «Локомотиву».

Зульфат Шафигуллин

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