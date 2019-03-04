ООО Казань-телематика
Общая информация
«Казань-телематика» входит в группу компаний «Национальные телематические системы», которая специализируется на разработке и эксплуатации комплексных телематических систем в ключевых сферах государства и бизнеса.
«Казань-телематика» — российская компания, реализующая проекты национального масштаба по разработке, интеграции и эксплуатации комплексных телематических систем в транспортной отрасли с 2015 года. Компания является центром компетенций и разработки, сфокусирована на практическую реализацию концепции Умная дорога в России.
Компетенции:
- проектирование и создание географически распределенных интеллектуальных транспортных систем (автоматические системы весогабаритного контроля, системы стационарного контроля, системы мобильного контроля, системы подсчета осей, системы классификации транспортных средств);
- табло и знаки переменной информации;
- управление дорожным движением;
- системы метеонаблюдения;
- автоматизация полигонов по сбору ТКО;
- реализация систем мониторинга удаленных объектов;
- проведение технического и ценового аудита;
- лицензия ФСБ на разработку и производство устройств содержащих функции криптозащиты;
- собственный полигон интеллектуальных телематических систем для разработки и тестирования программно-аппаратных решений в транспортной телематике.
Руководитель — Нигметзянов Марсель Ильшатович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420059, Татарстан респ, г. Казань, ул. Оренбургский Тракт, д. 5В офис 403
- Телефон: (499) 110-52-58
- Email: info@ta.telematics.su
- Сайт: www.natelsys.ru
Дата последнего обновления: 04.03.2019