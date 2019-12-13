Наследие Benetton — итальянцы на «казанском Арбате» кинули питерцев?

Арендатор особняка на Баумана — сеть «Столовая №1» — с удивлением узнал о продаже здания вопреки контракту

В Казани выставили на продажу здание переменной этажности на Баумана, 50 за 230 млн рублей. Особняк продается вместе с арендаторами — косметологической клиникой и заведением питерской сети демократичных точек общепита «Столовая №1». Представитель последней, кстати, узнал о реализации объекта от корреспондента «Реального времени» и был очень удивлен. По его словам, иностранный владелец здания обещал не продавать помещение 10 лет. Эксперты сочувствуют, но уверяют — итальянцы закон не нарушили.



Кому особняк на Баумана



Объявление о продаже торгового помещения в центре Казани, на Баумана, 50 (другой адрес: Кави Наджми, 5), появилось на «Авито» накануне. В тексте говорится, что здание состоит из двух частей: первая — из трех этажей и подвала, вторая — из пяти этажей и подвального помещения.

— Первую часть здания арендует ресторан «Столовая №1» (подвал, первый и второй этажи общей площадью 822 кв. м), на третьем этаже расположена косметологическая клиника. Во второй части здания располагаются офисные помещения с арендаторами. Все помещения отремонтированы, в отличном состоянии, с кондиционерами. Окна офисной части здания выходят во двор. Главный вход в здание и большие фасадные окна первых двух этажей выходят на центральную улицу города с большим пешеходным трафиком, — сообщил продавец.

На заднем дворе есть закрытая шлагбаумом парковка на 14 машино-мест, а в здании — круглосуточная охрана, перечисляются другие преимущества. Собственник выставил цену в 230 млн рублей, но указал, что готов торговаться.

Фото avito.ru

«Все это очень подозрительно»

Один из крупных арендаторов — сеть «Столовая №1», федеральный игрок из Санкт-Петербурга, открыла свое заведение на Баумана, 50 только в начале этого года. Столовая разместилась на двух этажах на площади 900 квадратных метров. Как тогда сообщили «Реальному времени» представители сети, вложения в открытие в Казани составили 60 млн рублей.

Примечательно, что арендатор явно не рассчитывал, что собственник вскоре избавится от здания. О продаже особняка питерцы узнали от корреспондента нашего издания:

— У нас же договор на 10 лет, они не могут продать! Мы заключили договор с владельцем, с итальянцами — это их здание. Мы арендуем три этажа, всю первую часть здания. А во второй части здания — офисы. Может, он офисы продает? — все еще не верит объявлению о продаже региональный руководитель сети «Столовая №1» Александр Сиротин, — Просто все это очень подозрительно. Мы для этого и заключали договор с владельцем на долгосрочной основе, потому что мы ремонт всего здания сделали в своей части. Это 900 «квадратов», нам зачем через два года съезжать? Нет, это все очень подозрительно. Нам партнеры не говорили, что будут что-то делать, не уведомляли нас.

«В договоре часто прописывают, что у арендатора есть приоритетное право»

Согласно выписке из ЕГРН, владеет зданием московское ООО «Реал Эстейт Менеджмент», бенефициаром которого и выступает итальянская ЭДИЦИОНЕ ПРОПЕРТИ С.П.А. По истории изменений можно проследить, что в числе учредителей компании была БЕНЕТТОН ГРУП С.Р.Л.

Действительно, казанцы помнят, что по этому адресу, Баумана, 50, в свое время работал первый в городе магазин Benetton. Закрыли точку только в 2013 году. Получается, реализовать свой актив в Казани итальянцам до сих пор не удавалось, а сейчас они предприняли новую попытку, пусть и не совсем честно поступая со своими арендаторами.

По указанному в объявлении номеру продавец подтвердил, что здание действительно продается, но причин объяснять не стал:

— По всем вопросам можете связываться с нами, написав на нашу электронную почту, мы дадим вам свои комментарии.

На запрос «Реального времени» ответ из компании-собственника пока не пришел. Между тем эксперты не считают, что владелец нарушил контракт.

— Есть определенные финансовые отношения с арендатором, и их обязательства взаимные: одни предоставляют помещение, вторые — вовремя оплачивают и содержат его в норме. На предмет того, что там был заключен долгосрочный договор на 10 лет: это предполагает заключение договора с его регистрацией в регпалате. Соответственно, это является обременением при продаже этого объекта. И даже при переходе права собственности, те условия, которые были согласованы с арендатором, переходят. Когда ты смотришь объект, а там заключен договор, то он в любом случае является обременением. То есть без участия арендатора все это произойти не сможет. Это нормальная практика. Могу сказать, что много таких объектов, которые переходят от собственника к собственнику, и на арендаторе это никак не сказывается, — подчеркнул Владимир Шайхиев, заместитель гендиректора «А-Девелопмент».

По его словам, собственники помещения, к примеру, готовы продать здание как готовый арендный бизнес: «Это не «кидок». «Кидок» — это если «Столовая», например, вложила туда 15 млн рублей, а владельцы нашли какую-то лазейку и, использовав ее, через месяц выкидывают арендатора с площади. В данной же ситуации на арендаторах это никак не должно отразиться». Тем не менее есть свои нюансы у подобных контрактов, признал Шайхиев:

— В целом здесь все очень тонко на предмет условий договора. Есть разные моменты: например, в договоре часто прописывают, что у арендатора есть приоритетное право — то есть они должны быть первыми, кому будет предложена покупка данного объекта. Здесь надо смотреть условия договора — это всегда очень тонко. Тем более мы говорим про серьезную питерскую сеть — «Столовая №1». Думаю, у них юротдел так этот договор штудировал, что у них там наверняка все предусмотрено.

Вторая часть здания — история со скандалом



Не так давно здание на Баумана, 50 фигурировало в громком судебном разбирательстве. В 2016 году в Верховном суде Татарстана рассматривалось дело с участием театра им. Качалова, собственника пристроя по соседству компании «Саф-М» Марата Булатова, где работает отель «Островский», и прокуратурой РТ.

Спор берет свое начало в 2014 году, когда компания Марата Булатова реконструировала здание отеля, надстроив над уже имеющимися двумя этажами еще два. На изменения тут же отреагировало руководство находящегося по соседству Качаловского театра: его директор Александр Славутский попросил прокуратуру РТ проверить законность действий собственника внезапно «подросшего» здания. Дело в том, что, по мнению театра, после реконструкции он лишился своих законных 60 «квадратов» подвального помещения.

На одном из заседаний стало известно: никакого разрешения на реконструкцию и ввод в эксплуатацию этого здания не выдавалось. Более того, прокуратура установила, что имеющееся разрешение имеет признаки подделки. В связи с этим эксплуатация здания была запрещена, а Вахитовский районный суд, куда позднее было направлено дело, и вовсе постановил разобрать два этажа и, опять же, запретить эксплуатацию здания.

Фото Романа Хасаева

Очевидно, компания «Саф-М» не согласилась с таким решением и начала настаивать на том, что снос надстроенных этажей повлечет крайне негативные последствия, а именно обрушение здания театра. Суд удовлетворил требование собственника о проведении соответствующей экспертизы, однако сделать это должны сторонние эксперты — ООО «Центр экспертизы недвижимости».