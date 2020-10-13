ГАУЗ Республиканская клиническая офтальмологическая больница им. проф. Е.В. Адамюка
Общая информация
Медицинское учреждение было создано 14 ноября 1922 года в качестве первого в мире Казанского научно-исследовательского трахоматозного института им. Е.В. Адамюка.
В 1956 году Казанский научно-исследовательский трахоматозный институт им. Е.В. Адамюка был преобразован в Республиканский трахоматозный диспансер МЗ ТАССР.
В 1966 г. Республиканский трахоматозный диспансер был переименован в Республиканскую офтальмологическую больницу МЗ ТАССР.
Республиканская клиническая офтальмологическая больница МЗ РТ имени профессора Е. В. Адамюка — лауреат национального конкурса «Лучшее учреждение здравоохранения РФ-2018», дипломант «Конкурса на соискание премий Правительства РТ за качество — 2019» за достижение значительных результатов в области качества.
Руководитель — Хусаинова Дина Камилевна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, ул Бутлерова, 14
- Телефон: (843) 528-01-01
- Email: Rkob.rt@tatar.ru
- Сайт: http://www.rkob.ru/
Дата последнего обновления: 13.10.2020