«Рубин» сыграет с двумя московскими клубами в группе Кубка России
В квартет казанцев попали бывший клуб Артиги, «Спартак» и «Оренбург»
«Рубин» сыграет с двумя московскими клубами на групповом этапе Пути РПЛ Кубка России. Клуб узнал своих соперников на первой стадии турнира по итогам жеребьевки.
Казанский «Рубин» попал в группу А с московскими «Спартаком» и «Родиной», а также «Оренбургом».
- Группа А: «Спартак», «Рубин», «Оренбург», «Родина».
- Группа B: «Краснодар», «Динамо», «Ахмат», «Факел».
- Группа C: «Зенит», «Балтика», «Крылья Советов», «Динамо» Махачкала.
- Группа D: «Локомотив», ЦСКА, «Ростов», «Акрон».
Групповой этап Пути РПЛ Кубка России предполагает проведение шести туров. Команды сыграют матчи турнира 5 и 19 августа, 2 сентября, 14 и 28 октября и 25 ноября.
Жеребьевка Пути регионов Кубка России, где участвуют клубы из остальных профессиональных и любительских лиг страны, пройдет в пятницу.
Московская «Родина» впервые сыграет в Пути РПЛ после исторического выхода в Премьер-лигу по итогам прошлого сезона. В прежние годы командой также руководил нынешний главный тренер «Рубина» Франк Артига. Ранее он говорил, что продолжает следить за выступлением «Родины».
Напомним, ранее «Рубин» объявил об уходе нападающего Марвина Чуни в «Олимпию» на правах аренды. Также клуб сообщил о расставании с вратарем и двумя полузащитниками. До этого главный тренер Артига озвучил трансферные планы на лето. Два потенциальных новичка уже стали известны.
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