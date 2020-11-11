Дом в фокусе: энциклопедия частного домостроения

«Реальное время» запускает новый проект, посвященный строительству индивидуального дома

Фото: Ирина Плотникова

На рынке жилой недвижимости царит настоящая лихорадка. Отдельный тренд — серьезный рост спроса на индивидуальное жилье. Отчасти его спровоцировала пандемия, отчасти — господдержка покупателей, отчасти — кризис (как странно это бы ни звучало). Но надо понимать, что собственный дом — это не только свобода и комфорт. Это еще и миллион вопросов, которые никогда не возникнут при обустройстве городской квартиры. «Реальное время» запускает новый проект, который со временем станет азбукой строительства и отделки индивидуального дома. Чем это вызвано и о чем он будет — читайте в нашем приветственном тексте.

Растет спрос — растет и предложение...

Эксперты, которых буквально несколько дней назад опрашивало «Реальное время», дружно констатируют резкий рост спроса на загородное жилье за последний год. Так, в «Авито Недвижимости» посчитали, что в октябре 2020 года жители Татарстана интересовались загородным жильем на 60% больше, чем в октябре 2019-го. Но самая серьезная динамика обнаружилась в апреле и мае — руководитель направления первичной недвижимости аналитической службы Дмитрий Алексеев сообщил, что по оценкам гильдии, в апреле спрос вырос на 64%, а в мае — на 56%.

Казанские застройщики и риелторы подтверждают эту тенденцию (правда, цифры приводят разные). Например, директор казанского представительства компании HONKA Елена Галеева говорит, что интерес к загородному жилью у клиентов компании летом вырос примерно на четверть, по сравнению с прошлым годом. Руководитель коттеджного поселка «Примавера» Павел Кострикин говорит о 30%-ном росте спроса, а президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев и вовсе сообщил нашему изданию, что летний сезон принес примерно двукратный рост продаж, по сравнению с «доковидными» временами.

Есть спрос — есть и предложение. «Татарстанстат» приводит данные о том, что за первые 9 месяцев 2020 года Татарстан прирос 8 700 новыми частными домами общей площадью 1,2 млн «квадратов». На секундочку, это больше половины от общей площади введенного в республике в этом году жилья. И это уже больше, чем за весь 2019 год, когда в республике были сданы только 8,4 тысячи домов общей площадью 1,1 млн квадратных метров.

...И цены тоже растут

Разумеется, законы рынка нерушимы: растет спрос, растут и цены. На днях республиканские СМИ облетело сообщение о том, что самый дорогой особняк, продающийся сейчас в Казани, стоит 150 миллионов рублей. Эксперты считают, что это не предел. Но, конечно, от экстремальных вариантов отталкиваться мы не будем. Нынешним летом загородное жилье в республике можно было купить и за 2 миллиона.

По данным «Авито Недвижимости», в третьем квартале 2020 года цены выросли в среднем на 14% год к году, а во втором — на 11%. В большинстве случаев рост колебался от 15 до 30%. Андрей Алексеев сообщил, что стандартный дом подорожал примерно на миллион, по сравнению с прошлым летом. Так, в 15 км от Казани прошлым летом можно было купить 100-метровый дом с 6 сотками земли за 3,7—4 млн рублей. Этим летом цены на подобное жилье начинались от 4,5 млн.

По словам экспертов, особенно активно разбирается лаишевское направление — благодаря удобной транспортной доступности. Высокая Гора и Пестречинский район тоже популярны. На недавнем бизнес-бранче «Реального времени» заместитель министра строительства и архитектуры Татарстана Ильшат Гимаев обращал отдельное внимание на то, что застройщикам нужно активнее выходить в поселки под Казанью, потому что спрос на индивидуальные дома переживает неслыханный подъем.

Государство начало тренд — пандемия его усилила

Когда в апреле жителей Татарстана посадили на самоизоляцию, жители городских квартир завидовали обитателям индивидуальных домов, пожалуй, как никогда раньше — дружно, сильно и искренне. Уже сама по себе возможность подышать свежим воздухом не на балконе, а на улице (хоть во дворе, хоть в саду) оказалась величайшим благом. Плюс ко всему отсутствие необходимости взаимодействовать с соседями в подъезде, ездить в лифте снимала часть угрозы заразиться коронавирусом. В итоге многие эксперты считают, что рост спроса на собственные дома, который устойчиво наблюдался в Татарстане во втором и третьем кварталах 2020 года, обусловлен именно пандемическим трендом.

Например, в одном из наших недавних материалов было опубликовано мнение президента Гильдии риелторов Татарстана Андрея Савельева: он говорил, что пандемия — один из главных трендов года, она повлияла на резкий взлет спроса на индивидуальные дома (и вызвала подъем цен на них) в Казани и особенно в ее окрестностях.

Но пандемия оказала не только прямое влияние на предпочтения татарстанцев, но и сказалась на рынке недвижимости еще и косвенным способом. Дело в том, что экономический кризис, вызванный локдауном и обвалом нефтяных котировок в феврале — апреле, заставил тех, у кого были сбережения, задуматься о том, как бы их обезопасить. Не секрет, что подавляющее большинство сограждан считают единственным верным способом сохранить деньги вложением в недвижимость. И на этом фоне рост продаж загородных домов любого масштаба — от скромных дачных домиков на шести сотках до коттеджей в респектабельных поселках — тоже подрос.

Но был и еще мощный фактор увеличения интереса к загородному жилью: беспрецедентные меры государственной поддержки. Началось все с дачной амнистии, когда стало можно прописаться не только на земле, отведенной под ИЖС, но и на садовом участке — кстати, ее опять, скорее всего, продлят.

Мощным драйвером интереса к загородному жилью стала сельская ипотека на невиданно хороших условиях (в зависимости от банка, процентная ставка на нее начинается от 2,7%). Причем та же Высокая Гора или Лаишевский район к Казани гораздо ближе, чем многие поселки, формально относящиеся к городу, но при этом строиться там можно на «сельских условиях». Результатом стала массовая деурбанизация: люди выбирают строительство по «сельской ипотеке» за городом, при этом в получасе езды от работы.

«Вишенкой» на торте господдержки стало разрешение использовать материнский капитал для строительства семейного гнездышка. И буквально на днях появилась новость о том, что Минстрой РФ внес на рассмотрение проект, который упростил бы процесс строительства индивидуальных домов для застройщиков. Предполагается перевести новую порцию документального взаимодействия в электронный формат.



«Реальное время» запускает энциклопедию индивидуального строительства

Все вышесказанное демонстрирует, что спрос на загородное жилье становится сильным трендом, причем вряд ли он будет краткосрочным. По крайней мере, агентства недвижимости и застройщики коттеджных поселков в один голос уверяют, что в этом году сезон продаж не закончится и зимой — уж очень сильные сошлись в одной точке обстоятельства. Но в процессе строительства, покупки, обустройства дома, юридического оформления собственного землевладения возникает множество вопросов. «Реальное время» предлагает читателям новую рубрику — «Дом в фокусе».

Не меньше трех раз в неделю мы будем публиковать тексты, которые станут для вас энциклопедией загородного дома, гидом по юридическим и техническим вопросам, надежным помощником в обустройстве участка и жилья. Мы будем готовить подробные обзоры по рынку стройматериалов и услуг, публиковать интервью со специалистами по строительству, с юристами и кадастровыми инженерами — с ведущими экспертами по поднимаемым вопросам. Они помогут разобраться во всех нюансах домостроения — и технологических, и правовых. Читатель узнает множество тонкостей и, возможно, сможет уберечься от распространенных ошибок, зная о них заранее.

Проект разделен на семь подрубрик — «Правовые вопросы», «Коммуникации», «Строительство», «Кровля и фасад», «Внутренняя отделка», «Придомовой участок», «Интерьер и техника».



Мы ждем от читателей вопросов — на них регулярно будут публиковаться ответы компетентных специалистов. Мы приглашаем в проект партнеров — возможно, именно вашу экспертность мы ждем.

Итак, добро пожаловать в нашу новую рубрику. С этого момента три раза в неделю в фокусе рассмотрения будет ваш будущий дом!

