Самый дорогой коттедж из продающихся в Казани стоит 150 млн рублей

Самым дорогим среди частных домов, выставленных на продажу в Казани, является трехэтажный коттедж на улице Кызыл Армейской. Владелец оценил его в 150 млн рублей.

На сайте бесплатных объявлений указано, что площадь дома составляет 900 кв. м. Он стоит на участке в 11,5 сотки.

В доме есть каминный зал, зимний сад, бильярдная, домашний кинозал, мезонин со стеклянным полом, бассейн, сауна, тренажерный зал и другие помещения.