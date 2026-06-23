В Единой лиге ВТБ в новом сезоне вернут систему плей-ин

На заседании Совета лиги также объявили, что «Астана» и «Динамо» (Приморье) заменят «Пари НН»

Фото: Динар Фатыхов

На сегодняшнем заседании Совета Единой лиги ВТБ были утверждены ключевые параметры предстоящего сезона.

В новом чемпионате примут участие 12 клубов. По сравнению с предыдущим сезоном в составе участников произошли изменения: «Пари НН» покинет лигу, а его место займут приморское «Динамо» и казахстанская «Астана».

Помимо этого регулярный чемпионат пройдет в формате двух этапов. После первой стадии команды будут разделены на две шестерки в зависимости от результатов. Также принято решение о возвращении плей-ин. Команды группы Б, занявшие с первого по четвертое место, разыграют две путевки в плей-офф.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Изменения коснутся и серии за третье место: бронзовые медали будут разыгрываться до двух побед по схеме 1–2.

Кроме того, утверждены сроки проведения Суперкубка Единой лиги ВТБ, который пройдет в Москве с 14 по 19 сентября. Состав участников турнира будет объявлен позднее. Сохранен и формат внутрисезонного WINLINE Basket Cup, его участники также будут определены дополнительно.

Напомним, что в Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/26 чемпионом стал московский ЦСКА, обыграв в финальной серии казанский УНИКС со счетом 4:0 по встречам. Подробнее о том, почему серебряные медали для Казани это не парадокс и как прошла решающая игра, — в репортаже издания.

Наталья Жирнова