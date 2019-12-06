Во сколько обойдется елка с Элвином Греем, Салаватом, Гузель Уразовой и Ко

Большинство звезд татарской эстрады за год в 1,5—2 раза взвинтили цены на новогодние корпоративы

Выступления татарских певцов на новогодних корпоративах в этом году подорожали, вернувшись к ценам 2016 года, после того, как в 2018 году их гонорары резко упали. Как выяснило «Реальное время», самый дорогой эстрадный исполнитель — Элвин Грей, собравшись навсегда уехать в Москву раскручивать собственный лейбл, поднял гонорар до 600 тыс. рублей, а за программу свыше часа — до 1 млн рублей и выше. Салават же, его вечный соперник в последние годы, гонорары поднимать не стал. Тем временем Фирдус Тямаев резко поднял стоимость своего выступления, несмотря на осенний «инстаграмный» скандал федерального масштаба (тогда как другая засветившаяся вместе с ним звезда Гузель Уразова, напротив, «подешевела» за год на треть). Иркэ, начав выступать с ансамблем Хании Фархи, тоже увеличила свой гонорар, Ришат Тухватуллин поднял «рождественский ценник» в 1,5 раза, а Ильсия Бадретдинова, постепенно возвращаясь после ухода на эстраду вообще взвинтила свои цены вдвое.

Как татарский шоу-бизнес подорожал за год

Гонорары на выступление звезд татарской эстрады вновь поползли вверх. Вечер с артистом 21—23 декабря компании с 70 сотрудниками в ресторане обойдется в среднем в 61,7 тыс. рублей, что на 18% больше, чем в прошлом году.

Приглашение звездного гостя 3 года назад назад обошлось бы в среднем в 64 тыс. рублей, 2 года назад — еще дороже — 72 тыс. рублей. Но в 2018 году кризис и общая неплатежеспособность населения, как и экономические сложности бизнеса, отразились на ценниках артистов — средний гонорар рухнул до 52 тыс. рублей. Так что сейчас цены звезд почти вернулись на уровень 2016 года.

Цены артистов татарской эстрады на новогодние корпоративы, 2019 год

№ Фамилия, имя Гонорар-2018, рублей Гонорар-2019, рублей Количество песен, 2019 Количество песен ранее 1 Радик Юлъякшин (Элвин Грей) 500 000 600 000 программа 1 час программа 1 час 2 Салават Фатхетдинов 250 000-300 000 от 250 000

около 8-9 песен, час 3 Фирдус Тямаев 200 000 200 000-300 000 300 000 с группой и танцорами;

200 000 один весь вечер с группой, танцорами 4 Айдар Галимов 150 000 200 000

2-3 выхода, весь вечер будет 5 Ришат Тухватуллин 100000 150.000 весь вечер весь вечер 6 Зайнаб Фархетдинова и Зуфар Билалов от 100000 от 120 000 2-3 выхода весь вечер 7 Иркэ 100000, 50000 120.000 только коллективом: баян, саксофон, гитара, бэк-вокал 10-12 песен 8 Гузель Уразова и Ильдар Хакимов 150000 100 000 - 120 000 1 выход - 100 000 до 15 песен 9 Ильсия Бадретдинова 50000 100.000 2 выхода, 6 песен 2 выхода, 6 песен 10 Раяз Фасыхов 50000-150000 60 000 - 100 000 2-3 песни 60 000;

вечер - 100 000 2-3 песни, 150к на полное выступление с группой 11 Айрат Сафин 60.000 70.000 с Радиком Яруллиным - 90 000 40 минут 12 Группа "Зу-ляй-ля"

60.000 3 выхода 3-4 выхода по 3 песни 13 Группа "Казан егетлэре" 40000 50 000-70 000 2 выхода по 3 песни - 50 000;

3 выхода - 70 000 за 15 минут (один выход) 14 Ильназ Минвалеев 30 000-100 000 50.000 1,5 часа 1,5 часа 15 Венера Ганиева 60000 50 000 (к обсуждению) 4 песни 4 песни 16 Вокальная группа "Ямьле" 45000 50.000 2-3 выхода (1 час) 2-3 выхода (1 час) 17 Филюс Кагиров 50000 50.000

4-5 песен 18 Альфина Азгамова 50000 50.000 2-3 выхода по 2-3 песни сколько надо 19 Ильназ Бах 40000 50.000 весь вечер весь вечер 20 Мурат Гайсин 50000 50.000

5-6 песен 21 Руслан Кирамутдинов и Ильмира Нагимова (два артиста) 40000 50.000 2-3 часа 2 часа работы 22 Зинира Рамазанова 50000 50.000 3 выхода по 2 песни 3 выхода по 2 песни 23 Ильназ Гарипов 20000 40.000 вечер. Свет+звук+фокусы+DJ 6 песен 24 Ринат Рахматуллин 35000 35 000 - 40 000 1,5-2 часа 1,5-2 часа 25 Ильназ Сафиуллин 35000 35 000 - 40 000 вечер 5-7 песен; 25000 (несколько песен) 26 Алсу Абульханова

30 000 - 40 000 до 25-ого 30 000, после 25-ого 40 000 5-6 песен 27 Азат и Алсу Фазлыевы 25000 35.000 2 выхода по 3 песни с танцорами 4 песни 28 Лейсан Гимаева 35000 от 30 000

2-3 выхода 29 Салават Миннеханов 20000 30.000 1-2 выхода 2-3 песни. Строго без алкоголя. 1-2 выхода 2-3 песни. Строго без алкоголя. 30 Мунир Рахмаев 35000 30.000 3-4 песни 3-4 песни 31 Ильшат Валеев 30000 30 000 на весь вечер;

15 000 (2-3 выхода)

ограничений нет 32 Азат Абитов 25000 20 000 на 1 час;

30 000 на все мероприятие

3 выхода, один час 33 Лилия Хайруллина 15000-20000 30 000 (с танцорами 35 000) 5-6 песен 5-6 песен. За костюмы и танцоров доплата, обговаривается индивидуально. 34 Дина и Рафаил Латыповы 15000-20000; 30000-50000 15 000 выступить;

30 000 весь вечер;

50 000 с группой музыкантов

"сколько скажете"; 30-50к за полную программу 35 Алина Шарипзянова 30000; 50000 25 000 - 30 000 2-3 выхода, 5-6 песен 2-3 выхода, 5-6 песен 36 Фэридэ-Алсу

25.000 2 выхода в течение часа 5-6 песен 37 Булат Нигматуллин 30000 25.000 6-8 песен 6-8 песен, ограничений нет 38 Диля Нигматуллина 30000 25.000 4-6 песен 4-6 песен 39 Чэчкэ Габдулхакова 20000 25.000 2 выхода 1-2 выхода 40 Лилия Муллагалиева 20000 25.000 2-3 часа 4-5 песен. 2 часа 41 Гульназ Сираева 20000 25.000 за вечер за вечер 42 Илсаф 10000; 20000 25.000 вечер 2-3 песни; весь вечер 43 Рамил Айметдинов 10000-15000 (зависит дня недели) 20.000 2 выхода по 3 песни 2 выхода по 3 песни 44 Сюмбель Билалова 15000-20000 20.000 4-6 песен 4-7 песен 45 Альбина Апанаева 25-30000 20.000 2-3 выхода 4-5 часов 46 ИлГәрәй (Ильназ Гараев) 15000-20000 18 000 - 20 000 2 часа, так же может быть ведущим 2 часа 47 Эльвира Хамматова 15000 15.000 на вечер. 1 выход - 7 000 руб. 4 песни 48 Наиль Табанаков от 10000 15.000 4-5 песен - выход 4-5 песен - выход 49 Рустам Закиров 15000 15.000 вечер сколько угодно 50 Нурзадэ 20000 10.000 на вечер 6 часов 51 Шахзат Рахметов 10000 10.000 2 выхода по 3 песни 2 выхода по 3 песни 52 Алина Сафиуллина 10000 8 000 - 10 000 2 выхода по 3 песни. Только на татарском максимум 8 53 Ленар Яшен 10000 8000 - 10 000

2 выхода по 2 песни 54 Артур Салихов 5000 5000 вечер, авторские песни может весь вечер 55 Рамиль Закиров 10000-15000 10.000 2 выхода по 3-4 песни 2-3 выхода 56 Раниль Нуриев не ведет корпоративы не ведет корпоративы

8 песен 57 АсылъЯр 15000 не выступает

2-3 выхода. Если концертный блок, то с танцорами, постановкой 58 Диана Тазетдинова 7000-10000 (после 25) н/д

Индивидуально 59 Лилия Биктимирова 50000 н/д

1-2 выхода 2-3 песни 60 Айдар Юнусов 40000 н/д

своя программа 61 Резеда Ганиуллина 20000 н/д

по мере необходимости 62 Айгуль Рахимова 25000-30000 н/д

5 песен 63 Ришат Фазлиахметов 30000 н/д

6-8 песен

Элвин Грей поднял гонорар до 600 тысяч

В нашем прошлогоднем рейтинге впервые за 4 года на первое место по величине гонорара вышел Элвин Грей, потеснив своего старшего конкурента Салавата Фатхетдинова. Цена за выступление Радика Юльякшина в прошлом декабре выросла в 2,5 раза, с 200 до 500 тыс. рублей за часовую программу (со своим райдером). Сейчас, год спустя, гонорар «башкирского Бибера» вырос на 20%, теперь за часовую новогоднюю программу он попросит уже 600 тыс. рублей. Более длительное выступление обойдется еще дороже — до 1—1,5 млн рублей.

Уверенности в себе, отразившейся на сумме гонорара, добавляет то, что певец регулярно собирает стадионы (в 2018 году собрал восьмитысячную толпу на стадионе «Уфа Арена», что могло принести ему 3 млн рублей, и 9 тыс. казанцев на стадионе «Татнефть Арена»). К настоящему моменту он открыл собственный лейбл, 50% которого принадлежит ему, еще 50% — его продюсеру Александру Слюсаренко (правда, при выручке 1,5 млн рублей прибыль в 2018 году составила всего 77 тыс. рублей) — лейбл базируется в Казани. Привлекательности певцу, вероятнее всего, добавит и тот факт, что в 2020 году он планирует окончательно переехать в Москву заниматься продюсированием и сольным концертом. Он должен состояться в московском «Крокус Сити Холле» 29 февраля, стоимость билетов на него начинаются от 800—1 400 рублей, самые дорогие обойдутся в 4 500—5 000 рублей.

В мае Элвин огорошил поклонников, заявив, что в 2019 году сольных концертов в Уфе и Казани, кроме юбилейных, не запланировано, а все, что он планировал в рамках башкирской и татарской эстрады, уже сделал. Как часто оно и бывает, заявление оказалось, мягко говоря, сильно преувеличенным. На 11 и 12 декабря 30-летний певец запланировал в казанской «Пирамиде» концерт, стоимость билетов на который составит 1 000—1 800 рублей. А летом дал концерт в Уфе в рамках фестиваля «Сердце Евразии», где своим долгим выступлением обидел других артистов.

Андрей Бажура в этом году решил раскручивать другого певца, сильно похожего на Грея — некоего Вильдана Шамсутдинова, известного под сценическим псевдонимом Вилли. Фото vk.com/villikzn

Решение Грея перестать гастролировать, кажется, не сильно обрадовало его концертного директора Андрея Бажуру, который в этом году решил раскручивать другого певца, сильно похожего на Грея — некоего Вильдана Шамсутдинова, известного под сценическим псевдонимом Вилли. Сам Элвин, помимо выстраивания певческой карьеры, заговорил об открытии ресторанов в Уфе и Казани.

Салават гонорары поднимать не стал

В прошлом году прежде самый дорогой певец Салават Фатхетдинов оказался смещен с «трона» Элвином Греем, опустившись на второе место — конечно же, только по величине «рождественских гонораров». Если в 2017 году Салават мог требовать за свое тоже часовое выступление (около 8—9 песен) до 1 млн рублей, то в декабре 2018 года цена стала более умеренной — 250—300 тыс. рублей (чуть больше, чем просил в прошлые годы Элвин Грей), то есть всего 30% от гонорара 2017 года. В декабре 2019 года его часовое выступление (все те же 8—9 часов) обойдется примерно в ту же сумму.

Сам Салават пару лет назад заявлял, что выступать на корпоративных мероприятиях не горит желанием, и делает это лишь для того, чтобы «театр не простаивал», отсюда и плавающий ценник: «Бывает и 500 тысяч, и 1 млн рублей. За 300 тысяч рублей я приеду со всем коллективом, театром песни «Салават», если 250 тысяч, то буду с одним-двумя артистами. По времени выступления у меня таких ограничений нет, могу и 2—3 часа и 5—8 часов работать, сколько захочет хозяин компании, можно договориться», — говорил он. Как и у Элвина Грея в декабре у татарского соловья запланированы концерты, правда, в Москве в концертном зале гостиницы «Космос» с билетами от 1 тыс. рублей.

Сам Салават пару лет назад заявлял, что выступать на корпоративных мероприятиях не горит желанием, и делает это лишь для того, чтобы «театр не простаивал». Фото Олега Тихонова

В прошлом году певец отметил 30-летие концертной деятельности, в этом году начав 31-й сезон, почти сразу оскандалился, рассказав на своем концерте в праздник Курбан-байрам анекдот о мулле, обидев муфтиев Татарстана. Салавату принадлежат сразу несколько компаний, отвечающих за его выступления. ООО «Театр песни «Салават» закрыло 2018 год с оборотом в 4 млн рублей и убытком в 356 тысяч.

Фирдус Тямаев поднял стоимость своего «новогоднего выступления» на 100 тысяч

Тройку самых дорогих артистов на «рожденственские корпоративы» закрывает Фирдус Тямаев, который, став заслуженным артистом РТ, в прошлом году подорожал на 50 тыс. рублей и в этом году поднял верхнюю планку: теперь он готов выступать минимум за 200 тыс. рублей, а если с группой и танцорами, то и за все 300 тыс. рублей, причем, в отличие от Элвина и Салавата, он готов выступать весь вечер. За час же выступления попросит всего 100 тыс. Таким образом, его гонорар в среднем вырос на 50 тыс. рублей.

Тямаев, напомним, из года в год поднимает свои «новогодние гонорары» на 50 тыс. рублей. Но раньше это было оправданно. Певец просил большие деньги не просто так: его команда инвестировала 13 млн рублей в концертную программу 2017—2018 годов — он серьезно начал относиться к зарабатыванию денег, раскритиковал политику директоров домов культуры и клубов районов РТ за практику раздачи пригласительных билетов друзьям и знакомым. В декабре 2017 года Фирдус Тямаев стал хедлайнером на фестивале «Татар җыры-2017», закрепив за собой статус одного из самых популярных певцов (наряду с Салаватом и Элвином Греем), и не только в Татарстане. В Ульяновске 2 года назад в местных СМИ назвали его выступление «рекордным по числу зрителей в городе».

Аншлаг был и на 35-летии Тямаева в казанской «Пирамиде» в феврале 2018 года. Тогда же президент РТ присвоил певцу звание заслуженного артиста РТ. В сентябре на мусульманском кинофестивале, как мы уже отмечали выше, был представлен мюзикл «Апипа» с Тямаевым в роли водителя автобуса группы, колесящей по деревенским ДК Татарстана. До конца года у Тямаева запланировано 10 концертов в Казани (билеты до 1 500 рублей), в московском «Космосе» (от 1000—2000 рублей) и Екатеринбурге.

Фирдус Тямаев, став заслуженным артистом РТ, в прошлом году подорожал на 50 тыс. рублей и в этом году поднял верхнюю планку. Фото tatar-inform.ru

Однако теперь компании еще подумают, приглашать ли Тямаева на корпоративы, так как 2019 год запомнился только скандалами. В апреле он оскорбил жителей Башкортостана, выкинув подаренные на концерте букеты цветов на помойку. А осенью этого года он умудрился угодить в скандал федерального масштаба: выложил вместе с певицей Гузель Уразовой (тоже народная артистка Татарстана и заслуженная артистка Башкирии) видео, где оба шутили над трупом сбитого на дороге животного. После того, как возмущенная общественность атаковала обоих в «Инстаграме», видео певцы удалили и принесли извинения, которым поверили далеко не все. Понесшим такие репутационные потери Тямаеву и Уразовой рождественские корпоративы явно станут непростым испытанием.

Гузель Уразова «подешевела» за год на треть

К слову, сама Гузель Уразова занимает в рейтинге «Реального времени» восьмое место — за год она опустилась сразу на три позиции (в 2017 году ее дуэт с супругом Ильдаром Хакимовым замыкал пятерку самых дорогих новогодних артистов). Похоже, что и без скандала в «Инстаграме» дуэт находится в кризисе. Их гонорары упали почти на треть. Если год назад Уразова с Хакимовым просили за выступление из 15 песен 150 тыс. рублей, то теперь их аппетиты гораздо скромнее: 100—120 тыс. рублей.

При этом весной этого года популярный дуэт смог собрать шеститысячный Государственный Кремлевский дворец в Москве на концерт, посвященный 15-летию творческой деятельности. Что интересно, весь 2018 год враждующий с Элвином Греем из-за прав на песню «Красивая, хороший» (вплоть до того, что Уразова отказывалась выступать на одних концертах с башкирским певцом) дуэт спокойно исполнил вместе с ним в Москве эту спорную песню, в очередной раз вызвав толки о публичных ссорах как виде пиара. Весной же Уразовой присвоили звание народной артистки Татарстана.

Уразова с Элвином Греем спокойно исполнили вместе в Москве спорную песню, в очередной раз вызвав толки о публичных ссорах как виде пиара. Фото beta.nv86.ru

Ветеран татарской эстрады Айдар Галимов тоже поднял свой ценник на 50 тысяч

Опустившись со второго на четвертое место из-за снижения гонорара в прошлом году ветеран татарской эстрады Айдар Галимов, сохранил за собой позицию в этом году во многом благодаря росту своего гонорара на треть: со 150 до 200 тыс. рублей, столько же он просил в декабре 2017 года. Как и Тямаев, Галимов тоже готов выступать за такие деньги весь вечер. Тоже выходец из Уфы, народный артист РТ и РБ (получивший звание народного артиста Башкортостана, как и Элвин Грей, в 28 лет), в 2017 году отпраздновал 50-летний юбилей (на одном из концерте его поздравляли глава Башкортостана Рустэм Хамитов, сенатор Валентина Матвиенко, Владимир Шаманов, певица Алсу), вложив в новые номера, костюмы, компьютерную графику 1 млн рублей.

В отличие от Салавата, Галимов активно выступает против экспертного совета, который бы решал проблемы современной татарской эстрады, в нем певец видит аналог советской цензуры. Открытых казанских концертов у Галимова не запланировано (он выступит лишь на премии «Болгар Радиосы» 14 декабря и «Татар җыры» 21 декабря), весь декабрь он проведет в основном в Башкортостане, билет в уфимском ГКЗ, к примеру, стоит 600—1 500 рублей. Напомним, Галимов выступает в родной республике активистом, спев в прошлом году на русском языке песню «Не взрывай», посвященную защите шиханов (изолированные холмы в РБ), от «дельцов» из АО «Башкирская содовая компания».

Ришат Тухватуллин предложил создать Союз татарских эстрадных исполнителей и увеличил свой гонорар в полтора раза

Выпавший из топ-5 в прошлом году уфимский певец Ришат Тухватуллин, до 2018 года регулярно снижавший гонорары, в этом году вернулся в него, заняв пятое место — впервые с 2016 года увеличил свой ценник, и сразу в полтора раза, до 150 тыс. рублей (не считая оплаты дорожных расходов). Он тоже готов за эту сумму выступать весь вечер. Что интересно, снижал свои «елочные гонорары» Тухватуллин на фоне роста интереса к нему: он стал и обладателем титула «самого красивого мужчины-татарина в мире» (занял пятое место в интернет-голосовании), и входил в топ-10 исполнителей из Башкирии по версии «Яндекс.Музыки», занимая девятое место. А в 2018 году Тухватуллин стал заслуженным артистом Башкортостана, получив награду из рук президента Рустэма Хамитова. Стоимость его билетов на предстоящих уфимских концертах 500—1 700 рублей.

Ришат Тухватуллин в декабре этого года получит Национальную музыкальную премию «Болгар радиосы». Фото skuki.net

Ришат Тухватуллин в декабре этого года получит Национальную музыкальную премию «Болгар радиосы», на этот раз организаторы наградят не только его самого, но и его творческую группу. В мае 2019 года Тухватуллин внезапно предложил создать эстрадную организацию под названием Союз татарских эстрадных исполнителей, что, по его мнению, должно поспособствовать «повышению престижа татарской песни». Руководителем ее он предложил сделать Зуфара Хайрутдинова (певца, композитора, директора филиала РАО в РТ). «Бывает так, что в одном и том же месяце в Казани несколько исполнителей делают свои концерты, а в другом месяце нет ни одного концерта. К тому же артист, который действует лишь от своего имени, не имеет возможности обращаться к представителям власти», — объяснил он.

Он также сослался на то, что татарские артисты в городах России якобы ради экономии арендуют самые дешевые неотремонтированные залы на окраине города — «в итоге перед населением этого города авторитет татар падает».

Иркэ, начав выступать с ансамблем Хании Фархи, подняла свой гонорар до 120 тыс. рублей

С седьмого на шестое место переместился дуэт Зайнаб Фархетдиновой (лучший голос татарской эстрады, по мнению Салавата) и ее супруга Зуфара Билалова, чей гонорар тоже вырос, со 100 тыс. до 120 тыс. рублей (выступать готовы весь вечер). Столько же стоит выступление певицы Иркэ, которая продолжает подниматься в рейтинге «Реального времени»: если в прошлом году она занимала девятое место, то сейчас уже седьмое. В прошлом году гонорар за ее выступление мог начинаться и с 50 тыс. рублей.

В 2019 году Иркэ начала работать с ансамблем «Байрам», с которым всегда выступала ушедшая 2 года назад из жизни легендарная певица Хания Фархи. Фото tatar-inform.ru

Для сравнения: до того, как получить в 2018 году звание заслуженной артистки РТ, Иркэ просила за выступление на новогодних корпоративах от 40 тыс. рублей. Певица выступает с коллективом (баян, саксофон, гитара, бэк-вокал) и за вечер готова спеть 10—12 песен. За сольное выступление попросит 50 тыс. рублей. Об амбициозности Иркэ можно судить хотя бы по тому, что в 2019 году она начала работать с ансамблем «Байрам», с которым всегда работала ушедшая 2 года назад из жизни легендарная певица Хания Фархи. Выступление Иркэ в «УНИКСе» в феврале 2020 года обойдется в 700—1 500 рублей за билет.

Ильсия Бадретдинова, постепенно возвращаясь после ухода на эстраду, взвинтила свои цены в два раза

Певица Ильсия Бадретдинова поднялась в нашем рейтинге сразу с 13-го на 9-е место, увеличив гонорар в два раза: с 50 до 100 тыс. рублей. Она готова за вечер выйти на сцену дважды и исполнить шесть песен. Невысокие гонорары прошлых лет, по-видимому, связаны с тем, что 3 года назад она, казалось, навсегда ушла со сцены «по причинам личного характера». Возвращать прежнюю популярность всегда нелегко, но рост гонораров последних лет говорит о том, что это певице скорее удалось, чем нет. Цены на билеты казанских концертов сегодня у Бадретдиновой в среднем составляют 500—1 500 рублей, в Москве уже 1 000—2 500 рублей. Снизил свои запросы лауреат фестиваля «Татар җыры», баянист и певец Раяз Фасихов (Фасыхов), замыкающий нашу десятку, гонорар которого теперь не превышает 100 тыс. рублей (год назад — 150 тыс. рублей) за весь вечер, а две-три песни он оценивает в 60 тыс. рублей.

Самые недорогие выступления обойдутся компаниям в среднем в 10—15 тыс. рублей, впрочем, большая часть певцов и певиц за такую сумму не готовы выступать весь вечер, ограничившись несколькими песнями.