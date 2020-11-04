В Казань придет Топотун, прискачет принц Мио, а «На закате» грянет буря

Календарь театрала на ноябрь: юбилеи, премьеры, популярные постановки и вечер памяти

Количество осенних премьер в театрах Казани пошло на убыль, однако интересных событий в театральной жизни не убавилось. «Реальное время» предлагает традиционный обзор главных событий казанской сцены на ноябрь.

«Спартак» для примы

15 ноября в Татарском театре оперы и балета им. М. Джалиля к юбилею педагога, танцовщицы, народной артистки Татарстана Луизы Мухаметгалеевой будет показан балет Арама Хачатуряна «Спартак». За прима-балериной театра сегодня закреплена репетиционная работа над ярчайшими балетами в репертуаре театра, в том числе это и «Спартак». В юбилейный вечер на сцену театра выйдут Михаил Тимаев в роли Спартака, Кристина Андреева в роли Лидии, Антон Полодюк исполнит роль Красса. Поздравят любимую артистку Артем Белов, Аманда Гомес, Алина Штейнберг. Дирижировать оркестром приглашен заслуженный артист Армении Карен Дургарян. Хореография Георгия Ковтуна.

К юбилею педагога, танцовщицы, народной артистки Татарстана Луизы Мухаметгалеевой будет показан балет Арама Хачатуряна «Спартак». Фото: Максим Платонов

В сотый раз «Фигаро здесь»

Сотый показ спектакля Пьера Огюстена Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро» в постановке Александра Славутского пройдет в театре имени Качалова. Гостей юбилейного спектакля ждут 10 ноября ведущие артисты: Илья Славутский и Светлана Романова, Геннадий Прытков и Елена Ряшина, а также другие звезды театра. В комедии в исполнении оркестра театра звучат живая музыка и стихи Гете, Шелли и Роберта Рождественского.

Впервые спектакль был показан в 2015 году. С тех пор он собрал множество наград и стал визитной карточкой Качаловского театра. Постановку увидели в Ганновере и Марселе, она была представлена на сценах ведущих театров России. В этом году именно эта работа открыла театральный сезон. В ноябре «Безумный день» ожидается дважды — 4 и 10 ноября.

Впервые спектакль был показан в 2015 году. С тех пор он собрал множество наград и стал визитной карточкой Качаловского театра. Фото: Роман Хасаев

Герои нашего времени на автовокзале

Три вечера подряд, с 6 по 8 ноября, в театре им. Г. Камала пройдет премьера спектакля по пьесе драматурга-дебютанта Артура Шайдуллы «На закате». Современная притча повествует о конфликтах, актуальных темах и новых героях. Действие начинается во время сильной грозы на старом автовокзале, где собрались пассажиры, еще не успевшие уехать. Все они разные — по возрасту, достатку, интересам, однако их объединяет общее желание — поскорее вырваться из вокзальных стен. Но герои оказали отрезанными бурей от остального мира, им волей неволей придется поближе узнать друг друга и как-то научиться сосуществовать рядом.

Артур Шайдулла стал победителем «Новой татарской пьесы», поэтому его работа и появилась с помощью режиссера Фарида Бикчантаева на сцене театра. В главных ролях — Искандер Хайруллин, Венера Шакирова, Миляуша Шайхутдинова и другие.

Три вечера подряд, с 6 по 8 ноября, в театре им. Г. Камала пройдет премьера спектакля по пьесе драматурга-дебютанта Артура Шайдуллы «На закате». Фото: kamalteatr.ru

На сцене Эзоп и Маленький принц

10 ноября в ТЮЗе поздравят ведущего актера, народного артиста Татарстана Романа Ерыгина. Он служит в театре более 30 лет, сыграв за это время множество ярких ролей. В вечер, посвященный 60-летнему юбилею артиста, будет показан спектакль «Лиса и виноград», где он исполнил роль Эзопа. Премьера комедии Гильерме Фигейдеро прошла в начале октября.

14 ноября в Казанском ТЮЗе состоится вечер памяти заслуженного артиста России Александра Купцова. В последний раз актер вышел на сцену Театра юного зрителя год назад, в спектакле «Маленький принц». Его любили за тонкое искусство тревожить души и сердца зрителей, мастерство и незаурядный талант. На вечере памяти о нем будут вспоминать коллеги, друзья, поклонники.

Роман Ерыгин служит в ТЮЗе более 30 лет. Фото: Максим Платонов

Принц Мио в Казани

27 и 28 ноября Казанский татарский государственный театр юного зрителя имени Г. Кариева представляет третью премьеру сезона — спектакль «Мио, мой Мио» по одноименной повести Астрид Линдгрен. Для постановки в театр была приглашена творческая группа из Санкт-Петербурга и режиссер-постановщик Екатерина Гороховская, лауреат Независимой актерской премии им. В. Стржельчика. Сказка знаменитой шведской писательницы хорошо известна читателем разных поколений, она также была экранизирована в 1987 году. Спектакль рассказывает о приключениях мальчика-сироты Боссе, которого не любит усыновившая его семья, но который находит своих истинно близких людей в волшебной стране.

Сама режиссер из северной столицы заявила, что это ее любимая книга, поэтому и работа над постановкой идет с особым чувством. Жанр спектакля Екатерина Гороховская обозначила как «хронику взросления души». Смотреть «Мио, мой Мио» рекомендуется всей семьей. «Если сердце твое мужественное, а помыслы благородны, то ты можешь справиться с любым злом» — именно эту фразу великой писательницы из книги и можно назвать лейтмотивом всего спектакля.

Казанский татарский государственный театр юного зрителя имени Г. Кариева представляет третью премьеру сезона. Фото: Максим Платонов

Сказка «выходит» со сцены в фойе

Для зрителей от пяти лет в театре кукол «Экият» приготовили премьеру. 14 и 15 ноября здесь впервые пройдет музыкально-сказочное представление «Топотун» (Тыпырдык) по пьесе Ильгиза Зайниева на татарском языке. Режиссером также выступил Ильгиз Зайниев, выбрав для своей новой постановке вечную и всегда актуальную тему дружбы и взаимопомощи. Веселое представление идет на татарском языке. Музыку к нему написал Эльмир Низамов, а тексты для песен созданы Резедой Губаевой. Хореографом выступил Нурбек Батулла. Спектакль длится 50 минут.

Примечательно, что играться спектакль будет в фойе театра — для путешествия главных героев и их маленьких зрителей нужно немало места.

14 и 15 ноября в театре кукол «Экият» впервые пройдет музыкально-сказочное представление «Топотун» («Тыпырдык»). Фото: Владислав Михневский

Видеоподарок на Ночь искусств

Побалует своих почитателей 3 ноября, в Ночь искусств, Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина. На своем YouTube-канале в 21:00 театр впервые представит видеозапись архивного спектакля «Хаджи эфенди женится» («Хаҗи әфәнде өйләнә») по пьесе Шарифа Камала. Так театр готовится к празднованию своего 87-го дня рождения.

Премьера знаменитого спектакля прошла в декабре 2010 года. Эта работа прочно вошла в репертуар театра на 6 лет. В записи можно увидеть таких артистов театра, как Наиль Шайхутдинов, Исламия Махмутова, Ляля Миннуллина и других.