Ягудин Шамил Габдулхаевич

Общая информация

Родился 20 сентября 1952 года в д. Новое Ибрайкино Аксубаевского района ТАССР.

Образование:

1976 год — Казанский химико-технологический институт (специальность «технология неорганических веществ и химических удобрений» )

Трудовая деятельность:



В 1976 — 1978 гг. — механик автотракторного цеха в Нурлатском управлении разведочного бурения.

В 1978 — 1979 гг. — секретарь комсомольской организации.

В 1979 — 1985 гг. — руководитель строительства Нурлатского битумного завода объединения «Татнефть».

В 1985 — 1998 гг. — начальник цеха капитального ремонта зданий и сооружений НГДУ «Нурлатнефть».

В 1998 — 1999 гг. — заместитель генерального директора — начальник НГДУ «Зюзеевнефть».

С февраля 1999 г. — генеральный директор ОАО «Татнефтепром-Зюзеевнефть».

В 2000 — 2004 гг. — депутат Государственного Совета РТ второго созыва.

В 2004 — 2009 гг. — депутат Государственного Совета РТ третьего созыва.

С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

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