Короли госзаказа: как татарстанские ИП получают тендеры на сотни миллионов рублей

Рейтинг индивидуальных предпринимателей Татарстана по сумме государственных заказов

Фото: Максим Платонов

«Реальное время» решило узнать, получается ли у малого бизнеса — в частности, индивидуальных предпринимателей — «проникнуть» в сферу государственных заказов. Оказалось, что как минимум некоторые из них чувствуют себя вполне комфортно в окружении государственных заказчиков. В 2017 году ИП получили больше 14 тыс. госзаказов на общую сумму почти 3,2 млрд рублей.

Больше 3 миллиардов — предпринимателям

Государственные контракты в Татарстане достаются далеко не только крупным компаниям, но и индивидуальным предпринимателям. Такие данные получила аналитическая служба «Реального времени», изучив госзакупки в регионе за 2017 год. Как оказалось, чтобы получать многомиллионные контракты, необязательно регистрировать ООО или акционерное общество — достаточно стать индивидуальным предпринимателем.

Всего за прошедший год ИП в Татарстане получили 14,4 тыс. госзаказов на общую сумму 3,19 млрд рублей. При этом совокупные суммы заказов, полученных отдельными предпринимателями, достаточно большие: 10 крупнейших ИП по объемам госзакупок получили почти 3 тыс. госзаказов на суммы от 33,1 до 194,4 млн рублей.

Основная масса этих заказов касается питания. Другие отрасли — такие как высокие технологии, реклама и медицинское оборудование — также присутствуют, но в гораздо меньших объемах.

№ Поставщик Общая сумма заказов Число заказов 1 Калашников Константин Геннадьевич 194.385.256 2 2 Ибрагимова Эльза Ильдусовна 67.961.519 266 3 Закиров Тимур Зарифович 62.873.432 6 4 Бурцев Сергей Андреевич 62.859.868 786 5 Ахмадеева Инна Евгеньевна 45.248.624 6 6 Вакаров Василий Иванович 44.902.010 1894 7 Гойхман Михаил Юрьевич 39.449.506 10 8 Попова Юлия Евгеньевна 35.299.570 6 9 Нигметзянов Марсель Ильшатович 33.676.770 1 10 Галиахметова Лилия Махмутовна 33.058.607 5

Площади «Транснефти» и забота о питании детей

Крупнейшим исполнителем госзаказов в регионе среди индивидуальных предпринимателей стал Константин Калашников. Он получил всего два заказа, но на общую сумму чуть менее 200 млн рублей — точнее, 194,4 млн. Заказы эти касались аренды нежилых помещений за 191 млн рублей и аренды кабельной системы за 3,5 млн рублей. В обоих случаях заказчиком стало ООО «Транснефть Финанс» — дочернее предприятие «Транснефти», зарегистрированное в Москве.

Сам Константин Калашников родился в Казани и, судя по татарстанскому ИНН, по-прежнему зарегистрирован в регионе. Помимо деятельности в качестве индивидуального предпринимателя Константин Геннадьевич был директором йошкаролинского ООО «Фирма «Татария», прекратившего деятельность в 2013 году (владелец Димитрий Чудаков), а также учредителем в компаниях «Плазмолифтинг», «НМТ» и «Эксплойт». Все эти три компании зарегистрированы по одному адресу в Казани — на улице Николая Ершова, 29б, в бизнес-центре «Татария». Отметим, что Калашников является владельцем этого бизнес-центра, а самая крупнейшая закупка, судя по всему, касалась аренды в «Татарии».

Вторым по общей сумме полученных заказов стала предпринимательница Эльза Ибрагимова. Она получила около 68 млн рублей за 266 заказов. Все они касались поставки продуктов питания в дошкольные и школьные бюджетные учреждения в различных районах Татарстана. Заказчиками выступали сами бюджетные учреждения.

Эльза Ибрагимова — выпускница Набережночелнинского пединститута, работала директором магазина, после чего решила заняться поставками продуктов. Фото vk.com



Родилась Ибрагимова в селе Муслюмово. Кроме деятельности в качестве индивидуального предпринимателя у нее есть еще два юрлица, где она значится также директором. Это ООО «Балкыш» и ООО «Телец», последним она владеет на 30% — другими учредителями являются Ришат Сахипгараев и Зинфир Ибрагимов.

Как следует из публикации в одном из СМИ, Эльза Ибрагимова — выпускница Набережночелнинского пединститута, работала директором магазина, после чего решила заняться поставками продуктов. По ее словам, впервые столкнувшись с питанием в детских учреждениях, она осталась недовольна ассортиментом и качеством продукции. «И мне очень захотелось, чтобы мои дети, их сверстники питались продуктами, отвечающими всем нормативам детского питания», — говорила она.

Технологии для «Таттелекома» и питание на востоке региона

Сравнимая общая сумма заказов — 63 млн рублей в шести заказах, связанных с компьютерными технологиями, — еще у одного предпринимателя, Тимура Закирова. Все они (на сервисное обслуживание, разработку пакетных предложений и программно-аппаратного комплекса для передачи геокоординат) получены от двух юрлиц — «Таттелекома» и его «мобильной дочки» — ООО «Твои мобильные технологии». Помимо деятельности в качестве индивидуального предпринимателя родившийся в Казани Тимур Закиров также возглавляет ООО «Единая справочная карта», «Тенет Софт» и «Тенет», а в первой из компаний он единственный учредитель. В двух других учредителем является, судя по всему, отец предпринимателя Зариф Закиров.

Сам Зариф Закиров ранее возглавлял юрлицо одного из первых интернет-провайдеров Татарстана — ОАО «ТВТ», а также ОАО «Таиф-Телком», работавшее под торговой маркой «Сантел». Это первый GSM-оператор Татарстана (впоследствии был куплен оператором «МТС»).

Все заказы Тимура Закирова получены от «Таттелекома» и его «мобильной дочки». Фото 868.ru

Контракты на сравнимую сумму — 62,9 млн рублей — получил предприниматель Сергей Бурцев. В его случае речь идет о 786 небольших контрактах на поставку овощей в бюджетные школьные и дошкольные учреждения. В основном местом поставки указываются Бугульма и Ютазинский район, но встречаются и другие муниципальные образования Татарстана.

Сергей Бурцев родился в селе Малая Бугульма Бугульминского района, в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрирован в феврале 2015 года. Основной вид деятельности — оптовая торговля фруктами и овощами. Никаких подробностей о личности этого предпринимателя обнаружить не удалось.

Горячее питание и овощи в больницы

На пятом месте расположился индивидуальный предприниматель, также связанный с питанием, но на этот раз — с горячим. Речь идет об Инне Ахмадеевой. В 2017 году она получила шесть заказов на общую сумму 45,2 млн рублей. Заказы касались обеспечения горячим питанием больниц в Набережных Челнах и Тукаевском районе.

Инна Ахмадеева родилась в Набережных Челнах, также владеет компанией «Контсервис», где является и директором. Помимо этого она возглавляет ООО «Омус», принадлежащее 13 юрлицам, в том числе Марсие Ахмадеевой. Впрочем, подробностей ни об Инне Ахмадеевой, ни об ее однофамилице обнаружить не удалось. Отметим лишь, что в основном питание она поставляет в городскую больницу №5, причем на довольно значительные суммы и как минимум с 2013 года.

На шестом месте расположился еще один поставщик продуктов питания, заключивший аж 1 894 контракта на общую сумму 44,9 млн рублей, — Василий Вакаров. В основном поставки он осуществлял в восточные районы Татарстана — к примеру, Сармановский, а также в Азнакаевский район, Нижнекамск и Елабугу. Основными заказчиками была челнинская городская больница №2, Елабужский психоневрологический интернат, а также челнинская Кадетская школа №82.

Василий Вакаров заключил 1 894 контракта на общую сумму 44,9 млн рублей. Фото Максима Платонова

Сам Василий Вакаров родился в Хустском районе Закарпатской области. Ему принадлежит ООО «Нива», где он является и директором. Компания базируется в набережночелнинском поселке Сидоровка. Она также получает огромное количество госзаказов: в 2017 году — 2 307, почти на 76 млн рублей. Причем в случае с ООО «Нива» основным заказчиком выступает казанский Департамент продовольствия и социального питания.

Лагеря от партнеров «Регины» и медицинские расходные материалы

Седьмое место досталось индивидуальному предпринимателю, который занимается организацией отдыха детей и поставкой путевок для них. Речь идет о Михаиле Гойхмане, который в 2017 году получил 10 контрактов на общую сумму 39,5 млн рублей. Основная масса заказов была получена от казанского МБУ «Ял», а также от республиканского центра «Лето».

Михаил Гойхман является директором ООО «Строим будущее», где ему также принадлежит и 51% уставного капитала. Также Гойхман владеет долями в ООО «Альфа+» и «Альфа 2», ООО «Такпо». Отметим, что также среди владельцев последней компании значатся Владимир Гаврилов и Михаил Скоблионок. Скоблионок является владельцем гостиниц «Регина», а компания под названием «Такпо» ранее была известна как «Татарское акционерное производственное объединение», причем ей принадлежали, к примеру, некоторые площади в торговом центре «Колизей» на улице Пушкина. Что касается других компаний, то «Альфа+», вероятно, управляет заведениями общепита в гостиницах «Регина».

На восьмом месте расположилась Юлия Попова — индивидуальный предприниматель, занимающийся поставками изделий медицинского назначения. Ею получены шесть заказов на общую сумму 35,3 млн рублей. Основная масса пришлась, правда, лишь на один — от РКБ — на поставку расходных материалов для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в сфере нейрохирургии. Стоимость этого заказа составила 31 млн рублей.

Помимо деятельности в качестве индивидуального предпринимателя Юлия Попова также владеет ООО «Ланатэкс Волга» и ООО «Диомид», в которых является и директором. Отметим, что компания с названием «Диомид» фигурирует в сообщении УФАС по Татарстану — она является одним из ответчиков в деле по признакам картельного сговора поставщиков медицинских изделий.

Седьмое место досталось индивидуальному предпринимателю, который занимается организацией отдыха детей и поставкой путевок для них. Фото Максима Платонова

Вывеска «России» и пропаганда спокойного движения

Девятое место оказалось у индивидуального предпринимателя, получившего всего один заказ на техническое обеспечение целевых мероприятий по пропаганде и профилактике безопасности дорожного движения, укреплению дисциплины участников дорожного движения. Заказчиком является ГБУ «Безопасность дорожного движения», сумма заказа — 33,7 млн рублей. Исполнителем стал Марсель Нигметзянов.

Нигметзянов также является директором ООО «Казань-Телематика» и президентом региональной молодежной общественной организации «Молодежь за безопасность «16 рус» республики Татарстан», зарегистрированной в здании ГИБДД на Оренбургском тракте. Помимо этого Нигметзянов выступает учредителем ООО «Жилой комплекс «Горкинский лес». Другие учредители компании — Хафизулла Аитов и Сергей Комиссаров.

Наконец, замыкает десятку крупнейших поставщиков-индивидуальных предпринимателей Татарстана Лилия Галиахметова. За 2017 год она получила пять госзаказов на общую сумму 33 млн рублей, связанных с рекламными услугами. В частности, она оказывала рекламные услуги для авиакомпании «Россия» за 23,2 млн рублей. Речь идет об установке логотипа авиакомпании на одном из зданий в Казани, причем Галиахметова оказывает подобные услуги уже не первый раз. Кроме деятельности в качестве индивидуального предпринимателя Галиахметова также является владельцем и директором ООО «Зур Концерт».

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