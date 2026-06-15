«Ак Барс» объявил о расставании с защитником Карпухиным
Хоккеист продолжит карьеру в другом клубе КХЛ
Защитник Илья Карпухин покидает казанский «Ак Барс» по истечении контракта. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
— «Ак Барс» благодарит Илью за совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере, — говорится в заявлении казанцев.
Карпухин перешел в «Ак Барс» в августе прошлого года. Вместе с казанской командой защитник дошел до финала Кубка Гагарина, где «барсы» проиграли ярославскому «Локомотиву». Всего за «Ак Барс» хоккеист провел 88 матчей и набрал 26 (10+16) очков при показателе полезности «+8».
Ранее казанский клуб объявил о расставании с канадским нападающим Нэйтаном Тоддом.
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