«Казаньоргсинтез» увеличил производство кислорода

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

КОС увеличил производство кислорода до 65 тонн в сутки. С ноября 2020 года предприятие запустило резервную установку на заводе органических продуктов и технических газов. До запуска резервной установки мощность составляла 48 тонн в сутки.

Предприятие нарастило производство кислорода по запросу компаний-переработчиков и поставщиков газов для медицинских учреждений Татарстана. Они испытывают его нехватку при лечении пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции.

Завод органических продуктов и технических газов «Казаньоргсинтеза» производит азот, кислород, аргон, диоксид углерода, осушенный сжатый воздух. Большую часть — до 99% жидкого кислорода предприятие поставляет покупателям со стороны. В 2009 году производственные мощности и складской комплекс жидкого кислорода ПАО «Казаньоргсинтез» были полностью модернизированы. За 2019 год химгигант произвел 14 800 тонн жидкого кислорода.