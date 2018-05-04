Ягудин Шамил Габдулхаевич
Общая информация
Родился 20 сентября 1952 года в д. Новое Ибрайкино Аксубаевского района ТАССР.
Образование:
1976 год — Казанский химико-технологический институт (специальность «технология неорганических веществ и химических удобрений» )
Трудовая деятельность:
В 1976 — 1978 гг. — механик автотракторного цеха в Нурлатском управлении разведочного бурения.
В 1978 — 1979 гг. — секретарь комсомольской организации.
В 1979 — 1985 гг. — руководитель строительства Нурлатского битумного завода объединения «Татнефть».
В 1985 — 1998 гг. — начальник цеха капитального ремонта зданий и сооружений НГДУ «Нурлатнефть».
В 1998 — 1999 гг. — заместитель генерального директора — начальник НГДУ «Зюзеевнефть».
С февраля 1999 г. — генеральный директор ОАО «Татнефтепром-Зюзеевнефть».
В 2000 — 2004 гг. — депутат Государственного Совета РТ второго созыва.
В 2004 — 2009 гг. — депутат Государственного Совета РТ третьего созыва.
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нурлат
- Адрес: 423024, РТ, Нурлатский р-н, с. Мамыково
- Телефон: (84345) 4-14-15
- Email: zuzeev@gmail.com
- Сайт: www.zuzeevneft.tatar
Дата последнего обновления: 04.05.2018