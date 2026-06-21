Германия впервые с 2014 года вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу

В другом матче группы Е сборные Эквадора и Кюрасао сыграли вничью со счетом 0:0, благодаря чему вторые заработали первое очко в истории выступлений на мировых первенствах

Фото: Максим Платонов

Сборная Германии обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года, одержав волевую победу над командой Кот-д’Ивуара со счетом 2:1. Оба мяча в составе сборной Германии забил Дениз Ундав.

Благодаря второй победе на турнире немецкая команда впервые с 2014 года вышла в стадию плей-офф мирового первенства.

Зульфат Шафигуллин

В другом матче группы Е сборные Эквадора и Кюрасао сыграли вничью со счетом 0:0. Голкипер команды Кюрасао Элой Ром отразил 15 ударов по воротам и установил рекорд чемпионатов мира по количеству сейвов в основное время одного матча. Ничья принесла сборной Кюрасао первое очко в истории выступлений на мировых первенствах.

Наталья Жирнова