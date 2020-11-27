В Башкирии разработают законопроект о прямых выборах мэра Уфы

Депутат Госсобрания-Курултая Республики Башкортостан Рустам Хафизов разработает законопроект о прямых выборах мэра — главы администрации Уфы.

Парламентарий в беседе с корреспондентом «Реального времени» отметил, что такая инициатива — реакция на различные петиции в интернете, в которых призывают подписаться за открытые выборы мэра города.

«Многие выражают желание, чтобы Уфу возглавлял выбранный самими жителями города мэр. Я уже приступил к изучению действующего законодательства. Вместе с общественными помощниками готов начать эту работу. Призываю неравнодушных горожан подключиться к этому процессу. Предложения можно присылать мне», — рассказал Хафизов нашей интернет-газете.





Как сообщало «Реальное время», бывший уфимский градоначальник Ульфат Мустафин скончался в конце октября от осложнений, вызванных коронавирусом. Временно исполняющим обязанности уфимского мэра назначен первый заместитель главы администрации Радмил Муслимов.

Напомним, Рустам Хафизов стал депутатом Госсобрания республики в 2018 году (фракция КПРФ). Ранее он был депутатом Горсовета Уфы. Также он участвовал в конкурсе на должность уфимского градоначальника.