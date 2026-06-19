Казанский «Рубин» оказался во второй корзине жеребьевки Кубка России
Сегодня 16 клубов РПЛ узнают соперников по групповому этапу турнира
Казанский «Рубин» оказался во второй корзине жеребьевки Пути РПЛ Кубка России по футболу. Клубы узнают соперников по групповому этапу турнира сегодня, 19 июня, примерно в 14.00 по мск.
16 участников Пути РПЛ распределены по корзинам исходя из мест, занятых по итогам прошедшего сезона чемпионата Премьер-лиги. В первую корзину попали «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» и «Спартак». «Рубин» занял в прошлом сезоне восьмое место, поэтому угодил во второй квартет.
Корзины выглядят следующим образом:
- «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», «Спартак»;
- ЦСКА, «Балтика», «Динамо», «Рубин»;
- «Ахмат», «Ростов», «Крылья», «Оренбург»;
- «Акрон», «Динамо» Махачкала, «Родина», «Факел».
Групповой этап Пути РПЛ Кубка России предполагает проведение шести туров. Команды сыграют матчи турнира 5 и 19 августа, 2 сентября, 14 и 28 октября и 25 ноября.
«Рубин» будет участвовать в Пути РПЛ в четвертый раз после реформирования турнира. В двух предыдущих групповых турнирах казанская команда попадала в квартет с «Зенитом».
Напомним, ранее «Рубин» объявил об уходе нападающего Марвина Чуни в «Олимпию» на правах аренды. Также клуб сообщил о расставании с вратарем и двумя полузащитниками. До этого главный тренер Артига озвучил трансферные планы на лето. Два потенциальных новичка уже стали известны.
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