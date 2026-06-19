Казанский «Рубин» оказался во второй корзине жеребьевки Кубка России

Сегодня 16 клубов РПЛ узнают соперников по групповому этапу турнира

Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Рубин» оказался во второй корзине жеребьевки Пути РПЛ Кубка России по футболу. Клубы узнают соперников по групповому этапу турнира сегодня, 19 июня, примерно в 14.00 по мск.

16 участников Пути РПЛ распределены по корзинам исходя из мест, занятых по итогам прошедшего сезона чемпионата Премьер-лиги. В первую корзину попали «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» и «Спартак». «Рубин» занял в прошлом сезоне восьмое место, поэтому угодил во второй квартет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Корзины выглядят следующим образом:

«Зенит», «Краснодар», «Локомотив», «Спартак»; ЦСКА, «Балтика», «Динамо», «Рубин»; «Ахмат», «Ростов», «Крылья», «Оренбург»; «Акрон», «Динамо» Махачкала, «Родина», «Факел».

Групповой этап Пути РПЛ Кубка России предполагает проведение шести туров. Команды сыграют матчи турнира 5 и 19 августа, 2 сентября, 14 и 28 октября и 25 ноября.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» будет участвовать в Пути РПЛ в четвертый раз после реформирования турнира. В двух предыдущих групповых турнирах казанская команда попадала в квартет с «Зенитом».

Напомним, ранее «Рубин» объявил об уходе нападающего Марвина Чуни в «Олимпию» на правах аренды. Также клуб сообщил о расставании с вратарем и двумя полузащитниками. До этого главный тренер Артига озвучил трансферные планы на лето. Два потенциальных новичка уже стали известны.

Зульфат Шафигуллин