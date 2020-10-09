Комиссия при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка

Общая информация

Комиссия при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка создана Указом Президента Республики Татарстан № УП-384 от 06.07.2020 года как постоянно действующий консультативный орган.

В качестве задач Комиссии определены такие задач как изучение и распространение лучших методик преподавания татарского, определение проблемных вопросов сохранения татарского языка и выработка подходов к их разрешению, содействие популяризации знаний о татарском языке, развитие полилингвального образования, развитие речевой культуры и литературного татарского языка, совершенствование издательской деятельности на татарском и прочие.

Руководитель — Ахметов Марат Готович.

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