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Узбекистан с Ашурматовым проиграл в дебютной встрече на ЧМ-2026

07:10, 18.06.2026

Экс-игрок «Рубина» провел на поле 79 минут против сборной Колумбии

Узбекистан с Ашурматовым проиграл в дебютной встрече на ЧМ-2026
Фото: Реальное время

Сборная Узбекистана провела первый матч на групповой стадии чемпионата мира-2026.

Встреча против колумбийцев завершилась победой южноамериканской команды со счетом 3:1.

В составе сборной Узбекстина гол в матче забил экс-полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. У колумбийцев мячами отметились Муньос Даниэль, Луис Диас, Кампас Хаминтон.

Экс-защитник «Рубина» Рустам Ашурматов провел на поле 79 минут против сборной Колумбии.

Евгений Романов

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