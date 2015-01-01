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Дом в фокусе

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Дом в фокусе

Собственный дом — это не только свобода и комфорт. Это еще и миллион вопросов, которые никогда не возникнут при обустройстве городской квартиры. «Реальное время» запустило новый проект, который со временем станет азбукой строительства и отделки индивидуального дома.

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