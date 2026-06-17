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«Зенит» и «Спартак» разыграют Суперкубок России по футболу в Нижнем Новгороде

16:25, 17.06.2026

Открытие нового сезона в РПЛ пройдет в столице закатов

«Зенит» и «Спартак» разыграют Суперкубок России по футболу в Нижнем Новгороде
Фото: Динар Фатыхов

«Зенит» и «Спартак» 18 июля разыграют между собой Суперкубок России.

Встреча пройдет в Нижнем Новгороде. Она станет дебютной в новом сезоне.

Зенит» является действующим чемпионом РПЛ. В последнем туре минувшего сезона подопечные Сергея Семака обыграли «Ростов» со счетом 1:0.

«Спартак» добыл в прошедшем сезоне РПЛ Кубок России. В финале «красно-белые» одолели «Краснодар».

Евгений Романов

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