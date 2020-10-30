Benetton Group возвращается в Казань с собственной розницей

Итальянцы делают ставку на аренду площадей в популярных ТЦ и прогнозируют для Казани до трех торговых точек в будущем

Как стало известно «Реальному времени», Benetton Group намерен укрепить свои позиции на казанском рынке. Как мы писали ранее, в город через партнера возвращается бренд Sisley. В октябре открылся магазин Benetton в «Меге», но город может «переварить» и еще несколько торговых точек, уверены в московском офисе компании. Между тем эксперты напоминают о серьезных просчетах итальянцев с выбором локации и дизайном во время запуска первых магазинов сети в столице Татарстана. Удастся ли избежать этих ошибок при новом запуске в крупнейших моллах города?

«Казань может представлять 2-3 магазина Benetton»



В октябре, после многолетнего перерыва, в «Мегу» вернулся магазин United Colors Of Benetton, при этом официальный сайт сети моллов почему-то пытается убедить своих посетителей в том, что это первый магазин итальянской марки в Казани, хотя факты говорят об обратном (но об этом чуть позже).

— Казань — это важный город, где должен быть представлен крупный международный бренд, и мы тут не исключение, — прокомментировал запуск «Реальному времени» коммерческий директор Benetton Russia Низами Гаджиев. — С момента потери партнерского магазина в 2017 году, мы сразу поставили себе цель вернуться в этот город. Наконец, нам удалось найти правильное место для магазина, и мы рады, что вернулись. Ожидания самые позитивные, и мы уже за первые дни работы видим, что это взаимно.

Говоря о планах по развитию сети, собеседник «Реального времени» уверенно заявил, что Казань может «достойно представлять два-три магазина Benetton».



— На данном этапе, мы планируем проанализировать динамику развития первого магазина, чтобы окончательно определить стратегию развития в городе, — сообщил Низами Гаджиев.



Второе пришествие

Знакомство Казани с брендом началось в начале нулевых. Первый магазин United Colors Of Benetton открылся в 2001 году на улице Баумана, 50. Представил бренд местный предприниматель Айдар Гатауллин. Бизнесмену даже удалось встретиться с основателем Benetton Group, миллиардером Лучано Бенеттоном, приехавшим оценить работу франчайзи в Поволжье в 2006 году. Позднее по тому же адресу на главной пешеходной улице работал магазин Sisley — бренд также принадлежит Benetton Group.



Точка на Баумана прекратила свое существование в начале 2013 года. Бренд-менеджер московского представительства Sisley Артур Захарян ранее рассказывал «Реальному времени», что одной из причин закрытия «стала вовсе не экономика, а местоположение магазина»: «Дело в том, что на улице люди предпочитают гулять, а не покупать. А торговые точки тогда как раз переходили в торговые центры, куда люди едут за покупками целенаправленно».



Действительно, магазин United Colors Of Benetton в казанском ТЦ «Мега» проработал куда дольше, но в 2017 году все же закрылся.

«Дело было не в локации, а в самом магазине»

Повторно открывшийся в этом году магазин в «Меге» запущен в новом формате Light Colors, разработанном командой дизайнеров Benetton Group в сотрудничестве с архитектором Тобиа Скарпа. По данным компании, это шестой магазин United Colors of Benetton в России, представленный в данной концепции.



Эксперты полагают, что теперь ответственные за развитие бренда, выбрали верный курс, поскольку ранее претензий к оформлению точки в «Меге» (особенно в сравнении с трехэтажным магазином на Баумана) было предостаточно.

— Если говорить о причинах закрытия точки в ТЦ, то дело было точно не в локации, а в самом магазине — он был глубокий и темный, с непрезентабельной раскладкой, сами коллекции были очень скудно подобраны, — считает старший брокер компании A-Development Диляра Айзатуллина. — Возможно, им стоило поменять расположение магазина. Насколько я знаю, в «Меге» это сделать реально — достаточно встать в очередь на перемещение. Но это, повторюсь, не главный фактор.

Эксперт по коммерческой недвижимости, генеральный директор Digroup.pro Диана Нургалиева соглашается с мнением коллеги и считает, что причина закрытия в «Меге» «явно не связана с выбором локации». В свою очередь, полномочный представитель Гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) в Татарстане Елена Стрюкова, уже побывавшая в переродившемся «Бенеттоне», называет новое оформление «глотком свежего воздуха».



«Сейчас приходит новый франчайзи или головной офис сам открывает точку»

Вспоминая историю магазина на Баумана, Елена Стрюкова подчеркнула, что он располагался в собственном здании марки.



— Как и во многих других городах, у «Бенеттона» в Казани, был в собственности особняк на центральной пешеходной улице. В «десятых» с массовым строительством торговых центров, fashion-бренды стали перемещаться из формата street-retail под крышу больших ТЦ. Очень похожая ситуация с их магазинами была в Самаре и Нижнем Новгороде, — рассказывает Стрюкова. — Для европейских городов (сам бренд родом из Италии) это не типичное развитие событий, где в каждом крупном туристическом городе можно найти огромный, иногда двухэтажный магазин на самых оживленных улицах в центре. Возможно, такое перераспределение покупательских потоков, отчасти и стало причиной закрытия магазинов марки в городе. Требовалось время перегруппироваться.

— Для людей важна презентабельность, актуальность, зрительная привлекательность магазина. Можно вспомнить «Эконику», на которую раньше невозможно было смотреть без слез, — сейчас из нее сделали просто конфетку. Есть российская марка 12 storeez, которая появилась, как «капсула», а сейчас вышла на уровень Massimo Dutti. Бренд просто надо вкусно подать и продать, — соглашается Диляра Айзатуллина.



По ее мнению, печальная судьба настигла точку на Баумана из-за неудачно выбранной локации: «Тогда люди были избалованы бесплатными парковками, а там было сложно подъехать непосредственно к магазину. Подойти можно было только с Баумана, Джалиля вообще не проходная улица, да и в целом этот перекресток не был оживленным. Локация была тупиковой».



В целом, эксперт по коммерческой недвижимости Диана Нургалиева, считает, что «Бенеттон» «уже давно отстал от современных реалий и, как следствие, упал в продажах и не смог конкурировать».

— Причиной этого мог стать франчайзи, по вине которого и «сдулся» магазин. Сейчас приходит новый [франчайзи] или же головной офис решил открыться лично, — предполагает Диана Нургалиева.

В свою очередь, комментируя закрытие старых точек, коммерческий директор Benetton Russia Низами Гаджиев заявил, что это произошло «в силу различных финансовых обстоятельств». Сегодняшнее же открытие магазина — это «открытие собственной розницы, а значит более устойчивое финансовое положение».



Возвращение «сводного брата»

Benetton Group также возвращает в Казань «сводного брата» United Colors Of Benetton — бренд Sisley. Татарстанский предприниматель Адель Ягудин рассказал «Реальному времени», что заключил соглашение с московским представительством компании. Магазин откроется с запуском нового ТЦ Kazanmall, и он тоже будет в новой концепции — Rich & Raw.



Для Sisley — это тоже повторное возвращение в город, первое пришествие состоялось более 10 лет назад. Монобрендовый магазин марки открылся на углу улиц Баумана и Астрономической, в доме 62, по месту «прописки» бренда Benetton, затем перебрался ближе к Кремлю, в дом 50, где в бутике «Парижский дом Д’эЛь» сосредоточились на тот момент более высокие бренды — Max-Mara, Marina Rinaldi. Однако во второй половине 2010-х магазины Sisley начали закрываться в разных регионах России.