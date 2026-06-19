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Александр Макрицкий подписал новый контракт с «Ак Барсом»

12:51, 19.06.2026

Тренер по защитникам продолжит работу в казанском клубе до конца сезона-2027/28

Александр Макрицкий подписал новый контракт с «Ак Барсом»
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

«Ак Барс» продлил контракт с тренером Александром Макрицким. Соглашение со специалистом рассчитано на два года.

Макрицкий продолжит отвечать за работу с защитниками в казанском клубе до конца сезона-2027/28.

В минувшем сезоне «Ак Барс» дошел до финала Кубка Гагарина, уступив в решающей стадии «Локомотиву» со счетом 2-4.

Евгений Романов

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