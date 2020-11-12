Телеканалу «Шаян ТВ» исполнилось два года

Фото: PR-отдел АО "Телерадиокомпании "Новый Век"

12 ноября 2018 года начал вещание телеканал «Шаян ТВ». Одновременно с каналом была запущена работа сайта shayantv.ru, который обеспечивает трансляцию в онлайн-режиме и позволяет пользователям смотреть «Шаян ТВ» где угодно.

Телевизионная трансляция поддерживается несколькими операторами кабельных и спутниковых услуг связи. Мобильное приложение доступно для скачивания в AppStore и Google Play. Совокупный охват зрителей телеканала составляет более 14,6 млн человек.

Главные герои канала — озорной и любознательный мальчик Шаян и его друзья: примерная девочка Биби, котенок Мияу, электронная игрушка-собака Робот Маэмай. На сегодняшний день на канале «Шаян ТВ» представлено более 20 оригинальных, познавательных, образовательных и развивающих программ, игровые шоу и викторины собственного производства. Особое место в сетке вещания занимает дублированный контент. На татарский язык переведено порядка 7 000 лучших документальных фильмов, сериалов и мультипликационных фильмов для детей.

Фото: Ринат Назметдинов

На регулярной основе «Шаян ТВ» проводит телевизионные конкурсы и фестивали детского творчества, которые транслируются в эфире канала. Среди них конкурс детской песни «Балачак җыры» и музыкальный фестиваль «Сәйлән».

В 2019 году первый детский телеканал на татарском языке завоевал победу в номинации «Открытие года» на ежегодной национальной детской премии «Главные герои», а в 2020 году имя «Шаян ТВ» уже прозвучало со сцены церемонии награждения национальной телевизионной премии «ТЭФИ-Kids».