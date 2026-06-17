«Зенит» и «Спартак» разыграют Суперкубок России по футболу в Нижнем Новгороде
Открытие нового сезона в РПЛ пройдет в столице закатов
«Зенит» и «Спартак» 18 июля разыграют между собой Суперкубок России.
Встреча пройдет в Нижнем Новгороде. Она станет дебютной в новом сезоне.
Зенит» является действующим чемпионом РПЛ. В последнем туре минувшего сезона подопечные Сергея Семака обыграли «Ростов» со счетом 1:0.
«Спартак» добыл в прошедшем сезоне РПЛ Кубок России. В финале «красно-белые» одолели «Краснодар».
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