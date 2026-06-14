Сенегалу вслед за сборной Египта запретили играть на ЧМ-2026 со звездой на форме

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде

Фото: Реальное время

Международная федерация футбола (ФИФА) отказала сборной Сенегала в разрешении использовать на форме звезду над логотипом в честь победы на Кубке африканских наций, сообщил в соцсети X журналист Майки Джуниор.

Сборная Сенегала выступает с изображением одной звезды над логотипом, которая символизирует их победу на Кубке Африки 2021 года. Однако правила ФИФА позволяют размещать звезды только за победы на континентальных турнирах в товарищеских матчах и отборочных играх. Для финальных стадий чемпионатов мира звезды допустимы только в честь победы на текущем чемпионате мира.

Ранее стало известно, что ФИФА запретила наносить звезды на форму сборной Египта, которая является семикратным победителем Кубка африканских национальных команд.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе I сборная Сенегала сыграет против команд Франции, Норвегии и Ирака.

Ранее сообщалось, что сборная России поднялась на 35-е место в рейтинге ФИФА.

Никита Егоров