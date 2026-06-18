Узбекистан с Ашурматовым проиграл в дебютной встрече на ЧМ-2026
Экс-игрок «Рубина» провел на поле 79 минут против сборной Колумбии
Сборная Узбекистана провела первый матч на групповой стадии чемпионата мира-2026.
Встреча против колумбийцев завершилась победой южноамериканской команды со счетом 3:1.
В составе сборной Узбекстина гол в матче забил экс-полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. У колумбийцев мячами отметились Муньос Даниэль, Луис Диас, Кампас Хаминтон.
Экс-защитник «Рубина» Рустам Ашурматов провел на поле 79 минут против сборной Колумбии.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».