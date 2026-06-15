ФИФА допустит сборную России к международному турниру, но только для юношей до 15 лет

ФИФА анонсировала международное соревнование, открытое для всех 211 национальных ассоциаций, входящих в организацию

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Российские футболисты смогут принять участие в новом турнире ФИФА для игроков не старше 15 лет. Об этом РИА «Новости» сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

По его словам, ФИФА анонсировала международное соревнование, открытое для всех 211 национальных ассоциаций, входящих в организацию. На этот турнир не будут распространяться ранее принятые ограничения в отношении отдельных футбольных федераций.

Митрофанов отметил, что ФИФА тем самым подтверждает свою позицию о недопустимости политизации футбола и стремится сделать детско-юношеские соревнования максимально доступными для всех участников.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным The Athletic, соревнование может пройти в США в сентябре. В РФС заявили, что поддерживают подход ФИФА и рассчитывают на реализацию проекта в ближайшее время.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах на неопределённый срок. Напомним, что недавно сборная России поднялась на 35-е место в рейтинге ФИФА. Перед обновлением рейтинга сборная России провела три товарищеских матча.



Наталья Жирнова