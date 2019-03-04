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​ООО Казань-телематика

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Общая информация

«Казань-телематика» входит в группу компаний «Национальные телематические системы», которая специализируется на разработке и эксплуатации комплексных телематических систем в ключевых сферах государства и бизнеса.

«Казань-телематика» — российская компания, реализующая проекты национального масштаба по разработке, интеграции и эксплуатации комплексных телематических систем в транспортной отрасли с 2015 года. Компания является центром компетенций и разработки, сфокусирована на практическую реализацию концепции Умная дорога в России.

Компетенции:

  • проектирование и создание географически распределенных интеллектуальных транспортных систем (автоматические системы весогабаритного контроля, системы стационарного контроля, системы мобильного контроля, системы подсчета осей, системы классификации транспортных средств);
  • табло и знаки переменной информации;
  • управление дорожным движением;
  • системы метеонаблюдения;
  • автоматизация полигонов по сбору ТКО;
  • реализация систем мониторинга удаленных объектов;
  • проведение технического и ценового аудита;
  • лицензия ФСБ на разработку и производство устройств содержащих функции криптозащиты;
  • собственный полигон интеллектуальных телематических систем для разработки и тестирования программно-аппаратных решений в транспортной телематике.

Руководитель — Нигметзянов Марсель Ильшатович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420059, Татарстан респ, г. Казань, ул. Оренбургский Тракт, д. 5В офис 403
  • Телефон: (499) 110-52-58
  • Email: info@ta.telematics.su
  • Сайт: www.natelsys.ru

Дата последнего обновления: 04.03.2019


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