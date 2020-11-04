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В Казань придет Топотун, прискачет принц Мио, а «На закате» грянет буря

00:00, 04.11.2020

Календарь театрала на ноябрь: юбилеи, премьеры, популярные постановки и вечер памяти

В Казань придет Топотун, прискачет принц Мио, а «На закате» грянет буря
Фото: kamalteatr.ru

Количество осенних премьер в театрах Казани пошло на убыль, однако интересных событий в театральной жизни не убавилось. «Реальное время» предлагает традиционный обзор главных событий казанской сцены на ноябрь.

«Спартак» для примы

15 ноября в Татарском театре оперы и балета им. М. Джалиля к юбилею педагога, танцовщицы, народной артистки Татарстана Луизы Мухаметгалеевой будет показан балет Арама Хачатуряна «Спартак». За прима-балериной театра сегодня закреплена репетиционная работа над ярчайшими балетами в репертуаре театра, в том числе это и «Спартак». В юбилейный вечер на сцену театра выйдут Михаил Тимаев в роли Спартака, Кристина Андреева в роли Лидии, Антон Полодюк исполнит роль Красса. Поздравят любимую артистку Артем Белов, Аманда Гомес, Алина Штейнберг. Дирижировать оркестром приглашен заслуженный артист Армении Карен Дургарян. Хореография Георгия Ковтуна.

К юбилею педагога, танцовщицы, народной артистки Татарстана Луизы Мухаметгалеевой будет показан балет Арама Хачатуряна «Спартак». Фото: Максим Платонов

В сотый раз «Фигаро здесь»

Сотый показ спектакля Пьера Огюстена Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро» в постановке Александра Славутского пройдет в театре имени Качалова. Гостей юбилейного спектакля ждут 10 ноября ведущие артисты: Илья Славутский и Светлана Романова, Геннадий Прытков и Елена Ряшина, а также другие звезды театра. В комедии в исполнении оркестра театра звучат живая музыка и стихи Гете, Шелли и Роберта Рождественского.

Впервые спектакль был показан в 2015 году. С тех пор он собрал множество наград и стал визитной карточкой Качаловского театра. Постановку увидели в Ганновере и Марселе, она была представлена на сценах ведущих театров России. В этом году именно эта работа открыла театральный сезон. В ноябре «Безумный день» ожидается дважды — 4 и 10 ноября.

Впервые спектакль был показан в 2015 году. С тех пор он собрал множество наград и стал визитной карточкой Качаловского театра. Фото: Роман Хасаев

Герои нашего времени на автовокзале

Три вечера подряд, с 6 по 8 ноября, в театре им. Г. Камала пройдет премьера спектакля по пьесе драматурга-дебютанта Артура Шайдуллы «На закате». Современная притча повествует о конфликтах, актуальных темах и новых героях. Действие начинается во время сильной грозы на старом автовокзале, где собрались пассажиры, еще не успевшие уехать. Все они разные — по возрасту, достатку, интересам, однако их объединяет общее желание — поскорее вырваться из вокзальных стен. Но герои оказали отрезанными бурей от остального мира, им волей неволей придется поближе узнать друг друга и как-то научиться сосуществовать рядом.

Артур Шайдулла стал победителем «Новой татарской пьесы», поэтому его работа и появилась с помощью режиссера Фарида Бикчантаева на сцене театра. В главных ролях — Искандер Хайруллин, Венера Шакирова, Миляуша Шайхутдинова и другие.

Три вечера подряд, с 6 по 8 ноября, в театре им. Г. Камала пройдет премьера спектакля по пьесе драматурга-дебютанта Артура Шайдуллы «На закате». Фото: kamalteatr.ru

На сцене Эзоп и Маленький принц

10 ноября в ТЮЗе поздравят ведущего актера, народного артиста Татарстана Романа Ерыгина. Он служит в театре более 30 лет, сыграв за это время множество ярких ролей. В вечер, посвященный 60-летнему юбилею артиста, будет показан спектакль «Лиса и виноград», где он исполнил роль Эзопа. Премьера комедии Гильерме Фигейдеро прошла в начале октября.

14 ноября в Казанском ТЮЗе состоится вечер памяти заслуженного артиста России Александра Купцова. В последний раз актер вышел на сцену Театра юного зрителя год назад, в спектакле «Маленький принц». Его любили за тонкое искусство тревожить души и сердца зрителей, мастерство и незаурядный талант. На вечере памяти о нем будут вспоминать коллеги, друзья, поклонники.

Роман Ерыгин служит в ТЮЗе более 30 лет. Фото: Максим Платонов

Принц Мио в Казани

27 и 28 ноября Казанский татарский государственный театр юного зрителя имени Г. Кариева представляет третью премьеру сезона — спектакль «Мио, мой Мио» по одноименной повести Астрид Линдгрен. Для постановки в театр была приглашена творческая группа из Санкт-Петербурга и режиссер-постановщик Екатерина Гороховская, лауреат Независимой актерской премии им. В. Стржельчика. Сказка знаменитой шведской писательницы хорошо известна читателем разных поколений, она также была экранизирована в 1987 году. Спектакль рассказывает о приключениях мальчика-сироты Боссе, которого не любит усыновившая его семья, но который находит своих истинно близких людей в волшебной стране.

Сама режиссер из северной столицы заявила, что это ее любимая книга, поэтому и работа над постановкой идет с особым чувством. Жанр спектакля Екатерина Гороховская обозначила как «хронику взросления души». Смотреть «Мио, мой Мио» рекомендуется всей семьей. «Если сердце твое мужественное, а помыслы благородны, то ты можешь справиться с любым злом» — именно эту фразу великой писательницы из книги и можно назвать лейтмотивом всего спектакля.

Казанский татарский государственный театр юного зрителя имени Г. Кариева представляет третью премьеру сезона. Фото: Максим Платонов

Сказка «выходит» со сцены в фойе

Для зрителей от пяти лет в театре кукол «Экият» приготовили премьеру. 14 и 15 ноября здесь впервые пройдет музыкально-сказочное представление «Топотун» (Тыпырдык) по пьесе Ильгиза Зайниева на татарском языке. Режиссером также выступил Ильгиз Зайниев, выбрав для своей новой постановке вечную и всегда актуальную тему дружбы и взаимопомощи. Веселое представление идет на татарском языке. Музыку к нему написал Эльмир Низамов, а тексты для песен созданы Резедой Губаевой. Хореографом выступил Нурбек Батулла. Спектакль длится 50 минут.

Примечательно, что играться спектакль будет в фойе театра — для путешествия главных героев и их маленьких зрителей нужно немало места.

14 и 15 ноября в театре кукол «Экият» впервые пройдет музыкально-сказочное представление «Топотун» («Тыпырдык»). Фото: Владислав Михневский

Видеоподарок на Ночь искусств

Побалует своих почитателей 3 ноября, в Ночь искусств, Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина. На своем YouTube-канале в 21:00 театр впервые представит видеозапись архивного спектакля «Хаджи эфенди женится» («Хаҗи әфәнде өйләнә») по пьесе Шарифа Камала. Так театр готовится к празднованию своего 87-го дня рождения.

Премьера знаменитого спектакля прошла в декабре 2010 года. Эта работа прочно вошла в репертуар театра на 6 лет. В записи можно увидеть таких артистов театра, как Наиль Шайхутдинов, Исламия Махмутова, Ляля Миннуллина и других.

Анна Тарлецкая
ОбществоКультура Татарстан Татарский Академический Государственный Театр оперы и балета имени Мусы ДжалиляТГТК ЭкиятКазанский государственный академический русский Большой драматический театр имени В. И. КачаловаТатарский государственный Академический театр имени Галиасгара КамалаКазанский Татарский государственный театр юного зрителя имени Габдуллы КариеваКазанский государственный театр юного зрителя

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