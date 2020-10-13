ГАУЗ Республиканская клиническая офтальмологическая больница им. проф. Е.В. Адамюка

Общая информация

Медицинское учреждение было создано 14 ноября 1922 года в качестве первого в мире Казанского научно-исследовательского трахоматозного института им. Е.В. Адамюка.

В 1956 году Казанский научно-исследовательский трахоматозный институт им. Е.В. Адамюка был преобразован в Республиканский трахоматозный диспансер МЗ ТАССР.



В 1966 г. Республиканский трахоматозный диспансер был переименован в Республиканскую офтальмологическую больницу МЗ ТАССР.



Республиканская клиническая офтальмологическая больница МЗ РТ имени профессора Е. В. Адамюка — лауреат национального конкурса «Лучшее учреждение здравоохранения РФ-2018», дипломант «Конкурса на соискание премий Правительства РТ за качество — 2019» за достижение значительных результатов в области качества.



Руководитель — Хусаинова Дина Камилевна.



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