Тагиров Индус Ризакович
Общая информация
Академик академии наук РТ
Образование:
Окончил Казанский государственный университет (1963 г.), аспирантуру КГУ (1969 г.)
Трудовая деятельность:
1966 — 1975 гг. — ассистент кафедры отечественной истории КГУ.
1975 — 1980 г. — доцент кафедры отечественной истории КГУ.
1980 — 1995 гг. — декан исторического факультета КГУ.
1983 — 1992 гг. — заведующий кафедрой истории СССР (с 1992 года переименована в кафедру современной отечественной истории) КГУ.
1992 — 2002 гг. — председатель исполнительного комитета Всемирного конгресса татар.
1995 — 2004 гг. — народный депутат РТ.
2004 — 2009 гг — депутат Государственного совета РТ третьего созыва по республиканскому округу, политическая партия «Единая Россия».
2009 — 2012 гг. — заведующий кафедрой отечественной истории КГУ.
Доктор исторических наук (1979 г.), профессор.
Академик Академии наук РТ (1995 г.).
Заслуженный деятель науки Российской Федерации и Республики Татарстан.
Почетный гражданин г. Азнакаево (2014 г.).
Почетный гражданин г. Казани (2016 г.).
Награжден орденами Дружбы, медалью в честь 300-летия Санкт-Петербурга, «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2006 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420060, г. Казань, ул. Баумана, 20
- Телефон: +7(843) 292-40-34
Дата последнего обновления: 26.05.2018