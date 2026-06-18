Источник: казанский «Рубин» готов выложить 100 млн рублей за 21-летнего игрока

Но клуб Ишкова хочет за футболиста 150 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Рубин» предложил 100 млн за полузащитника «Урала» Илью Ишкова. Об этом сообщает «Чемпионат».

При этом источник утверждает, что «Урал» требует за 21-летнего игрока сумму в размере 150 млн рублей. Инсайдер Иван Карпов уточнил информацию: «Рубин» дает за футболиста чуть меньше 100 млн рублей, а уральцы хотят 200 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прошедшем сезоне 21-летний Ишков сыграл в 29 матчах Первой лиги, где забил пять голов и отдал семь ассистов. Игрок был признан лучшим молодым футболистом турнира по итогам чемпионата.

Ранее «Рубин» объявил о расставании с вратарем и двумя полузащитниками. До этого главный тренер Артига озвучил трансферные планы на лето. Два потенциальных новичка уже стали известны.

Зульфат Шафигуллин