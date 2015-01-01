Дом в фокусе
Сюжет 11 материалов
Собственный дом — это не только свобода и комфорт. Это еще и миллион вопросов, которые никогда не возникнут при обустройстве городской квартиры. «Реальное время» запустило новый проект, который со временем станет азбукой строительства и отделки индивидуального дома.
- Из чего строить дом: такое разное дерево Три вида деревянных материалов для строительства: сходства, различия, преимущества и недостатки
- Из чего построить дом: тонкости выбора Достоинства и недостатки четырех самых популярных материалов
- Чтобы все было чисто: строительство и регистрация бани на участке Баню надо запланировать и построить правильно, иначе ее могут признать самостроем и потребовать снести
- Каждый сантиметр на счету: как рассчитывается площадь дома Что входит в площадь индивидуального дома, как рассчитывается налог и как на нем сэкономить
- Как подать уведомление о начале строительства на участке ИЖС Чтобы без проблем зарегистрировать ваш будущий дом, нужно по всем правилам подать уведомление о начале строительства
- Дом в фокусе: энциклопедия частного домостроения «Реальное время» запускает новый проект, посвященный строительству индивидуального дома