Казанский «Ак Барс» продлил контракт с еще одним тренером
Денис Ячменев останется в тренерском штабе Анвара Гатиятулина
Тренер «Ак Барса» Денис Ячменев подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте «барсов».
Соглашение с тренером рассчитано еще на два сезона — до 2028 года.
Ячменев продолжит работу в тренерском штабе Анвара Гатиятулина. Ранее «Ак Барс» продлил контракт с главным тренером основной команды на два года.
В прошлом розыгрыше Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский клуб дошел до финала плей-офф Кубка Гагарина, где уступил ярославскому «Локомотиву».
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