Криштиану Роналду первым в истории забил голы на шести чемпионатах мира

Сегодня он отличился на 6-й минуте матча против сборной Узбекистана

Фото: Максим Платонов

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, которому удалось забить голы на шести чемпионатах мира.

Сегодня он отличился на 6-й минуте матча второго тура ЧМ-2026 против сборной Узбекистана. Это его первый гол на турнире.

Для Роналду сейчас идет шестой матч ЧМ — столько же насчитывалось в карьере аргентинца Лионеля Месси. Однако Месси смог забить лишь в пяти играх: он не поразил ворота соперника в 2010 году.

Напомним, в этом году Германия впервые с 2014 года вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Сборная одержала волевую победу над командой Кот-д’Ивуара со счетом 2:1.

Галия Гарифуллина