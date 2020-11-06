«Нэфис Косметикс» хотят привлечь к ответственности по долгам казанского Завода СМС

Фото: Михаил Козловский

Кого винят в банкротстве завода: «Нэфис», директора и ТФБ

ООО «Завод по производству синтетических моющих средств» («Завод по производству СМС») собирается привлечь к субсидиарной ответственности АО «Нэфис Косметикс» (главная компания группы «Нэфис», которая была инициатором строительства завода) и своего владельца Юрия Ляшенко.

Как стало известно «Реальному времени», заявление было подано в Арбитражный суд Татарстана еще 30 октября, но официально «конкурсник» объявил об этом лишь недавно. Размер ответственности еще не определен.



«Реальному времени» не удалось оперативно связаться с конкурсным управляющим Завода СМС Олесей Котовой, а также с бывшим директором и бенефициаром завода Юрием Ляшенко по номерам его (теперь уже бывших) компаний. Мы также направили запрос в пресс-службу ГК «Нэфис». При получении ответа он будет опубликован.

Проект завода был заморожен из-за отсутствия денег, группа «Нэфис» называла его «жертвой банковского кризиса». Фото: Максим Платонов

Интересно, что Котова в сентября уже обращалась в суд требованием привлечь к субсидиарной ответственности «Нэфис» и Ляшенко, но заявление оставили без движения. Причина проста — она не уведомила стороны о подаче иска. При этом суд принял к рассмотрению еще и аналогичное заявление от «Татфондбанка» как от кредитора завода.

К слову, это уже не первое требование завода привлечь кого-либо к субсидиарной ответственности. В мае «конкурсник», занимавшийся банкротством завода до Котовой, потребовал привлечь к субсидиарной ответственности еще и ПАО «Татфондбанк» «за невозможность полного погашения требований кредиторов». Отметим, что именно на деньги банка возводился завод.

Проект завода встал из-за краха ТФБ

Завод СМС, по данным «Нэфиса», начали возводить в 2016 году. Его стоимость составляла 4,8 млрд рублей, из которых 928 млн рублей вложил «Нэфис», а 3,9 млрд должен был выделить «Татфондбанк». Последний до своего краха в декабре 2016 года успел выдать только 3,4 млрд рублей.

В августе 2017 года утверждалось, что завод успели построить на 70%. Фото: Максим Платонов

Проект завода тогда был заморожен из-за отсутствия денег, группа «Нэфис» называла его «жертвой банковского кризиса». В августе 2017 года утверждалось, что завод успели построить на 70%. Заявляли о намерении найти нового инвестора для завершения проекта, но этого не произошло.

В итоге ООО «Завод по производству синтетических моющих средств» было признано банкротом в мае 2019 года по инициативе тверского ООО «Анкор». Тогда же Арбитражный суд РТ провел замену заявителя в деле о банкротстве завода СМС — с «Анкора» на «Татфондбанк» и с «Татфондбанка» на «Нэфис Косметикс». Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 10 июня 2020 года решение было отменено, и заявителем вновь стал «Татфондбанк».



Что касается Ляшенко, с 2004 по 2005 год он был акционером «Нэфис Косметикс», а затем работал на других проектах ГК «Нэфис». Именно он, по данным «СПАРК-Интерфакс», номинально владеет Заводом СМС — «Нэфис» напрямую в капитале предприятия не участвует.

Однако конкурсный управляющий «Татфондбанка», Агентство по страхованию вкладов, настаивал в суде, что Ляшенко был лишь «номинальным лицом» на заводе, в реальности же именно «Нэфис Косметикс» осуществлял управление активами компании.

Юрий Ляшенко с 2004 по 2005 год был акционером «Нэфис Косметикс», а затем работал на других проектах ГК «Нэфис». Фото: Максим Платонов

Отметим, что сам Ляшенко сейчас вышел из участия во всех своих 13 фирмах, они переданы другим владельцам.

По данным АСВ, «Нэфис Косметикс» «пропускал полученные от банка кредитные средства» на строительство завода по схеме через другие свои предприятия, использовал их на внутренние нужды группы компаний. Также агентство настаивает, что завод СМС на момент получения кредита от «Татфондбанка» уже был возведен.

Дарья Пинегина