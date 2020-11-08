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Самый дорогой коттедж из продающихся в Казани стоит 150 млн рублей

23:34, 08.11.2020
Самый дорогой коттедж из продающихся в Казани стоит 150 млн рублей
Фото: google.com/maps / скриншот

Самым дорогим среди частных домов, выставленных на продажу в Казани, является трехэтажный коттедж на улице Кызыл Армейской. Владелец оценил его в 150 млн рублей.

На сайте бесплатных объявлений указано, что площадь дома составляет 900 кв. м. Он стоит на участке в 11,5 сотки.

В доме есть каминный зал, зимний сад, бильярдная, домашний кинозал, мезонин со стеклянным полом, бассейн, сауна, тренажерный зал и другие помещения.

Недвижимость Татарстан
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