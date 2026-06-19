Источник: «Рубин» готов арендовать игрока «Спартака» и подписать Макарова

Оба футболиста раньше уже играли за казанскую команду

«Рубин» интересуется подписаниями защитника Ильи Самошникова и полузащитника Дениса Макарова. Об этом сообщает журналист-инсайдер Анар Ибрагимов.

Самошников принадлежит московскому «Спартаку», клубы ведут переговоры о переходе игрока на правах аренды. Макаров находится в статусе свободного агента, в «Рубин» футболист может перейти бесплатно. Пару лет назад казанцы продали игрока в московское «Динамо» примерно за 10 млн евро.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Оба 28-летних футболиста уже играли за казанскую команду.

Напомним, ранее «Рубин» объявил об уходе нападающего Марвина Чуни в «Олимпию» на правах аренды. Также клуб сообщил о расставании с вратарем и двумя полузащитниками. До этого главный тренер Артига озвучил трансферные планы на лето. Два потенциальных новичка уже стали известны.

Зульфат Шафигуллин