Татарстанский прыгун в воду Шлейхер вошел в состав сборной России на ЧЕ в Париже

Дисквалификация спортсмена снята

Фото: Динар Фатыхов

Татарстанский прыгун в воду Никита Шлейхер включен в состав сборной России на чемпионат Европы в Париже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию водных видов спорта страны (ФВВСР).

В состав сборной России на ЧЕ-2026 также вошли Евгений Кузнецов, Мирослав Киселев, Григорий Иванов, Илья Молчанов, Александра Кедрина, Екатерина Беляева, Надежда Трифонова, Елизавета Кузина, Кристина Айдарова, Анна Конаныхина и Ульяна Клюева. Напарник Шлейхера Руслан Терновой в списке не значится.

предоставлено СК «Синтез»

Чемпионат Европы по водным видам спорта в 2026 году пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже.

Напомним, ранее Шлейхер был отстранен на три месяца решением дисциплинарного комитета ФВВСР. ТАСС уточняет, что спортсмен принес извинения, после чего его дисквалификация была снята.

Зульфат Шафигуллин