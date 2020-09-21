Как троллинг «Салавата Юлаева» спровоцировал татаро-башкирский конфликт в соцсетях

«Панчи» в адрес «Салавата Юлаева»

«Новый зеленый хит» известного татарского певца Фирдуса Тямаева, посвященный недавнему матчу «зеленого дерби» между казанским «Ак Барсом» и уфимским «Салаватом Юлаевым», вызвал неоднозначную реакцию у творческой общественности в Башкирии. С резкой критикой видео в соцсетях выступила молодая уфимская певица Эльгина Муллакаева.

Речь идет об этом видео — оно вышло в соцсетях «Ак Барса» 18 сентября, после матча между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» в Казани, завершившегося победой татарстанской команды со счетом 4:1.

В нем Тямаев в числе прочего обращает внимание на засилье финских игроков и полное отсутствие башкир в составе «Салавата Юлаева» (строчки «Только Хельсинки в Уфу нам не надо превращать», «Три башкира в нападении родом из Финляндии», «Финны есть, а где башкиры, нам скажите, где искать?»). Также одной из центральных фраз клипа стала «Нам — хоккей, а вам — курай».



Как в соцсетях защищали курай

Выпады в сторону курая и «Салавата Юлаева» не остались незамеченными — накануне молодая башкирская певица Эльгина Муллакаева выложила в соцсетях ролик с возмущенным комментарием о клипе Тямаева.

— Для умеющих думать это стыдное явление. Фирдус-абый, а разве в «Ак Барсе» играет много татар? Своей песней о «Салавате Юлаеве» вы поставили себя выше, унизив остальных. Я против такого. Помните, в чью мельницу плюете! А курай — это символ дружбы и единства. Возможно, вы не знали этого, — заявляет Муллакаева. Запись она также сопроводила своей песней про курай.

В комментариях под записью Муллакаевой, а также в некоторых башкирских и татарстанских пабликах, да и на странице самого Тямаева развернулась дискуссия об уместности «панчей» в адрес курая и «Салавата Юлаева». Некоторые из пользователей заняли сторону уфимской певицы. «Он задел святое символ Башкортостана — КУРАЙ... Публичным людям вообще нельзя так вести себя. Последним куплетом все испортил... Хотя поклонников из Башкирии у вас больше», — пишет один из пользователей на странице Тямаева (орфография и пунктуация сохранены, — прим. ред.).



Однако большинство комментаторов возмущение Муллакаевой не поддержали — некоторые даже обвинили ее в попытках набрать подписчиков через раздувание конфликта.

— Обычная фанатская кричалка, противостояние двух команд всегда было и будет, каждый болеет за ту или иную команду, у каждого свои болельщики, это спорт. Что в этом такого? Фирдус никого не оскорбил, ни татар, ни башкир. Не нужно раздувать из мухи слона, не раздувайте, не сталкивайте народ лбами, не нужно рушить мир между народами. Если бы вы не раздули, давно бы об этом забыли уже, — написал один из пользователей на странице самой Муллакаевой.

В комментариях под записью Муллакаевой, а также в некоторых башкирских и татарстанских пабликах, да и на странице самого Тямаева развернулась дискуссия об уместности «панчей» в адрес курая и «Салавата Юлаева». Фото vk.com/hcakbars

— Эльгина, юмор надо понимать, если ты будущая артистка. Ты решила попиариться. Но можно, пусть на русском языке. Ты молодая, подрастешь — поймешь. Только не надо между нами, башкирами и татарами, сеять раздор, — добавили с аккаунта «Татары Сахалина и Курил».

Некоторые пользователи также указали, что в «Ак Барсе» все же есть игроки-татары, а у «Салавата Юлаева» башкир, действительно, нет.

— Тямаев песню исполнил, и, безусловно, она была шуточной и спета была во время матча между АБ и СЮ. Но почему вы не посмотрели видео до конца? Там, где эта песня была спета, Тямаев потом извинился и сказал, что татары и башкиры должны уважать друг друга и жить дружно. Но в данном случае это именно вы сталкиваете лбами народы, а не кто-то другой. И да, в «Ак Барсе», в отличие от «Салавата», полно татарских хоккеистов, откройте состав и посмотрите.

Отметим, что на страничках самого Тямаева этого клипа сейчас нет — по комментариям подписчиков можно предположить, он его удалил как раз из-за негативной реакции. Сам певец в общении с подписчиками советует искать клип на «Ютьюбе» (где его можно найти на не принадлежащих Тямаеву страницах). Тямаев пока не ответил на просьбу «Реального времени» о комментарии.

Александр Артемьев, Зульфат Шафигуллин