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«Ак Барс» объявил о расставании с защитником Карпухиным

14:59, 15.06.2026

Хоккеист продолжит карьеру в другом клубе КХЛ

«Ак Барс» объявил о расставании с защитником Карпухиным
Фото: Динар Фатыхов

Защитник Илья Карпухин покидает казанский «Ак Барс» по истечении контракта. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

— «Ак Барс» благодарит Илью за совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере, — говорится в заявлении казанцев.

взято с сайта ak-bars.ru

Карпухин перешел в «Ак Барс» в августе прошлого года. Вместе с казанской командой защитник дошел до финала Кубка Гагарина, где «барсы» проиграли ярославскому «Локомотиву». Всего за «Ак Барс» хоккеист провел 88 матчей и набрал 26 (10+16) очков при показателе полезности «+8».

Ранее казанский клуб объявил о расставании с канадским нападающим Нэйтаном Тоддом.

Зульфат Шафигуллин

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