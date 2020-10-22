Топ-10 ПИФов России по доходности: какие инвестфонды сулят наибольшую выгоду в пандемию

Обзор крупных и популярных «кубышек» для коллективного инвестирования родом из «тучных нулевых»

Несмотря на коронакризис, первое полугодие 2020 года выдалось весьма удачным для вкладчиков паевых инвестиционных фондов, выяснила аналитическая служба «Реального времени». Во-первых, ПИФы сами по себе стали популярнее, отыграв падение прошлого года, во-вторых, доходность многих фондов позволяет заработать гораздо больше, чем с помощью банковских вкладов, доходность которых опустилась ниже инфляции. Какие сферы приносят наибольшие проценты, какой управляющей компании довериться и много ли ПИФов показывают убыточность, по крайней мере, пайщикам, — в нашем материале.

Пай измельчал, но теперь их больше

Паевые инвестиционные фонды в России набирают популярность, пришли к выводу аналитики «Реального времени», изучив статистику. Если в начале 2019 года наблюдалось снижение стоимости чистых активов ПИФов и числа пайщиков (общая стоимость активов снизилась на 17% — с 885,4 до 754,9 млрд рублей, а количество владельцев — на 13% — с 1,89 до 1,67 млн физлиц и юрлиц), то начиная с апреля прошлого года показатели только росли.



Уже к июлю 2019 года стоимость ПИФов выросла до 768,9 млрд рублей, а число пайщиков — до 1,69 млн владельцев. Тренд усилился к середине лета 2020 года: стоимость чистых активов достигла 946,8 млрд рублей — это почти на четверть больше, чем по итогам двух кварталов 2019 года. Число пайщиков выросло еще больше — почти на треть: с 1,69 до 2,24 млн владельцев.

При этом любопытно, что сами по себе паи стали заметно меньше. А количество инвестиционных паев достигло 4,73 млрд штук — это почти в два раза больше, чем годом ранее. Расчетная стоимость каждого из паев при этом снизилась на 17%.

Показатели по паевым инвестиционным фондам, июль 2020 года

Отчетная дата / Показатель 30.06.2020 27.03.2020 30.06.2019 31.03.2019 31.12.2019 Прирост показателя во II квартале 2020 года к аналогичному периоду прошлого года Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 946 803 094 981,09 893 584 008 606,17 768 942 062 931,83 754 887 010 439,09 885 365 924 155,87 23,1% Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда 157 234 009,16 159 885 074,17 189 140 692,60 196 485 267,26 164 963 793,49 -16,9% Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (шт.) 4 733 765 449,99 3 760 721 711,16 2 388 008 033,80 2 138 559 577,70 3 056 542 482,28 98,2% Количество владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего:* 2 242 128,00 н/д 1 689 007,00 1 670 034,00 1 892 353,00 32,7%

Финансовые инструменты в топе по активам, но в лидерах — недвижимость



Лидеры в рейтинге по стоимости активов практически не меняются. В первую пятерку входят сразу три закрытых ПИФа — число владельцев у них очень небольшое. Например, два крупнейших паевых инвестиционных фонда — закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ДОМ.РФ» со стоимостью активов в 66,8 млрд рублей (управляющая компания — ООО «Дом.РФ Управление активами», дочернее предприятие «ДОМ.РФ» — бывшего Агентства ипотечного жилищного кредитования, принадлежит государству) и закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» от управляющей компании «Агана» (принадлежит Анатолию Гавриленко и ООО «Вторая юридическая контора» Александра Калина и Ольги Буланцевой), стоимость — 51,5 млрд рублей. При этом владельцев у этих ПИФов — 24 и 2 соответственно.



Еще один подобный ПИФ замыкает пятерку лидеров — это закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Ак Барс — Горизонт» от «Ак Барс Капитала». Стоимость его паев составляет 28,6 млрд рублей, число владельцев — 5.

В первую пятерку входят сразу три закрытых ПИФа — например, закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ДОМ.РФ» со стоимостью активов в 66,8 млрд рублей. Фото: дом.рф

Остальные ПИФы, входящие в топ-10, открытые, а потому число владельцев тут исчисляется не единицами, а десятками, причем тысяч. Третье место (и первое среди открытых ПИФов) — у фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ — Фонд Казначейский». Активы у него — на 51 млрд рублей, владеют паями почти 40 тысяч человек. На четвертом месте — фонд, стоимость чистых активов которого заметно меньше, но число пайщиков — больше. Речь идет о еще одном фонде рыночных финансовых инструментов — «Газпромбанк — Облигации плюс». Объем активов тут составляет 32,5 млрд рублей, а число пайщиков — 51,3 тысячи.

Во вторую пятерку по объему активов входят исключительно открытые паевые фонды рыночных финансовых инструментов. У трех из них — примерно одинаковый объем активов. Это — «ВТБ — Фонд Сбалансированный» с 26 млрд рублей, «Альфа-Капитал Облигации Плюс» с 25 млрд рублей и «Райффайзен — Облигации» с 24,2 млрд рублей. Сравнимо у них и число пайщиков — 27,6, 23,3 и 23 тысячи, соответственно.

Замыкают десятку сразу два фонда от акционерного общества «Сбербанк Управление Активами» — «Рублевые облигации» с 22,7 млрд рублей активов и «Сбербанк — Фонд Сбалансированный» с 16,5 млрд рублей. Число пайщиков тут — 46 и 27 тысяч, соответственно.

Стоимость активов паевых инвестиционных фондов за II квартал 2020 года

Наименование УК ПИФа Наименование ПИФа Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020 Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020 Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020 (шт.) Количество владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020, всего:* Доходность ПИФов с начала года Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Управление активами" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ДОМ.РФ» 66 845 473 715,81 1 285,49 52 000 000,00000 24 1,61% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Стратегические активы" 51 531 230 718,93 92 020,05 560 000,00000 2 0,01% Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Казначейский» 51 040 499 947,46 70,74 721 543 492,10170 39 840 5,41% Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк - Облигации плюс» 32 474 509 586,83 1 920,98 16 905 216,79673 51 274 4,51% Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "АК БАРС - Горизонт" 28 560 184 153,36 43 315,10 659 358,56291 5 -6,38% Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Сбалансированный» 25 976 421 098,62 31,31 829 709 639,57159 27 597 -5,09% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации Плюс» 25 054 351 040,18 4 696,33 5 334 876,61363 23 338 4,12% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Облигации» 24 194 377 983,54 26 815,65 902 248,27417 22 976 2,65% Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Рублевые облигации» 22 730 878 937,82 1 743,17 13 039 957,57205 46 097 3,44% Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Фонд Сбалансированный" 16 478 898 884,70 93 142,04 176 922,25257 27 267 -2,60%

«Альфа-Капитал» вне конкуренции по числу пайщиков



Любопытно, что только три из вышеперечисленных фондов входят в топ-10 по числу пайщиков. Это — «Газпромбанк — Облигации плюс» (он занимает третье место), «Рублевые облигации» от Сбербанка (четвертое место) и «ВТБ — Фонд Казначейский» (шестое место).

Лидером же, причем безоговорочным, стал инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов от управляющей компании «Альфа-Капитал», причем не упомянутый выше «Альфа-Капитал Облигации Плюс» со стоимостью активов в 25 млрд рублей, а гораздо более скромный «Альфа-Капитал». Стоимость активов тут составляет всего 2 млрд рублей, но число пайщиков по-настоящему огромное: 1,04 миллиона.

Находящемуся на втором месте фонду «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля в рублях» до него далеко — тут всего 80 тысяч пайщиков. Да и стоимость активов — заметно меньше, чем у «Альфа-Капитала» — всего 1,1 млрд рублей.

Лидером же, причем безоговорочным, стал инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов от управляющей компании «Альфа-Капитал». Фото: youtube.com

Третье, четвертое и шестое место, как уже говорилось, оказалось у упомянутых в первой главе фондах «Газпромбанка», «Сбербанка» и ВТБ — число пайщиков в них — 51, 46 и 40 тысяч, соответственно. «Разбавил» их еще один ПИФ от «Тинькофф Капитал» — «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля в долларах США». Число пайщиков тут — в два раза меньше, чем у фонда с аналогичным «рублевым» названием — около 41 тысячи. А вот объем активов — гораздо меньше, около 17 миллионов рублей. Вообще, этот фонд — самый небольшой по стоимости активов в топ-10 и единственный, стоимость активов которого — меньше миллиарда. Второй ПИФ «Тинькофф», кстати, занимает второе место по объему активов. Как следствие — оба фонда «Тинькофф Капитала» — с самой низкой стоимостью инвестиционного пая — около 5 рублей в случае с рублевым ПИФом и 10 копеек — в случае долларового.

Седьмое место по числу пайщиков — у еще одного ПИФа «Альфа-Капитала»: «Альфа-Капитал Ликвидные акции». Тут — почти 34 тысячи пайщиков, общая стоимость активов — 11,7 млрд рублей. Восьмое и девятое места — у фондов от «Сбербанк Управление Активами» — «Сбербанк — Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» и «Сбербанк — Фонд облигаций «Илья Муромец». Число пайщиков тут — 32,7 и 30,4 тысячи, соответственно. Активы оцениваются в 5,11 и 15,8 млрд рублей. Кстати, «Илья Муромец» — фонд с самой высокой стоимостью пая из всех ПИФов в топ-10. Каждый пай тут оценивается в 38,9 тысячи рублей.

Второе место по этому показателю — у замыкающего десятку по числу пайщиков фонда «Уралсиба» под названием «Уралсиб Акции роста». Тут — чуть меньше 30 тысяч пайщиков, активы оцениваются в 5,5 млрд рублей, а стоимость одного пая — в 31,6 тысячи рублей.

Число пайщиков паевых инвестиционных фондов за II квартал 2020 года

Наименование УК ПИФа Наименование ПИФа Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020 Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020 Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020 (шт.) Количество владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020, всего:* Доходность ПИФов с начала года Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал» 2 009 641 981,54 98,09 20 487 194,08935 1 044 530 -6,43% Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал" Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в рублях» 1 097 102 564,58 5,42 202 378 074,73095 80 135 6,27% Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк - Облигации плюс» 32 474 509 586,83 1 920,98 16 905 216,79673 51 274 4,51% Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Рублевые облигации» 22 730 878 937,82 1 743,17 13 039 957,57205 46 097 3,44% Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал" Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в долларах США» 16 970 378,74 0,10 168 229 080,12133 40 837 0,00% Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Казначейский» 51 040 499 947,46 70,74 721 543 492,10170 39 840 5,41% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции» 11 668 247 287,80 5 800,38 2 011 636,57340 33 966 -8,80% Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»» 5 110 634 293,39 1 280,90 3 989 871,00000 32 683 -8,99% Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Фонд облигаций "Илья Муромец" 15 823 202 504,72 38 897,10 406 796,47498 30 433 5,33% Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Акции роста» 5 506 438 937,06 31 586,04 174 331,38858 29 445 9,58%

В топе по доходности — «золотые» ПИФы



Наконец, перейдем к обзору одного из наиболее волнующих самих вкладчиков параметров — доходности. Этот показатель, оцениваемый с начала года, составляет до 76%. Однако не стоит торопиться нести свои активы в этот фонд — он закрытый, так что ваши деньги едва ли примут. Это закрытый ПИФ недвижимости «Две столицы» от УК «Меркури Кэпитал Траст» Дмитрия Степанова, Тимофея Котенева и Дмитрия Кузнецова. Общий объем активов, кстати, оценивается в 2,96 миллиардов рублей, а пайщиков тут всего два.

Почти все остальные самые доходные, как и крупнейшие ПИФы, связаны, как можно заметить из названий, с крупными финансовыми группами, в частности с банками. Первый по доходности открытый фонд — «XXII век» от УК «Брокеркредитсервис». Стоимость активов тут — 139,8 млн рублей, доходность с начала года — 37%. А вот пайщиков тут не очень много — около 1,1 тысячи. Сравнимые цифры — у ПИФа «Система Капитал — Биотехнологии» (от управляющей компании — дочернего предприятия АФК «Система», куда входит, например МТС). Активы тут — всего 51,5 млн рублей, пайщиков — меньше тысячи, а доходность — под 36%.

Доходность в 33—34% — еще у трех открытых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов, причем от крупных компаний. Например, 34% доходности с начала года у «Райффайзен — Информационные технологии». Активы тут составляют 4,7 млрд рублей, число пайщиков — 6,4 тысячи. Это — крупнейший показатель среди десяти самых доходных ПИФов.

34% доходности с начала года — у «Райффайзен — Информационные технологии». Фото: raiffeisen.ru

У фонда «Уралсиб Драгоценные металлы», активы которого оцениваются в 239 млн рублей, 33,6% доходности, а число пайщиков — около восьмисот. Фонд поменьше — «Открытие — Золото», активы тут — около 154 млн рублей, число пайщиков — чуть меньше шестисот, доходность — 33,2%.

Под 33% доходность и у одного из фондов «Газпромбанка», также связанного с золотом — «Газпромбанк — Золото». Активы фонда — 367,3 млн рублей, пайщиков — 884. Два следующих за ним фонда также связаны с золотом. Это «Золотой Эталон» с активами на 12,3 миллиона и доходностью в 31% (кстати, тут всего пять пайщиков, хоть фонд и открытый, управляющая компания — «Регион Инвестиции», владелец — Сергей Судариков, частично контролирует «Московский кредитный банк») и «Сбербанк — Золото» с активами на 2,07 млрд рублей. Пайщиков тут — около 6 тысяч, доходность — 30,7%. Замыкает десятку еще один ПИФ от «Сбербанка» — «Сбербанк — Биотехнологии». Стоимость активов тут — 1,25 млрд, пайщиков — 5,9 тысячи, доходность — 30,2%.

Из 469 паевых инвестиционных фондов, информация о доходности которых есть, почти половина — 224 ПИФа — показывают отрицательную доходность. С ними явно нужно быть аккуратнее, если собираетесь вложить в них свои средства.



Доходность паевых инвестиционных фондов за II квартал 2020 года

Наименование УК ПИФа Наименование ПИФа Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020 Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020 Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020 (шт.) Количество владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020, всего:* Доходность ПИФов с начала года Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Меркури Кэпитал Траст" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Две столицы" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Меркури Кэпитал Траст" 2 957 161 197,27 2 686,80 1 100 625,31335 2 76,06% Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «XXII век» 139 758 007,42 321,42 434 811,59437 1 134 37,01% Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал" открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Биотехнологии» 51 470 085,08 70,73 727 663,09583 918 35,78% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Информационные технологии» 4 660 468 952,91 23 409,14 199 087,57454 6 407 33,99% Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Драгоценные металлы» 239 013 362,12 22 628,44 10 562,52026 801 33,61% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Золото» 153 856 487,25 1 924,01 79 966,74675 579 33,24% Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Золото» 367 260 739,35 1 847,11 198 830,20800 884 32,89% Акционерное общество "Управляющая компания "РЕГИОН Инвестиции" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Золотой Эталон» 12 282 420,65 1 205,15 10 191,63582 5 31,25% Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Золото» 2 067 690 294,76 1 453,37 1 422 685,86003 5 932 30,66% Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк - Биотехнологии» 1 249 216 162,21 1 335,89 935 122,40304 5 915 30,22% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ –Информационные технологии будущего» 122 988 794,78 1 694,43 72 584,35402 475 29,80% ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото» 117 074 626,71 2 259,14 51 822,55294 139 29,47% Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Технологий будущего» 1 623 070 214,68 24,35 66 646 943,08570 4 166 28,97% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд Рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Золото» 739 959 185,62 15 588,25 47 469,02183 1 364 28,55% Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – драгоценные металлы» 13 311 241,70 1 109,56 11 996,89782 20 28,42% Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Золото, серебро, платина» 178 396 953,37 2 027,95 87 969,19565 418 28,06% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Золото» 60 444 496,09 1 693,49 35 692,23732 154 28,01% Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Глобальные инновации» 212 684 740,51 37 170,57 5 721,85834 802 27,46% Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал" открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Высокие технологии» 60 951 852,51 69,16 881 328,50066 652 27,39% Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Драгоценные Металлы» 235 711 586,61 216,37 1 089 382,92075 1 142 27,19% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии» 5 895 741 359,29 4 268,02 1 381 376,92450 21 316 26,50% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Глобальные инвестиции" 139 962 249,91 1 514,91 92 389,59162 335 26,36% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад" Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фридом – Лидеры технологий» 519 356,75 20,69 25 100,00000 367 25,93% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд высоких технологий» 74 987 873,34 1 307,72 57 342,43044 460 25,86% Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевoй инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Глобальный Интернет" 4 156 100 486,56 4 060,63 1 023 512,29775 12 126 24,98% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Глобальные инновации» 10 192 632,56 2 545,16 4 004,71175 76 23,41% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото» 1 051 499 033,91 1 212,69 867 083,13783 21 041 22,19% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Лидеры инноваций» 146 013 320,20 3 618,70 40 349,62682 730 20,98% Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Перспектива» 581 781 348,43 309,02 1 882 671,34964 4 316 20,94% Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВТБ – Фонд Золото" 1 744 973 548,20 3 240,72 538 453,17739 2 530 19,46% ООО "Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды" «Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «СтройКапиталЪ» 52 590 078,67 2 177 649,29 24,14993 3 19,36% Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал" открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Валютные накопления» 304 218 437,96 67,31 4 519 341,94745 578 18,38% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад" Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фридом - Лидеры восстановления» 160 318 675,94 24 922,03 6 432,80991 204 17,98% Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Империя» 952 067 575,38 277,78 3 427 466,44474 5 979 17,10% Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – передовые технологии» 35 234 018,18 1 274,03 27 655,53466 21 17,04% Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Еврооблигации» 7 540 967 236,79 1 333,69 5 654 203,45506 4 515 16,80% Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Долларовые облигации» 254 533 153,09 1 433,57 177 551,76269 338 16,67% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Еврооблигации» 377 628 108,80 2 011,78 187 708,84383 771 16,65% Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал" открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный. Валютный» 4 571 124 008,10 167,66 27 264 811,64173 3 16,16% Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КьюБиЭф Еврооблигации" 54 443 178,04 14 469,76 3 762,54871 91 16,16% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТЕХНОЛОГИИ 100» 49 074 615,71 14,77 3 321 478,13024 10 620 16,03% Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Потребительский сектор» 923 098 270,52 2 594,98 355 724,23159 3 671 15,83% Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Еврооблигации" 1 811 161 861,32 2 940,01 616 039,19771 4 537 15,65% Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета» 213 390 372,70 3 717,31 57 404,46077 1 371 15,38% Акционерное общество "Управляющая компания "РЕГИОН Инвестиции" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Еврооблигации» 37 035 906,15 1 219,19 30 377,54024 25 15,31% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Еврооблигации» 15 624 321 003,52 5 448,34 2 867 719,80564 10 107 15,10% Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Глобальный долговой рынок» 475 924 518,17 2 512,07 189 455,35889 1 809 14,84% Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Валютные еврооблигации» 777 053 262,85 211,10 3 680 978,37707 8 14,82% Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Еврооблигаций» 2 433 228 369,72 15,82 153 831 019,65662 2 927 14,47% Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Валютные облигации» 526 823 504,74 3 769,85 139 746,39117 751 14,41% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Атон - Фонд международных рынков" 211 142 287,08 2 746,11 76 887,87952 542 14,09% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС - Валютный» 278 254 414,56 1 112,57 250 100,81433 18 13,97% Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Глобальные облигации" 169 514 096,79 25 386,56 6 677,31654 677 13,77% Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах-валютные облигации» 156 794 161,28 2 260,29 69 369,02212 73 13,69% Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Капиталист» 709 692,50 1 100,30 645,00000 1 13,31% Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атлант» 53 285 525,23 1 445,27 36 868,99408 1 13,16% Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Валютные облигации» 300 502 927,03 2 364,97 127 064,42008 275 12,87% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КРАСНЫЙ МОСТ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КМ Оверсиз» 248 413,51 96,60 2 571,64840 2 12,46% Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков» 1 298 473 657,68 28,79 45 096 359,90157 1 860 12,15% Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Америка" 796 080 709,29 2 108,68 377 525,69702 3 997 12,12% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок» 9 148 627,19 927,56 9 863,11406 36 11,67% Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КьюБиЭф Активы будущего» 11 560 791,59 11 365,15 1 017,21380 33 11,26% ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций» 232 108 483,73 33 225,38 6 985,87839 231 11,10% Акционерное общество «Управляющая компания УРАЛСИБ» Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Энергетическая перспектива» 309 050 537,90 32 812,35 9 418,72578 955 10,76% Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал» 323 627 051,49 288,49 1 121 815,34404 4 10,73% Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Электроэнергетики» 628 857 942,26 9,89 63 616 988,91759 3 065 10,38% Общество с ограниченной ответственностью "БСПБ Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный» 182 892 786,63 1 783,39 102 553,17494 2 657 10,24% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ГЕРАКЛ" 540 211 656,58 1 756 184,21 307,60535 3 10,11% Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Металлургии» 449 078 147,81 15,06 29 814 325,47493 2 095 10,09% Общество с ограниченной ответственностью "БСПБ Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Глобальный» 910 404 241,34 181,37 5 019 571,80817 208 10,04% Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВиСТ" Закрытый певой инвестиционный фонд недвижимости "РОСТ Недвижимость" 589 461 283,43 293 264,32 2 010,00000 2 9,80% Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Акции роста» 5 506 438 937,06 31 586,04 174 331,38858 29 445 9,58% Акционерное общество "Конкорд Управление Активами" Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Конкорд Эстейт» 1 221 042 905,38 111 784,46 10 923,19012 1 9,57% Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ" Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "АТРИУМ" 1 704 391 415,69 1 331,56 1 280 000,00000 66 9,18% Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Электроэнергетика» 175 577 680,44 668,65 262 587,07359 834 9,06% Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – Международные рынки» 27 009 961,50 1 647,38 16 395,68019 40 9,01% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Глобальный баланс» 624 081 622,75 1 738,50 358 976,22292 6 163 8,54% Акционерное общество "Конкорд Управление Активами" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Стратегия – Деловая недвижимость» 328 091 681,53 102 528,65 3 200,00000 3 8,48% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Драгоценные металлы" 118 098 548,10 17 258,36 6 842,97651 356 8,10% Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Электроэнергетика" 1 217 853 352,54 1 284,85 947 854,22546 5 249 7,90% Акционерное общество "Управляющая компания "РЕГИОН Инвестиции" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Технологическая перспектива» 23 553 524,56 1 459,98 16 132,74814 13 7,82% Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Восхождение" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Восхождение" 84 412 871,72 1 215,86 69 426,37619 12 7,78% Акционерное общество "Конкорд Управление Активами" Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Конкорд Эстейт Первый" 2 583 788 744,74 68 878,47 37 512,28199 4 7,70% Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Спектр" 9 544 379 697,47 1 130,31 8 444 038,60915 2 7,38% Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Глобальные акции" 52 806 015,58 29 508,40 1 789,52500 226 6,92% Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Акции несырьевых компаний» 12 556 346,22 89,05 141 005,51594 50 6,56% Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд «Американский корпоративный долг» 247 982 082,86 691,43 358 652,75916 2 445 6,49% Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами" Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Корпоративные облигации 4 года» 567 258 863,07 56 898,27 9 969,70238 80 6,48% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СТРОЙПРОЕКТ" 233 430 834,57 276 834,67 843,21386 12 6,37% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Электроэнергетика» 461 214 259,64 6 262,28 73 649,54182 2 126 6,32% Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Акций американских компаний» 274 932 507,74 745,95 368 567,69919 6 108 6,30% Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал" Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в рублях» 1 097 102 564,58 5,42 202 378 074,73095 80 135 6,27% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Фонд активного управления» 2 083 737 396,49 27 138,21 76 782,41712 3 658 6,24% Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арсагера - фонд облигаций КР 1.55" 76 073 981,85 1 970,67 38 603,07040 280 6,04% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Потребительский сектор» 584 291 541,92 16 204,40 36 057,57899 1 888 6,01% Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций» 8 508 223 800,68 1 237,88 6 873 234,00000 7 671 5,94% Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Столичная рента" 61 976 155,66 307 573,97 201,50000 9 5,65% Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Эстейт Первый" 5 175 253 485,38 166 422,84 31 097,01367 4 5,63% Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Солид – пенсионный капитал» 48 713 017,69 68,99 706 087,95376 140 5,59% Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Рублевые облигации» 3 481 553 787,73 369,70 9 417 164,45383 57 5,55% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – США» 2 771 786 412,38 47 186,89 58 740,60104 4 145 5,54% Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Аруджи - фонд недвижимости 1" 829 532 115,32 710,57 1 167 410,87283 1 5,54% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс» 1 190 383 082,42 238 076,62 5 000,00000 1 5,41% Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Казначейский» 51 040 499 947,46 70,74 721 543 492,10170 39 840 5,41% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Долговые рынки развитых стран» 643 281 903,66 16 671,96 38 584,66593 951 5,39% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Облигации» 6 080 983 362,23 5 692,57 1 068 231,31569 7 522 5,38% Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Фонд облигаций "Илья Муромец" 15 823 202 504,72 38 897,10 406 796,47498 30 433 5,33% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест" Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Энергия-инвест» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Энергия-инвест» 403 656 681,60 4 311,95 93 613,41819 23 361 5,29% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ВОСТОК» 826 627 275,56 16 208 377,95 51,00000 3 5,15% Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета» 1 303 965 295,30 1 176,51 1 108 330,42528 12 361 5,10% Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Глобальные инвестиции» 390 790 031,28 1 198,61 326 036,92528 32 5,06% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС - Глобальный» 105 973 334,54 1 055,89 100 364,41692 24 5,03% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Атон - Фонд облигаций" 2 174 097 217,02 2 763,48 786 724,05973 2 540 5,02% Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Фундаментальный Выбор" 6 363 933,19 16,36 388 944,31659 523 5,01% Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Саввинские палаты» 2 601 066 162,44 25 729,54 101 092,58706 1 4,99% ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций» 295 136 220,01 6 025,84 48 978,46357 774 4,96% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды" «Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Жилищная программа» под управлением ООО «УК КапиталЪ ПИФ» 1 306 456 581,69 1 652,28 790 700,62935 2 4,94% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС - Консервативный» 130 477 994,10 1 086,43 120 098,17541 26 4,93% Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах облигации» 640 796 227,87 3 917,87 163 557,29792 81 4,89% Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Облигации плюс» 26 319 731,43 113,46 231 968,28155 67 4,83% Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации» 247 721 723,47 23,04 10 750 707,76822 1 204 4,82% Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альтернативный процент - облигации» 17 492 386,64 1 749,24 10 000,00000 1 4,69% Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал" открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Сберегательный» 598 975 467,08 75,51 7 932 448,61320 2 178 4,66% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Прагматик» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» 57 926 132,09 513,93 112 712,73000 12 4,62% Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Облигаций» 6 152 470 000,03 1 967,30 3 127 366,03182 12 835 4,57% Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерФинанс Управление Активами" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Оптимальный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «ИнтерФинанс Управление Активами» 52 420 687,14 0,46 115 000 000,00000 2 4,55% Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал" открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный» 7 599 200 887,89 107,40 70 756 451,73819 3 4,54% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭнергоИнвестКапитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Шаляпин» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭнергоИнвестКапитал» 1 901 573 494,28 4 045,90 470 000,00000 1 4,53% Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк - Облигации плюс» 32 474 509 586,83 1 920,98 16 905 216,79673 51 274 4,51% Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами" Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Корпоративные облигации 2 года» 549 870 727,00 55 163,51 9 968,01638 48 4,47% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия» 25 368 704,09 1 567,75 16 181,64816 45 4,44% Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Развивающиеся рынки" 190 139 403,22 1 592,51 119 395,99726 1 051 4,44% Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Фонд перспективных облигаций" 15 146 537 827,52 4 517,26 3 353 033,26956 13 775 4,41% Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1» 517 071 472,43 10 097,14 51 209,71191 60 4,39% Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ" Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "ТРЦ Перловский" 1 617 028 728,17 2 021,29 800 000,00000 14 4,37% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Первобанк-Недвижимость" 95 973 665,41 319,91 300 000,00000 1 4,35% Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах казначейский» 632 018 482,83 8 866,27 71 283,49402 36 4,32% Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ломбардный список - облигации» 5 363 327,30 1 787,78 3 000,00000 1 4,13% Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Харизматичные идеи» 80 325 442,11 1 430,07 56 168,85020 30 4,13% Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции" 201 829 527,90 2 304,65 87 574,79050 691 4,12% Общество с ограниченной ответственностью "БСПБ Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ-Сберегательный» 559 495 424,24 331,27 1 688 918,35097 229 4,12% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации Плюс» 25 054 351 040,18 4 696,33 5 334 876,61363 23 338 4,12% Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций» 1 721 316 419,21 1 086,13 1 584 820,00000 3 983 4,08% Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС - Консервативный» 65 924 763,84 704,74 93 544,35303 91 4,08% Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Казначейский" 36 681 909,41 1 879,86 19 513,08020 31 4,04% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ГЕРФИН – фонд облигаций» 186 178 811,71 2 323,73 80 120,59213 188 3,95% Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Солид - российские облигации» 50 386 833,77 2 467,00 20 424,32116 115 3,88% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвестиции и инновации" Закрытый паевой инвестиционный Фонд недвижимости "Город" 35 573 361,41 1 395,03 25 500,00000 1 3,87% Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КьюБиЭф Мой сейф" 30 618 501,23 11 590,67 2 641,65179 47 3,78% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Змей Горыныч» 7 845 108,62 1 050,92 7 464,99337 2 3,78% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Реальные инвестиции" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Краснопресненский" 998 855 572,66 376 926,63 2 650,00000 1 3,72% Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ" Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ" 569 959 304,18 32 850,68 17 350,00000 1 3,70% Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Основа» 1 000 571 955,03 259,90 3 849 773,37140 4 121 3,68% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции" «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Коммерческие Инвестиции» 9 222 900 128,69 2 250,65 4 097 878,74078 2 3,66% Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВТБ - БРИК" 307 984 544,24 135,87 2 266 757,04410 1 251 3,44% Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Рублевые облигации» 22 730 878 937,82 1 743,17 13 039 957,57205 46 097 3,44% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Резерв» 7 382 121 079,37 4 151,92 1 778 001,04093 7 335 3,43% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Корпоративные облигации» 7 666 492 854,64 16 606,72 461 650,16265 6 902 3,43% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвест Менеджмент Центр" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Серебро – инвестиции в недвижимость» 41 738 107,16 1 032,93 40 407,39305 33 3,34% Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Столичная недвижимость №1" 993 636 072,35 184 108,96 5 397,00000 1 3,31% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ПИФагор" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Энсаф" 309 951 115,48 2 350,24 131 880,46247 1 3,29% Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Активные инвестиции - облигации» 4 550 001,00 1 516,67 3 000,00000 1 3,26% Акционерное общество Управляющая компания "РФЦ-Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Консервативные ценные бумаги» 360 224,73 1 784,11 201,90708 9 3,19% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭнергоИнвестКапитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Казанский гастроном" 4 203 364 007,90 11 516,07 365 000,00000 1 3,17% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КРАСНЫЙ МОСТ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КМ Секьюритиз" 7 383 307,70 3 051,06 2 419,91458 64 3,15% Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Мобильный капитал – денежный рынок» 15 650 060,63 1 517,82 10 310,85811 1 3,08% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор" Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд "Капитальные вложения" 2 219 568 953,21 44,27 50 138 139,98219 337 3,00% Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Парма-Менеджмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сибирский» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-Менеджмент» 541 468 640,61 512 754,39 1 056,00000 2 2,91% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фридом – Смешанные инвестиции» 180 061 421,46 21 243,51 8 476,06727 27 2,90% Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сбербанк – Арендный бизнес» 4 724 489 412,33 288 908,57 16 352,88777 1 638 2,90% Акционерное общество "Управляющая компания "РЕГИОН Инвестиции" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Фонд Облигаций» 238 441 486,19 5 719,28 41 690,79224 259 2,85% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Михайловский" Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Михайловский - Рентный II" 3 898 509 643,94 353,68 11 022 727,44622 29 2,76% Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «КьюБиЭф Развитие регионов» 49 342 482,41 363 391,34 135,78332 33 2,75% Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Активо пять» 150 836 094,74 311 936,99 483,54667 115 2,72% Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк-Денежный" 14 243 298 834,62 1 158,06 12 299 295,09000 1 556 2,70% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный» 47 344 060,49 1 275,85 37 107,83375 179 2,68% общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Капитал-Траст-Инвест" Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Казанский земельный инвестиционный фонд» 13 469 601 998,67 13 710,78 982 409,30005 4 2,68% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Облигации» 24 194 377 983,54 26 815,65 902 248,27417 22 976 2,65% Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Регион Российские Гособлигации» 141 428 328,94 1 057,87 133 691,57011 2 2,61% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Центр-Сити» 136 360 997,55 345 509,87 394,66600 53 2,56% Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Восточный Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Восточный Капитал - Сбалансированный» 12 456 334,10 1 081,72 11 515,25503 21 2,48% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АКТИВО ДЕСЯТЬ» 383 995 163,96 295 380,90 1 300,00000 131 2,42% Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Базальт" 27 274 704,34 327 296,47 83,33333 1 2,39% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвестиции и инновации" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Семейные сбережения" 41 449 886,36 138,17 300 000,00000 1 2,33% Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Равновесный» 23 760 023,60 1 695,74 14 011,60368 10 2,32% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ СЕВЕР» 603 124 612,54 11 825 972,79 51,00000 3 2,30% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды" "Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "КапиталЪ-инвестиции в строительство" 750 282 027,49 1 349,28 556 061,91195 1 2,29% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ - Облигации" 194 349 410,76 4 437,07 43 801,34299 185 2,23% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ" Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Экорент" под управлением ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ" 384 860 363,94 5 236,20 73 500,00000 1 2,12% Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Восточный Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Восточный Капитал - Инвестиции» 13 884 912,69 1 073,62 12 932,83687 31 2,09% Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО – Глобальные рынки» 984 541,68 937,66 1 050,00000 1 2,08% Акционерное общество Управляющая компания "РФЦ-Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РФЦ-Шуваловские высоты» 270 189 535,81 847 344,33 318,86628 41 2,07% Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арикапитал - Чистые деньги" 1 679 623 323,28 1 924,00 872 984,66740 85 2,07% Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ЮГ» 680 631 597,53 13 345 717,60 51,00000 2 2,06% ООО "Управляющая компания "Профессиональные Инвестиции" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Ермолаевский» 328 558 365,84 8 632,55 38 060,40000 1 1,98% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Азимут» 1 212 575 695,87 3 341,70 362 862,43530 1 1,97% Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Активо два» 137 089 072,47 1 053,53 130 123,00000 205 1,97% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Закрытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка «Царский мост» 330 479 515,59 361,86 913 276,57849 1 1,93% Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Консервативный" 3 272 292 236,28 6 538,07 500 498,37089 4 282 1,93% Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Перспективный" 87 148 771,24 290,50 300 000,00000 3 1,92% общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Капитал-Траст-Инвест" Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Казанский рентный инвестиционный фонд" 4 329 491 845,65 63,25 68 445 257,55063 3 1,88% Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций» 13 560 922,44 16,95 800 000,00000 4 988 1,86% Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Деловой Дом Калита" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Ай Пи Ти - Недвижимость» 4 665 212 839,84 4 241,10 1 100 000,00000 5 1,81% Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Лидер - облигации" 13 042 684,63 15 738,81 828,69559 2 1,78% Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Рублевые сбережения» 138 118 240,89 1 157,15 119 360,52231 11 1,77% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ДОХОДЪ - Рентная недвижимость" 606 460 069,06 1 212,39 500 220,00000 6 1,69% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ-Облигации» 1 545 591 700,32 3 727,50 414 645,45615 1 968 1,65% Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РВМ Мегаполис» 11 971 037 385,88 299 373,23 39 987,00000 1 1,61% Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Управление активами" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ДОМ.РФ» 66 845 473 715,81 1 285,49 52 000 000,00000 24 1,61% Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк - Долларовые облигации» 178 903 465,84 16,12 11 099 387,66626 1 1,58% Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРАМО ИНВЕСТ" Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КОНСЕРВАТОРия» 417 421 703,43 1 733,38 240 814,00000 3 1,45% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Центральная Управляющая Компания. Недвижимость.» 181 550 049,19 1 207,49 150 353,24342 1 1,43% Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ" Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "Межотраслевая недвижимость" 603 470 242,65 90,07 6 700 000,00000 4 1,33% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Коммерческая недвижимость" 658 167 718,47 515,25 1 277 366,97358 1 1,30% Общество с ограниченной ответственностью "ТЕТИС Кэпитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Генезис» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал» 408 171 817,69 462,27 882 973,08160 1 1,28% Закрытое акционерное общество "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды" Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Тверская усадьба" 1 601 047 684,06 35 329,02 45 318,20428 41 1,22% Закрытое акционерное общество "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды" Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Тверская земля» 108 439 682,87 2 168,79 50 000,00000 1 1,20% Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Российские Еврооблигации" 2 415 929,22 16,46 146 752,53078 218 1,17% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Еврооблигации» 5 726 515,83 987,12 5 801,25499 43 1,11% Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Родные просторы" 108 034 285,37 6 307,32 17 128,40182 6 1,04% Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АТЛАНТ» 2 519 647 157,13 14 564 434,43 173,00000 1 1,03% Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент" "Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон" 177 245 536,17 625,22 283 492,48488 4 0,90% ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Нева Хаус» 5 240 063 240,44 313 776,24 16 700,00000 2 0,88% Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Арсагера - жилищное строительство" 92 865 410,93 4 149,22 22 381,39282 357 0,86% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок» 3 327 353,25 1 470,82 2 262,24664 32 0,85% Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи" Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Альтернативные инвестиции" 3 479 666 040,07 359 655,40 9 675,00000 2 0,75% Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах сбалансированный» 52 296 389,09 3 023,88 17 294,45305 37 0,74% Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Парма-Менеджмент" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Дмитрий Донской» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Парма-Менеджмент» 170 387 605,88 24 431,81 6 974,00706 116 0,71% Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Сбалансированный» 98 152 442,79 435,41 225 424,56844 135 0,69% Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах пенсионный» 90 066 312,33 13 954,75 6 454,16963 104 0,67% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АКТИВО ШЕСТЬ» 313 602 853,38 313 602,85 1 000,00000 84 0,65% Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гамма Групп" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Гарант» 16 937 355,93 176 879,12 95,75667 1 0,63% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Мегаполис-Инвест" Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "ОфисЦентр" 175 016 003,95 133 193,31 1 314,00000 1 0,62% Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Енисей» 2 539 785 931,73 301 160,39 8 433,33333 1 0,54% Акционерное общество "Управляющая компания "Аналитический центр" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Аналитический Центр - Сбалансированный» 73 185 151,12 16 592,15 4 410,83108 1 0,52% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Кольчуга" 184 148 027,64 7 264,22 25 350,00000 3 0,44% Акционерное общество "Управляющая компания "НИМБУС" Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Югра Рентный Фонд" 221 835 258,23 12 708,18 17 456,10174 6 0,44% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Траст Девелопмент Второй" 295 373 740,40 339,00 871 300,00000 1 0,37% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвест Менеджмент Центр" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Облигационный резерв" 22 150 308,02 1 070,39 20 693,59499 6 0,33% Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Индустриальная недвижимость" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ПНК-Рентал» 37 466 885,96 1 499,16 24 992,00000 2 0,14% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финансовая основа" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Торговые ряды Лобня» 434 164 373,54 345 122,71 1 258,00000 4 0,10% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Стратегические активы" 51 531 230 718,93 92 020,05 560 000,00000 2 0,01% Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал" Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в долларах США» 16 970 378,74 0,10 168 229 080,12133 40 837 0,00% Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал" Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в евро» 10 609 797,55 0,10 105 970 006,64563 16 665 0,00% Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Сбалансированный" 11 814 442 033,77 2 523,10 4 682 508,74592 28 199 0,00% Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Акций. Ответственные инвестиции» 136 316 134,67 1 909,25 71 397,62784 655 -0,01% Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Монолит" 1 559 072 418,63 286,35 5 444 659,00000 1 -0,01% Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк-Европа" 83 863 820,13 853,96 98 205,73523 838 -0,02% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания РИГОРА" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Касимово" 300 250 456,80 6 050,14 49 627,00000 1 -0,04% Акционерное общество "Управляющая компания "РЕГИОН Инвестиции" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Фонд Сбалансированный» 9 499 908,55 4 183,01 2 271,07018 12 -0,22% Акционерное общество "Управляющая компания "Рацио-капитал" Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Рацио-Рентный" 42 926 641,56 2 487,20 17 259,00000 11 -0,23% Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Активо один» 154 847 452,40 967,80 160 000,00000 65 -0,30% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Европа» 147 996 417,78 14 757,25 10 028,72559 472 -0,32% ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Системные инвестиции" 3 099 749 502,92 313 739,83 9 880,00000 2 -0,37% Акционерное общество "Управляющая компания "НИМБУС" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Югра" 1 285 730 195,15 10 032,30 128 159,07513 1 -0,48% ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» 288 374 040,65 6 301,05 45 766,04101 1 472 -0,51% Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ-Логистический" 563 127 134,78 809,83 695 368,27828 1 -0,53% Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арсагера – акции 6.4" 434 095 048,37 6 960,82 62 362,60604 390 -0,56% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд Еврооблигаций» 25 111 241,17 19,99 1 256 379,13382 979 -0,60% Акционерное общество "Кубанская управляющая компания" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Покровский" 310 175 644,87 437,21 709 443,43512 4 -0,61% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финанс Трейд Эссет Менеджмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Квант" 150 900 797,74 754,50 200 000,00000 23 -0,64% Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая недвижимость" 1 500 427 635,64 167,23 8 972 507,02872 1 459 -0,69% Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран» 187 108 137,56 670,76 278 948,29560 5 172 -0,90% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия» 2 577 248,55 1 167,12 2 208,21572 36 -0,90% Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арсагера - фонд смешанных инвестиций» 188 321 429,13 6 187,72 30 434,68816 341 -0,94% Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Накопительный резерв» 32 441 368,30 2 259,47 14 357,96388 75 -0,95% Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Универсал" Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «НМ-Траст АПП» под управлением ЗАО «УК «Универсал» 2 311 420 892,13 729 325,45 3 169,25853 4 -1,05% Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ" Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "Торговая недвижимость" 1 622 490 393,28 6 649,55 244 000,00000 5 -1,06% Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Глобальное машиностроение» 84 122 982,66 1 055,95 79 665,81068 770 -1,22% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Сбалансированный» 66 024 929,04 4 556,50 14 490,25827 156 -1,28% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Развивающиеся рынки» 162 054 947,43 20 626,40 7 856,67676 513 -1,34% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Саларьево" 1 266 365 053,19 55 215,39 22 935,00000 1 -1,41% Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ" Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Своя земля - рентный" 1 383 220 211,31 1 933,68 715 328,77830 6 -1,43% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Сбалансированный» 29 573 491,54 1 834,28 16 122,70174 183 -1,50% Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Осознанный» 6 715 910,90 1 497,60 4 484,46066 161 -1,50% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ЛэндПрофит" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Система – Рентная недвижимость 1» 1 084 915 545,67 314 650,68 3 448,00000 2 -1,56% Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Солид Рентный - 2» 355 071 043,64 4 227 036,23 84,00000 16 -1,57% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Фонд смешанных инвестиций» 1 418 101 134,44 5 006,85 283 231,99374 1 910 -1,58% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Первый Рентный" 911 886 626,27 567,59 1 606 594,08311 1 -1,60% Акционерное общество Управляющая компания "Виктори Эссет Менеджмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Четвертый Земельный» 622 716 629,86 6 227,17 100 000,00001 3 -1,82% Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВиСТ" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ИАРТ Девелопмент» 601 751 900,63 85 964,56 7 000,00000 2 -1,86% Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Солид - Глобус" 41 448 659,13 3 474,48 11 929,44138 136 -1,86% Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ПРОФИНВЕСТ" Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия» 489 658 481,18 122 414,62 4 000,00000 2 -1,95% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ИнвестСтрой» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новые инвестиционные технологии» 143 573 802,40 574,30 250 000,00000 1 -1,99% Акционерное общество "Управляющая компания "НИМБУС" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ЮГРА Коммерческая Недвижимость" 163 237 296,50 4 815,12 33 901,00000 2 -2,04% Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Виктория плюс» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РИК Капитал» 295 586 158,58 1 194 177,89 247,52272 1 -2,08% Общество с ограниченной ответственностью "ТЕТИС Кэпитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Рантье» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал» 67 995 939,06 372,09 182 739,71149 2 -2,09% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эдельвейс" Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Рантье" 252 307 106,88 1 153,84 218 667,34261 10 -2,19% Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Акции сырьевых компаний» 36 395 390,94 304,29 119 608,30886 183 -2,25% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания СГБ" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Большой Урал" 159 912 006,29 898,91 177 895,36820 1 -2,31% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Ар.И.С." Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РИФ" 347 463 801,95 82 516,11 4 210,86028 1 -2,32% Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Рентный 3" 149 502 869,89 334,72 446 655,00000 1 -2,34% Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ" Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Можайский берег" 16 046 956,93 2 405,84 6 670,00000 6 -2,34% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "КОВЧЕГ" 417 622 867,45 91 459,92 4 566,18436 2 -2,41% Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление" Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Рентный 2" 421 974 640,62 148 949,75 2 833,00000 1 -2,45% Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент" Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Земельные ресурсы"

638 460 235,75 110 802,56 5 762,14320 2 -2,47% ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» 63 598 743,57 5 841,09 10 888,15505 7 -2,51% Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИНВЕСТ УК" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "БАЛТИНВЕСТ - Российская недвижимость" 79 832 961,70 37 506,26 2 128,52338 1 -2,54% Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Глобальные облигации" 12 372 615,52 15,68 789 192,25258 1 -2,55% Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Фонд Сбалансированный" 16 478 898 884,70 93 142,04 176 922,25257 27 267 -2,60% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Индустриальный» 238 052 419,44 8 551,52 27 837,42956 748 -2,66% Общество с ограниченной ответственностью "ТЕТИС Кэпитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Заречье" под управлением ООО "ТЕТИС Кэпитал" 205 953 719,80 8 238,15 25 000,00000 2 -2,74% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Ар.И.С." Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Атолл» 312 891 832,57 6 758,29 46 297,46848 1 -2,77% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания СГБ" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Стабильный" 142 014 272,62 662,63 214 318,86165 1 -2,86% Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Международные Облигации" 10 096 961,67 16,04 629 312,57299 782 -2,96% Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Природные ресурсы» 272 876 581,03 16 257,32 16 784,84471 1 211 -2,97% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия» 4 944 347,19 2 435,73 2 029,92397 56 -3,01% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Проектный" 879 808 418,36 88 358,76 9 957,22920 1 -3,01% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Перспективные вложения» 75 573 393,89 5 600,75 13 493,43476 324 -3,01% Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Недвижимость пенсионного фонда" 121 534 915,10 1 723,59 70 512,62732 1 -3,06% Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «E3 Групп» 17 222 237,88 2 777,78 6 200,00000 2 -3,12% Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС – Акции» 3 382 602,70 2 929,14 1 154,81053 67 -3,14% Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КьюБиЭф Золотое сечение" 9 587 090,82 11 515,12 832,56553 49 -3,17% ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций» 857 414 796,76 2 306,95 371 665,56955 5 149 -3,26% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эдельвейс" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Стрит Ритейл" 513 672 196,95 3 673,39 139 836,05491 3 -3,27% Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РВМ Капитальный» 1 965 169 967,66 937 287,46 2 096,65664 1 -3,32% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Эверест Центр" 614 657 173,29 975 646,31 630,00000 1 -3,58% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финанс Трейд Эссет Менеджмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Селена" 194 185 594,70 682,76 284 413,54894 12 -3,61% Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АНКОР - фонд недвижимости" 94 584 661,01 26 273,52 3 600,00000 1 -3,74% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Алексеевский» 48 502 786,47 41 784,85 1 160,77458 3 -3,77% Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ВИКТОРИЯ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал" 503 394 562,25 351 524,49 1 432,03270 1 -3,78% Закрытое акционерное общество "Управляющая компания" Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Аз-Капитал» 41 521 044,16 3,56 11 666 446,67412 4 319 -3,78% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Михайловский" Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Михайловский - Рентный" 12 449 746 056,85 2 865,18 4 345 184,05105 8 -3,89% Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Деловой Дом Калита" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Фонд "Реконструкция и Развитие" 12 417 824 902,88 1 241,78 10 000 000,00000 8 -3,90% Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Резерв Эссет Менеджмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Сельскохозяйственный" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Резерв Эссет Менеджмент" 4 878 317 120,51 48 783 171,21 100,00000 1 -3,96% Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "PBM Социальные инвестиции" 601 676 729,71 87 580,31 6 870,00000 2 -4,00% Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «КьюБиЭф Региональная Недвижимость» 36 724 758,84 10 405,27 3 529,43858 43 -4,04% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)» 32 280 550,66 10,66 3 029 145,41450 2 794 -4,14% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ - Акции» 809 802 952,24 7 018,61 115 379,41409 1 445 -4,28% Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Фонд международных дивидендов» 81 720 473,09 1 189,66 68 692,30925 381 -4,28% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвест Менеджмент Центр" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Алёнка – Капитал» 58 455 299,98 6 225,08 9 390,29061 310 -4,44% Акционерное общество "Управляющая Компания ТРИНФИКО" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Глобал.ру» 53 735 740,55 1 595,41 33 681,55815 12 -4,51% Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "КьюБиЭф Недвижимость" 280 036 597,53 46 711,69 5 995,00000 159 -4,58% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БФА" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Строительные инвестиции» 1 808 876 791,60 56 527,40 32 000,00000 21 -4,62% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Баланс» 15 697 909 130,50 2 492,10 6 299 061,27436 25 320 -4,66% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие - Акции» 1 704 267 605,33 3 922,10 434 528,85484 2 119 -4,83% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Метрополь Золотое руно» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» 19 923 886,33 430,72 46 257,63165 130 -4,84% Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "СибиряК" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Созидатель" 161 738 991,01 2,14 75 700 431,37600 5 -4,89% Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк - Эс энд Пи 500» 10 266 979,09 16,42 625 440,00000 17 610 -4,92% Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Солид Недвижимость - 2" 26 252 436,58 359 191,09 73,08766 20 -5,05% Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Сбалансированный» 25 976 421 098,62 31,31 829 709 639,57159 27 597 -5,09% Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций» 11 694 627 646,47 11 258,96 1 038 695,14215 13 876 -5,28% ЗАО "Управляющая компания "Агидель" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Агидель - акции" 30 574 006,59 6 392,48 4 782,80621 139 -5,31% Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Лидер - смешанные инвестиции" 28 055 194,88 21 178,25 1 324,71733 14 -5,37% Акционерное общество Управляющая компания "Виктори Эссет Менеджмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Пятый Земельный" 317 410 755,95 3 174,11 100 000,00000 1 -5,59% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прогресс-Финанс" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Финансы и недвижимость" 126 961 576,85 1 269 615,77 100,00000 3 -5,68% Акционерное общество Управляющая компания "Траст Лайт" Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "ТрастЮнион - Рентный" 430 741 028,43 1 120,25 384 504,51049 1 -5,85% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русский Инвестиционный Клуб" Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Возрождение Подмосковья" 73 407 464,27 1 669,79 43 962,16000 3 -5,89% Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арсагера - фонд акций» 754 843 561,78 8 894,84 84 863,06964 1 382 -5,89% Акционерное общество "Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции" Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» 735 285 780,75 1 454 318,43 505,58789 8 -5,91% Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Акции» 372 373 529,79 667,15 558 154,21684 511 -5,97% Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Сбалансированный» 3 910 264 331,47 2 693,41 1 451 787,32339 5 511 -6,00% Акционерное общество "Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции" Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первый» 1 345 028 634,21 64 902,97 20 723,68390 77 -6,06% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Зарубежная собственность» 20 328 257,68 2 388,51 8 510,86638 179 -6,10% Акционерное общество "Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции" Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Универсальный» 840 510 854,04 263 148,40 3 194,05649 15 -6,19% Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Лалэ» 21 103 433,21 1 024,13 20 606,10559 108 -6,24% Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Профессиональный» 1 285 826 675,94 12 253,00 104 939,73174 3 005 -6,29% Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "АК БАРС - Горизонт" 28 560 184 153,36 43 315,10 659 358,56291 5 -6,38% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал» 2 009 641 981,54 98,09 20 487 194,08935 1 044 530 -6,43% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ –Мировая индустрия спорта» 16 740 699,89 2 654,35 6 306,88214 138 -6,49% Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд "Мировые премиальные бренды" 133 040 277,14 16,94 7 851 514,85975 936 -6,77% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КРАСНЫЙ МОСТ" открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Меркури – Акции» 7 322 731,67 1 638,83 4 468,26608 231 -6,81% Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арсагера – акции Мира" 25 788 381,72 1 187,46 21 717,34057 163 -6,82% Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Лучшие отрасли" 520 514 345,70 2 466,86 211 003,16678 1 321 -6,91% Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов “Максвелл Капитал” 264 230 467,98 1 390,25 190 060,05321 3 399 -6,97% Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сбербанк – Арендный бизнес 2» 3 314 071 475,53 284 637,55 11 643,12835 873 -6,99% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – МосБиржа голубые фишки» 2 090 801 181,89 21 268,79 98 303,70797 3 479 -7,06% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон» 9 341 343,90 1 734,60 5 385,31318 50 -7,09% Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Башкирская недвижимость 2" 15 393 416,04 128 278,47 120,00000 1 -7,10% Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Индия» 69 113 562,82 2 223,95 31 076,92918 301 -7,30% Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 1" 346 990 800,42 438,76 790 840,00000 1 -7,45% Акционерное общество "Управляющая компания Мономах" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Мономах-Перспектива» 4 921 207,35 7 110,17 692,13681 107 -7,54% Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит" 8 017 723 543,73 103 459,46 77 496,28429 1 -7,83% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Акции» 2 342 576 279,33 36 407,21 64 343,74694 4 484 -8,01% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай" Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Доблестный витязь" 438 949 283,43 645,51 680 000,00000 1 -8,05% Общество с ограниченной ответственностью "АктивФинансМенеджмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АФМ.Ростошинские пруды" 154 687 068,77 5 729,15 27 000,00000 3 -8,10% Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС - Индексный» 18 874 851,26 5 613,52 3 362,39142 130 -8,12% Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Солид – Индекс МосБиржи» 77 270 762,51 327 812,11 235,71662 308 -8,21% Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Акций» 2 389 603 496,50 3 254,71 734 199,22212 4 366 -8,24% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Индекс МосБиржи» 527 353 380,00 2 210,77 238 537,86959 1 542 -8,30% Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Индекс МосБиржи" 1 620 069 358,81 6 543,66 247 578,64367 8 799 -8,45% ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный» 62 297 902,56 357,50 174 262,19101 1 129 -8,52% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финансовая основа" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Земля-Недвижимость" 491 694 964,70 2 283 660,60 215,31000 1 -8,54% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА» 42 561 998,30 2 685,48 15 848,93887 43 -8,62% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции» 11 668 247 287,80 5 800,38 2 011 636,57340 33 966 -8,80% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи» 992 980 759,00 1 484,07 669 093,14326 23 170 -8,83% Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Базовые отрасли - акции» 20 356 584,69 2 075,09 9 810,00000 1 -8,86% Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»» 5 110 634 293,39 1 280,90 3 989 871,00000 32 683 -8,99% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коллективная недвижимость" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал" 27 335 752,55 136,68 200 000,00000 3 -9,10% Открытое акционерное общество "РОНИН Траст" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд акций" 19 122 874,25 1 593,57 12 000,00000 1 -9,32% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Дивидендные акции» 1 006 444 034,24 24 712,01 40 726,92570 2 066 -9,35% Акционерное общество "Управляющая компания "РЕГИОН Инвестиции" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Фонд Акций» 142 531 833,14 12 770,14 11 161,33271 91 -9,35% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ПИФагор" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СТРОЙКОМ-КАПИТАЛ" 1 215 902 804,32 4 503,34 270 000,00000 4 -9,50% Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Солид - Инвест" 126 513 974,98 542,50 233 203,96696 1 702 -9,51% Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2" 2 612 507 885,14 526 013,89 4 966,61386 143 -9,51% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ФОРУМ" 786 612 212,30 15 932,97 49 370,10000 1 -9,62% Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Лидер - акции" 21 865 751,04 26 750,94 817,38239 99 -9,66% Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов» 470 765 036,49 54,71 8 604 296,18578 1 105 -9,75% Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – Риэл Эстейт» 15 533 208,04 1 183,53 13 124,47397 20 -9,90% Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Диана" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Аршин" 500 675 890,97 50 067,59 10 000,00000 6 -9,90% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "САН" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «САН – Смешанные инвестиции» 40 586 932,06 2 788,65 14 554,34906 4 -9,92% Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Российские Акции» 630 971 263,60 302,91 2 083 063,27252 3 012 -10,13% Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Эверест Коммерческая недвижимость. Аренда» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» 2 913 359 826,51 939 793,49 3 100,00000 5 -10,14% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Москва -Ритейл" 810 071 244,18 1 697 430,65 477,23378 1 -10,22% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Шоколад» 746 105 060,39 270 050,05 2 762,83994 1 -10,55% Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Акции» 473 851 297,05 2 309,42 205 182,23580 1 112 -10,59% Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «ТФГ - Акции» 466 798 527,25 5 444,19 85 742,57341 1 -10,59% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ЖН» 69 837 015,87 320,35 218 000,00000 1 -10,66% Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 2" 160 383 658,36 269,28 595 603,00000 1 -10,70% ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный» 80 473 927,31 2 932,10 27 445,87492 1 147 -10,87% Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Акций» 9 756 268 817,03 33,68 289 646 620,67664 16 080 -11,02% Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ЮграФинанс-недвижимость" 5 731 346,10 330,81 17 325,00000

-11,02% Общество с ограниченной ответственностью "Управление Сбережениями" Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Ключ" 146 089 827,16 48 696,61 3 000,00000 1 -11,04% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атон - Петр Столыпин» 6 595 675 055,39 2 839,08 2 323 175,58416 9 196 -11,27% Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Фонд акций "Добрыня Никитич" 10 732 985 996,89 12 459,15 861 454,31244 28 249 -11,41% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Баргузин" 10 397 533,90 2 391,89 4 347,00000 2 -11,58% Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием» 970 961 116,49 30,75 31 577 913,39546 3 218 -11,59% Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал" открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Российские акции» 56 726 932,33 106,63 531 973,82100 1 665 -11,60% Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ценные бумаги зарубежной недвижимости» 12 050 087,90 878,27 13 720,27757 9 -11,79% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания инвестиционными фондами "АЛЛТЕК" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АЛЛТЕК – БИРЖЕВОЙ ИНДЕКС АКЦИЙ» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инвестиционными фондами “АЛЛТЕК” 5 906 964,59 23 329,32 253,19916 6 -11,83% Акционерное общество "Управляющая компания "ИНВЕСТСТРОЙ" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сити-Капитал» под управлением Акционерного общества «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ» 709 029 191,36 141 805,84 5 000,00000 5 -11,90% Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Российские акции» 1 452 207 402,74 470,90 3 083 928,85602 11 -12,13% Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Активо одиннадцать» 472 503 364,77 248 685,98 1 900,00000 122 -12,26% Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах-фонд акций» 43 209 330,63 6 778,97 6 374,02958 46 -12,44% Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «КьюБиЭф Развитие регионов 2» 43 554 809,16 311 009,50 140,04334 35 -12,57% Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Первый» 4 053 256 666,93 15 053,99 269 247,96027 14 332 -13,11% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ЕВРОПА 600» 9 311 871,19 9,76 954 307,55890 2 251 -13,17% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы» 2 620 581 855,23 3 079,68 850 928,02367 25 800 -13,40% Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РВМ - Подмосковный» 1 093 052 389,49 170,01 6 429 209,76656 71 -13,42% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Финам Первый» 44 030 538,88 284,58 154 721,91904 3 399 -13,54% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АТОН - ИНФРАСТРУКТУРА» 223 287 969,26 825,45 270 505,63261 643 -13,82% Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Природные ресурсы" 12 156 807 953,66 1 796,35 6 767 506,24088 27 980 -14,28% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Собрание» 261 052 173,12 27 318,88 9 555,74326 2 -14,36% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Сырьевой сектор» 1 845 921 953,72 31 378,93 58 826,79730 4 231 -15,35% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Доминион Тауэр» 1 786 671 619,51 178 667,16 10 000,00000 1 -15,86% Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Премиум» 222 857 360,77 4 204,56 53 003,73294 1 071 -16,07% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «УФА ЭКСПО» 1 302 527 487,48 216 714,86 6 010,32837 2 -16,58% Акционерное общество Управляющая компания "Виктори Эссет Менеджмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Третий Земельный» 620 118 157,09 2 138,34 290 000,00000 5 -17,08% Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Трейд Эстейт" под управлением ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" 958 491 180,53 552,19 1 735 806,00000 2 -17,34% Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Целевые инвестиции» 150 389 363,30 1 378 373,69 109,10638 1 -17,39% Акционерное общество "Частные Активы" "Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Спортинвест" 15 998 902 308,36 1 759 087,66 9 095,00000 5 -17,73% Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Финансовый сектор" 441 815 944,82 940,62 469 707,30529 2 728 -17,90% ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 3» 188 630 306,26 7 545,21 25 000,00000 1 -18,16% Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Перспектива" под управлением ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" 1 725 049 916,42 470,26 3 668 267,67613 2 -19,66% Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора" 4 106 916 535,94 23,75 172 900 753,48040 7 115 -19,95% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Артфонд» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» 176 920 580,00 156,62 1 129 640,00000 4 -20,77% Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Атлант-региональная недвижимость" 98 656 769,88 12 025,45 8 204,00000 4 -20,78% Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Простор Инвест» Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Инвестиционный рентный фонд» 5 232 534 065,49 18 461,66 283 427,04833 19 -21,00% Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Простор Инвест» Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Инвестиционный фонд» 783 785 571,00 15 312,43 51 186,22642 3 -21,15% Общество с ограниченной ответственностью "АктивФинансМенеджмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АФМ. Перспектива" 150 273 327,41 2 003,64 75 000,00000 3 -22,36% Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Каскад" под управлением ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" 1 792 373 023,26 567,80 3 156 687,21097 1 -23,26% Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Ангара Эстейт» под управлением ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» 238 620 247,94 757,81 314 880,00000 1 -23,53% Акционерное общество "Управляющая компания "НИМБУС" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Югра - Рантье" 77 921 057,56 3 176,82 24 528,00000 1 -24,81% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Привилегия" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Лидер Девелопмент" 105 327 369,84 1 280,78 82 237,00000 1 -24,99% Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель Эссетс Менеджмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Панорама" 1 091 638 069,07 996 479,83 1 095,49440 1 -27,00% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Привилегия" Заркытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Фаворит Девелопмент" 135 321 456,47 1 826,20 74 100,00000 3 -28,15% Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Нефть» 190 613 447,91 580,09 328 593,19983 783 -32,03% Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент" Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Региональная недвижимость" 585 400 423,72 11 708 008,47 50,00000 1 -34,25% Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Форт" 22 190 019,07 4 669,24 4 752,38186 2 -34,85% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Евро Фин Траст" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Жилой дом" 489 399 468,54 1 054,12 464 272,22591 1 -38,02% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Евро Фин Траст" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Берег" 252 352 331,51 924,32 273 013,60551 1 -38,66% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Территория Югра" 535 466 553,30 52 770,09 10 147,16019 1 -42,63% Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Инженер" 175 898 884,52 3 517,98 50 000,00000

-49,00% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Перспектива» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» 1 685 323 704,27 2 520,46 668 657,01280 3 -49,02% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Рождественский» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» 95 521 141,51 231,94 411 830,61360 12 -49,16% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Красногорье" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал" 871 928 730,50 8 461,45 103 047,18693 2 -49,49% Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный» 1 345 671 124,98 308,61 4 360 441,14301 1 -84,18% Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Яхонтовый лес» 1 235 712,08 4 845,93 255,00000 1 -93,83% Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Резерв Эссет Менеджмент" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Северная столица" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Резерв Эссет Менеджмент" 4 693 510,53 11,41 411 476,00000 1 -98,10% Открытое Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Новая Москва" -7 139 792,68 0,00 16 097,12500

н/д Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Джи Эйч Пи" Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Перспектива-фонд второй" -34 768 930,95 0,00 100 000,00000 2 н/д Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Джи Ай Си Эм" Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "СОДРУЖЕСТВО" -97 488 847,22 0,00 60 450,12949 1 н/д Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Брокеркредитсервис - Фонды недвижимости" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ЛАЙТ-ИНВЕСТ» 38 811 049,92 0,00 0,00000 0 н/д Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сто одиннадцать» 0,00 0,00 0,00000 0 н/д Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гамма Групп" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Гарантия» 119 761 784,91 298 463,66 401,26086 4 н/д Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КРАСНЫЙ МОСТ" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Георгиевский» 30 672 654,32 295 087,01 103,94444 1 н/д Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Регион Российские облигации инвестиционного уровня» 25 839 827,31 1 033,59 25 000,00000 1 н/д Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Регион Российские облигации (ААА)» 25 705 946,02 1 028,24 25 000,00000 1 н/д Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ВТБ Капитал - Рентный доход» 3 127 470 999,48 303 953,50 10 289,30738 598 н/д Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фридом – Первый» 10 364 577,55 20 729,16 500,00000 1 н/д Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Солид – Высокодоходные облигации» 104 194 731,60 1 041,74 100 020,21289 3 н/д Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Ликвидность» 858 225 431,70 1,02 839 601 020,87151 5 968 н/д Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток» 769 134 207,94 301 676,21 2 549,53552 452 н/д Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад" Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» 1 816 211 822,76 22 818,86 79 592,57438 2 604 н/д Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Индекс МосБиржи» 323 220 005,24 100,25 3 224 259,47440 9 529 н/д Акционерное общество "Управляющая компания "РЕГИОН Инвестиции" Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сканер» 25 007 339,10 1 000,29 25 000,00 1 н/д Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Активо двенадцать» 161 143 654,14 304 044,63 530,00000 98 н/д Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Почта Банк - Золото» 136 958 329,22 1 012,78 135 230,31058 1 737 н/д Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал" биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Информатика +» 402 670,61 16,11 25 000,00000 50 н/д Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Индекс МосБиржи полной доходности 15» 45 418 318,95 1 006,75 45 113,84436 1 н/д Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой» 84 685 151,37 1,07 78 865 666,95826 2 831 н/д Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации» 91 129 419,42 1,01 90 000 000,00000 205 н/д Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто (РСХБ Управление Активами)» 100 160 500,77 1 001,61 100 000,00000 1 н/д