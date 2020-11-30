В Казани объявили общественные слушания новых правил землепользования и застройки

В Казани объявили общественные слушания новых правил землепользования и застройки. Они продлятся два месяца, с 26 ноября текущего по 28 января следующего года, рассказала сегодня на «деловом понедельнике» начальник управления архитектуры и градостроительства Казани Ирина Дябилкина.

Основными документами, которые определяют градостроительную политику столицы Татарстана, являются местные нормативы градостроительства и проектирования, генплан, правила землепользования и застройки, которые подготовили после того, как в феврале этого года утвердили новый генплан Казани, отметила докладчица.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По ее словам, принять участие в обсуждении могут граждане, постоянно проживающие на территории города, собственники недвижимости. Для этого нужно открыть учетную запись в информационной системе ЕСИА dispute.kzn.ru. Оставить свои замечания и предложения можно лишь во время работы экспозиции в течение восьми дней, с 15 по 22 декабря. Тогда же будут работать и консультанты. Ответы на вопросы горожан будут давать в течение суток. По замечаниям подготовят рекомендации или отказ.

Всю информацию можно найти на официальном портале исполкома Казани и на сайте архитектурного управления. Заключения по результатам общественных обсуждений опубликуют в сборнике документов и правовых актов исполкома Казани 28 января следующего года, после чего новые правила землепользования и застройки вынесут на утверждение на заседание Казгордумы, пояснила Ирина Дябилкина.