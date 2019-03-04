​ООО Казань-телематика

Общая информация

«Казань-телематика» входит в группу компаний «Национальные телематические системы», которая специализируется на разработке и эксплуатации комплексных телематических систем в ключевых сферах государства и бизнеса.



«Казань-телематика» — российская компания, реализующая проекты национального масштаба по разработке, интеграции и эксплуатации комплексных телематических систем в транспортной отрасли с 2015 года. Компания является центром компетенций и разработки, сфокусирована на практическую реализацию концепции Умная дорога в России.

Компетенции:

проектирование и создание географически распределенных интеллектуальных транспортных систем (автоматические системы весогабаритного контроля, системы стационарного контроля, системы мобильного контроля, системы подсчета осей, системы классификации транспортных средств);

табло и знаки переменной информации;

управление дорожным движением;

системы метеонаблюдения;

автоматизация полигонов по сбору ТКО;

реализация систем мониторинга удаленных объектов;

проведение технического и ценового аудита;

лицензия ФСБ на разработку и производство устройств содержащих функции криптозащиты;

собственный полигон интеллектуальных телематических систем для разработки и тестирования программно-аппаратных решений в транспортной телематике.

Руководитель — Нигметзянов Марсель Ильшатович.

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