«Инстаграм» звезд Татарстана: артисты отправились в туры, несмотря на бушующий COVID-19

Звезды не вылезают из туров, а Бадретдинова «продает вирус»

Несколько недель назад «Реальное время» обращало внимание на значительное снижение числа живых выступлений у артистов республики. Некоторые из них сообщали об отмене концертов в связи с новыми ограничительными мерами, не позволяющими проводить развлекательные мероприятия позже 23.00 (позднее эти рамки были «раздвинуты» до полуночи).

Однако сейчас, несмотря на нестихающую «вторую волну» коронавируса, многие звезды татароязычной эстрады активизировали концертную деятельность. Можно лишь предположить, что таким образом артисты намерены «отбить выпадающие доходы» от новогодних корпоративов, проведение которых до сих пор под вопросом.

Так, на этой неделе график концертов в Татарстане выложил татаро-башкирский певец Элвин Грей — в ближайшие три недели он намерен дать три концерта в Казани, два в Набережных Челнах и по одному в Зеленодольске, Нижнекамске и Альметьевске.

В комментариях к записи можно встретить реплики об уместности концертов в текущей эпидемиологической обстановке. Однако некоторые поклонники Грея в ответ на это советуют посмотреть в «Инстаграм» татарского певца Фирдуса Тямаева — он только до конца ноября намерен дать еще пять концертов.

С выпуском новой песни активизировался и татаро-башкирский певец Ришат Тухватуллин — он уже отыграл несколько концертов в районах Татарстана и (в отличие, кстати, от Элвина Грея) готовится в ближайшие дни выступить в Уфе.

После переноса нескольких концертов в начале ноября Ильсия Бадретдинова опубликовала еще более плотный концертный график — до конца ноября у нее расписан почти каждый день. А в декабре она несколько дней подряд будет давать концерты в «Пирамиде», причем концертная программа носит довольно странный хештег #вирусыннысатйым (можно перевести как «продам вирус»)

Уразова сидит дома, а Калимуллина готовит мюзикл

Пока не вернулся к концертной деятельности Салават Фатхетдинов — после сообщения о болезни он почти не обновляет свою инстаграм-страницу. Однако еще в начале ноября стало известно, что певец пошел на поправку и даже выступил в большом концерте «Барлау», который прошел 6 ноября в Татарской государственной филармонии им. Тукая.

На одной сцене с ним была и певица Эльмира Калимуллина. Сейчас она также не выезжает в туры, но вместо этого активно готовится к премьере третьей редакции уже знакомой казанцам рок-оперы «Алтын Казан» Эльмира Низамова. Над новой версией, которую представят 5 декабря на V фестивале «Узгэреш жиле», Низамов работает с оперным режиссером Михаилом Панджавидзе.

Не выезжает в туры и певица Гузель Уразова — в «Инстаграме» в этот период она выкладывает фотографии домашних дел, а также воспоминания о предыдущих концертах.

Ближайшие концерты у певца Данира Сабирова, судя по всему, только 9 декабря, впрочем, в ноябре он уже дал несколько концертов в районах республики. Однако уже сейчас он шутит о том, как собирался на гастроли 10 лет назад (брал дорогой одеколон и лак для волос) и сейчас (берет теплые вещи и лекарства).

Александр Артемьев