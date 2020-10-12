По программе сельской ипотеки в Татарстане выдано кредитов на 2,3 млрд рублей

По программе сельской ипотеки в Татарстане выдано более 1 тысячи кредитов. Об этом рассказал президент республики Рустам Минниханов на заседании оперативного штаба Министерства сельского хозяйства РФ по вопросам реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

В республике выдано более больше одной тысячи кредитов на 2,3 млрд рублей. Всего одобрено три тысячи заявок на сумму 7,1 млрд рублей. Рустам Минниханов снова озвучил свою просьбу об увеличении лимита по сельской ипотеке, обратившись к главе Минсельхоза России Дмитрию Патрушеву.

tatarstan.ru

«Ранее в рамках заседания Госсовета РФ я как руководитель рабочей группы по строительству, ЖКХ и городской среде обратился к Президенту России и выразил мнение регионов о необходимости увеличения финансирования по сельской ипотеке, в том числе за счет перераспределения неосвоенных средств по другим проектам. Уважаемый Дмитрий Николаевич, просим поддержать наше предложение», — обратился Рустам Минниханов к министру.

Отметим, что на прошлой неделе в Татарстане была зарегистрирована 671 сделка по программе сельской ипотеки.

