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«Дачную амнистию» могут снова продлить

16:47, 02.06.2020
«Дачную амнистию» могут снова продлить
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Власти могут продлить «дачную амнистию» до 2022 года. Соответствующий пункт внесен в план по восстановлению роста экономики России, подготовленный правительством.

Пункт о продлении «дачной амнистии» включен в раздел, направленный на совершенствование государственной регистрация прав и предоставления государственных услуг, в том числе в электронной форме, передает «РИА Новости».

Напомним, что в апреле прошлого года президент РФ Владимир Путин продлил «дачную амнистию» до 2021-го. Эта норма предполагает возможность оформить право собственности на дом, построенный на садовом участке, по упрощенной схеме.

ОбществоВластьНедвижимость
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