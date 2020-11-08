Минстрой РФ предложил правительству упростить строительство индивидуального жилья

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Минстрой РФ внес на рассмотрение правительства проект, который упростит процесс строительства индивидуального жилья. Оптимизацию предполагается провести за счет упрощения взаимодействия девелоперов и госорганов.

Новые единые стандарты предоставления госуслуг в сфере ИЖС регламентируют направление уведомлений и выдачу градостроительного плана, сообщает пресс-служба министерства.

Застройщики смогут получать уведомления и ГПЗУ в электронной форме через федеральный и региональные порталы портал госуслуг.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

«Унификация требований к их оказанию на территории всей страны положительно повлияет на бизнес-климат, сократит издержки при получении необходимой документации, снизит административную нагрузку на застройщиков», — заявила замглавы Минстроя РФ Татьяна Костарева.

Ранее «Реальное время» писало, что пандемия коронавируса и самоизоляция резко повысили спрос на загородную недвижимость в Казани. В итоге цены на коттеджи в пригороде татарстанской столицы выросли на 30%.