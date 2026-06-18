Источник: казанский «Рубин» готов выложить 100 млн рублей за 21-летнего игрока
Но клуб Ишкова хочет за футболиста 150 млн рублей
Казанский «Рубин» предложил 100 млн за полузащитника «Урала» Илью Ишкова. Об этом сообщает «Чемпионат».
При этом источник утверждает, что «Урал» требует за 21-летнего игрока сумму в размере 150 млн рублей. Инсайдер Иван Карпов уточнил информацию: «Рубин» дает за футболиста чуть меньше 100 млн рублей, а уральцы хотят 200 млн рублей.
В прошедшем сезоне 21-летний Ишков сыграл в 29 матчах Первой лиги, где забил пять голов и отдал семь ассистов. Игрок был признан лучшим молодым футболистом турнира по итогам чемпионата.
Ранее «Рубин» объявил о расставании с вратарем и двумя полузащитниками. До этого главный тренер Артига озвучил трансферные планы на лето. Два потенциальных новичка уже стали известны.
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