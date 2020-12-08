«ЮВТ Аэро» о боингах «ВИМ-Авиа»: «Зачем нам это барахло?»

Петр Трубаев не станет покупать лайнеры рухнувшей авиакомпании, несмотря на понижение начальной цены до минимального уровня

Как стало известно «Реальному времени», для участия в торгах по продаже наследства скандально обанкроченного авиаперевозчика «ВИМ-Авиа» не было подано ни одной заявки. Два схожих авиалайнера Boeing-757-200, выставленных отдельными лотами, но с разной ценой — в 259,7 млн и 756,9 млн рублей, остались невостребованными. Главного претендента на «наследие» перевозчика — татарстанскую авиакомпанию «ЮВТ Аэро» — не устроил, прежде всего, почтенный возраст самолетов (около 25—30 лет). «Зачем нам это барахло? Чтобы вкладываться еще больше в ремонт?!», — говорит гендиректор «ЮВТ-Аэро» Петр Трубаев. При этом он заверяет, что региональная авиакомпания не отказалась от планов обновления флота бразильскими Embraer 190, которые должны поступить в начале 2021 года.

Боинги «ВИМ-Авиа» в ожидании покупателей



Повторные торги по продаже двух поддержанных самолетов Boeing-757-200, которые эксплуатировались обанкроченной авиакомпании «ВИМ-Авиа» на туристических маршрутах, снова признаны не состоявшимися. Ни на один из лайнеров не поступило заявок от претендентов, сообщил оператор торгов «Российский аукционный дом» на своей электронной площадке. Конкурсный управляющий «ВИМ-Авиа» Вячеслав Кононов подтвердил «Реальному времени» нулевые результаты торгов 4 декабря, но отказался от комментариев. Новая дата аукциона пока не назначена.

На декабрьские торги лайнеры выставлялись повторно после первой провалившейся торговой сессии в начале этого года. Как следует из извещения конкурсного управляющего, самолеты выставлялись отдельными лотами, но с сильно отличающимися друг от друга начальными ценами на схожие типы самолетов. Boeing-757-200 под регистрационным номером RA-73016 с установленными на нем двигателями и силовой установкой был выставлен за 288,6 млн рублей, а его «близнец» Boeing-757-200 под регистрационным номером RA-73017 с двигателями и силовой установкой, но находящийся в залоге у ООО «РНГО», уже за 841 млн рублей. Для сравнения, каталожная цена Boeing-757-200 с учетом пошлин и НДС составляет $104 млн.

Все это время техника находится на хранении в аэропорту «Жуковский». Фото: A.Savin/wikipedia.org

Минус 10%

На повторных торгах схему продажи сохранили прежней, но понизили цены на 10%. Первую машину выставили за 259,7 млн рублей, вторую — за 756,7 млн рублей. Большое различие в начальных ценах объясняется тем, что вторая машина — «залоговая». Как известно, ООО «РНГО», близкое к структурам «Татнефти», в свое время выкупило у банка «Зенит» долги авиакомпании «ВИМ-Авиа» на 3 млрд рублей.

Все это время техника находится на хранении в аэропорту «Жуковский», говорится в материалах конкурсного управляющего. Можно догадаться, что за 3 года простоя после прекращения деятельности «ВИМ-Авиа» самолеты не проходили технического обслуживания. Интересу к покупке техники должно было поспособствовать то, что крупные банковские структуры, например, «ВТБ Лизинг», перестали заключать сделки по лизингу авиатехники. Но вопреки сбросу цены, покупателей все-таки вновь не нашлось. Следующие торги также пройдут с понижением цены на 10%.

«ЮВТ-Аэро» не отказалось от Embraer 190

Теоретически проявить интерес к подешевевшим машинам могла бы татарстанская авиакомпания «ЮВТ-Аэро», которая давно заявляла о готовности расширить географию полетов. Дальность полетов Boeing-757-200 — 4—7 тысяч км, что сопоставимо с бразильскими Embraer 190 (4,5 тысячи км), которые собралась покупать авиакомпания в этом году.



— Это старые поддержанные лайнеры. Зачем нам это барахло? Чтобы вкладываться еще больше в ремонт?! — категорически опроверг возможность такой покупки в разговоре с «Реальным временем» гендиректор «ЮВТ-Аэро» Петр Трубаев.



По его словам, допустимый «возраст» машины, которая могла бы заинтересовать его компанию — это 10 лет, «ну не больше 15 лет». Фото: Максим Платонов

По его словам, допустимый «возраст» машины, которая могла бы заинтересовать его компанию — это 10 лет, «ну не больше 15 лет», допустил он. Устаревшая техника с проблемным техническим состоянием генерирует больше расходов, чем приносит прибыль, отметил он. С другой стороны, могут возникнуть сложности с продлением эксплуатационного ресурса этих машин. Тут нужно заметить, что формально у Росавиации нет ограничений по «возрасту» самолетов и все зависит от технического состояния. Так что при желании 25—30 лет не помеха для продажи.

По словам гендиректора, авиакомпания не отказалась от планов обновления флота бразильскими Embraer 190, которые необходимы были для полетов в Европу. Но он попросил пока не расспрашивать на эту тему. Ранее Петр Трубаев говорил, что два борта компания намерена получить в первом полугодии 2021-го, а парк из семи 50-местных Bombardier CRJ200 канадского производства будет продолжать работать.

«Аэробратск» завис на 3 года

«ВИМ-Авиа» перестала выполнять летную чартерную программу осенью 2017 года, бросив туристов на зарубежных курортах. «Для вывоза пассажиров «ВИМ-Авиа» правительством РФ приняты директивы, предоставляющие право ПАО «Аэрофлот» использовать собственные средства в объеме до 1,8 млрд рублей для финансирования операционной и финансовой деятельности ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» на основании письменного указания Росавиации с последующей компенсацией в счет взаиморасчетов ПАО «Аэрофлот» с отраслью», — рассказывал тогда глава Росавиации Александр Нерадько.

В октябре 2018 года Арбитражный суд Татарстана признал ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство.

Одновременно с этим забуксовала продажа другого крупного актива «ВИМ-Авиа» — аэропорта ПАО «Аэробратск», которое на 99% принадлежало Светлане Мурсекаевой — супруге Рашида Мурсекаева. Аэропорт является важной опорной базой освоения северных районов Восточной Сибири и Дальнего Востока. В ноябре акции ПАО «Аэробратск» выставлялись на торги по цене 495 млн рублей, но вновь не было подано ни одной заявки.



Как рассказал «Реальному времени» гендиректор ПАО «Аэробратск» Сергей Корытов, в течение трех лет аэропорт выставляется на торги, но не находит покупателей. «Мы уже не следим за этой [историей]», — признался он. Как следует из извещения конкурсного управляющего, арест на имущество комплекса был наложен 2 года назад Мещанским районным судом города Москвы в рамках уголовного дела.

В октябре 2018 года Арбитражный суд Татарстана признал ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» банкротом. Фото: Максим Платонов

По данным конкурсного управляющего, общий долг «ВИМ-Авиа» составляет 7,1 млрд рублей. Изначально крупнейшим кредитором компании являлся банк «Зенит», но долг перед ним в 3 млрд рублей выкупило «РНГО». Остальная часть задолженности пришлась на АКБ «Абсолют банк», АКИБ «Образование» , ГК АСВ, «Транскапиталбанк», АКБ «Авангард».

После краха «ВИМ-Авиа» ее владельцы Мурсекаевы покинули страну. В конце

ноября Светлана Мурсекаева была объявлена в международный розыск и заочно арестована по обвинению в мошенничестве. Такое решение вынес Басманный суд Москвы по делу о махинациях «ВИМ-Авиа». В числе подозреваемых по делу проходят бывшие гендиректор компании Александр Кочнев, бухгалтер Екатерина Пантелеева, а также вице-президент Алевтина Калашникова и совладелец авиакомпании Рашид Мурсекаев. Оказалось, что 99% акций авиакомпании также принадлежат не ему, а его жене Светлане. Следствие считает, что супруги намеренно банкротили компанию, а когда махинации вскрылись, бежали из России.