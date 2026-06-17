«Ак Барс» продлил контракт с Семеном Тереховым до 2028 года

Ранее казанский клуб повторил оффершит «Сибири» по 24-летнему нападающему

Фото: Динар Фатыхов

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» продлил контракт с нападающим Семеном Тереховым. Новое соглашение с 24-летним игроком рассчитано на два сезона и будет действовать до конца чемпионата-2027/28, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что 1 июня «Ак Барс» сделал квалификационные предложения Семену Терехову и еще 15 хоккеистам: игроки с начала лета находились в статусе ограниченно свободных агентов.

Позднее «Сибирь» сделала контрактное предложение нападающему «Ак Барса» Семену Терехову, предложив зарплату в 15 миллионов рублей. Сам нападающий предложение «Сибири» принял. 11 июня «Ак Барс» повторил оффершит «Сибири» по нападающему.

Наталья Жирнова