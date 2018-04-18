Отстраненный от работы главврач РКОБ написал заявление на увольнение

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Минздрав Татарстана попрощался с главным врачом Республиканской клинической офтальмологической больницы. На фоне расследования уголовного дела о двойной, по версии следствия, оплате операций Айдар Амиров сначала был отстранен от работы, а потом написал заявление на увольнение.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, решение об уходе было написано добровольно, в связи с переходом на другую работу.

В свою очередь, адвокат Ирина Хрунова сообщила «Реальному времени» — статуса подозреваемого у ее подзащитного Айдара Амирова в деле Следкома нет.

Напомним, по версии Следкома, РКОБ зарабатывала на больных катарактой, получая за одну услугу деньги от пациентов и государства, через Фонд обязательного медицинского страхования. Дело было возбуждено 1 марта 2018 года «в отношении неустановленных должностных лиц» клиники, причем сразу по трем статьям Уголовного кодекса — превышение должностных полномочий, служебный подлог и мошенничество на сумму 4 млн рублей.

Сам главврач РКОБ на старте следствия заявлял, что подозрения силовиков не соответствуют действительности. «Есть определенная медицинская услуга, которая оказывалась пациентам и оплачивалась ФОМС. Но часть этой услуги могла быть платной, потому что, например, некоторые пациенты не хотели использования дешевого российского расходника, а хотели дорогой немецкий», — объяснял Амиров в интервью «Реальному времени».