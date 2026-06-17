Казанский «Рубин» сообщил имена двух потенциальных новичков

Игнатьев и Хубулов находятся на просмотре в клубе

Защитник Максим Игнатьев и нападающий Владимир Хубулов находятся на просмотре в «Рубине». Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Оба игрока присоединились к тренировкам основной команды «Рубина». Казанцы начали подготовку к новому сезону под руководством испанского тренера Франка Артиги.

26-летний Игнатьев прошлый сезон провел за «Спартак» из Костромы в Первой лиге, где забил один гол и отдал семь ассистов.

25-летний Хубулов известен своими выступлениями в Премьер-лиге за «Крылья Советов», «Акрон» и «Химки». В прошедшем чемпионате нападающий провел за самарскую команду пять матчей и голов не забил.

Ранее «Рубин» объявил о расставании с вратарем и двумя полузащитниками. До этого главный тренер Артига озвучил трансферные планы на лето.

Зульфат Шафигуллин