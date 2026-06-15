Евгений Митякин рассказал, что поменялось в игре «Нефтехимика» с приходом Игоря Гришина

Хоккей нижнекамцев стал более атакующим при новом наставнике команды

Фото: взято с сайта hcnh.ru

Нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин в интервью «Реальному времени» рассказал, как изменился хоккей команды с приходом нового главного тренера Игоря Гришина.

— У Игоря Владимировича свой взгляд на хоккей, так же как и у Олега Юрьевича Леонтьева. Сейчас у нас, конечно, прицел больше направлен на атаку. Игорь Владимирович даже на тренировках говорит нам о том, чтобы мы забивали голы. Потому что вот эта нацеленность забить дает потом свои плоды в матчах. Он и на пресс-конференциях отмечает, что мы должны забивать в каждой игре минимум три гола. В то же время об обороне мы не забываем, стараемся играть правильно сзади. Нельзя сказать, что мы только бежим в атаку и не думаем о защите, — сказал Митякин.

В минувшем сезоне КХЛ «Нефтехимик» завершил регулярный чемпионат на седьмом месте. В плей-офф нижнекамцы вылетели в первом раунде от «Авангарда», уступив в серии со счетом 1:4.



Евгений Романов