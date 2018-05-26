Тагиров Индус Ризакович

Общая информация

Академик академии наук РТ

Образование:

Окончил Казанский государственный университет (1963 г.), аспирантуру КГУ (1969 г.)

Трудовая деятельность:

1966 — 1975 гг. — ассистент кафедры отечественной истории КГУ.

1975 — 1980 г. — доцент кафедры отечественной истории КГУ.

1980 — 1995 гг. — декан исторического факультета КГУ.

1983 — 1992 гг. — заведующий кафедрой истории СССР (с 1992 года переименована в кафедру современной отечественной истории) КГУ.

1992 — 2002 гг. — председатель исполнительного комитета Всемирного конгресса татар.

1995 — 2004 гг. — народный депутат РТ.

2004 — 2009 гг — депутат Государственного совета РТ третьего созыва по республиканскому округу, политическая партия «Единая Россия».

2009 — 2012 гг. — заведующий кафедрой отечественной истории КГУ.

Доктор исторических наук (1979 г.), профессор.

Академик Академии наук РТ (1995 г.).

Заслуженный деятель науки Российской Федерации и Республики Татарстан.

Почетный гражданин г. Азнакаево (2014 г.).

Почетный гражданин г. Казани (2016 г.).

Награжден орденами Дружбы, медалью в честь 300-летия Санкт-Петербурга, «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2006 г.).

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