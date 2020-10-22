Топ-10 ПИФов России по доходности: какие инвестфонды сулят наибольшую выгоду в пандемию
Обзор крупных и популярных «кубышек» для коллективного инвестирования родом из «тучных нулевых»
Несмотря на коронакризис, первое полугодие 2020 года выдалось весьма удачным для вкладчиков паевых инвестиционных фондов, выяснила аналитическая служба «Реального времени». Во-первых, ПИФы сами по себе стали популярнее, отыграв падение прошлого года, во-вторых, доходность многих фондов позволяет заработать гораздо больше, чем с помощью банковских вкладов, доходность которых опустилась ниже инфляции. Какие сферы приносят наибольшие проценты, какой управляющей компании довериться и много ли ПИФов показывают убыточность, по крайней мере, пайщикам, — в нашем материале.
Пай измельчал, но теперь их больше
Паевые инвестиционные фонды в России набирают популярность, пришли к выводу аналитики «Реального времени», изучив статистику. Если в начале 2019 года наблюдалось снижение стоимости чистых активов ПИФов и числа пайщиков (общая стоимость активов снизилась на 17% — с 885,4 до 754,9 млрд рублей, а количество владельцев — на 13% — с 1,89 до 1,67 млн физлиц и юрлиц), то начиная с апреля прошлого года показатели только росли.
Уже к июлю 2019 года стоимость ПИФов выросла до 768,9 млрд рублей, а число пайщиков — до 1,69 млн владельцев. Тренд усилился к середине лета 2020 года: стоимость чистых активов достигла 946,8 млрд рублей — это почти на четверть больше, чем по итогам двух кварталов 2019 года. Число пайщиков выросло еще больше — почти на треть: с 1,69 до 2,24 млн владельцев.
При этом любопытно, что сами по себе паи стали заметно меньше. А количество инвестиционных паев достигло 4,73 млрд штук — это почти в два раза больше, чем годом ранее. Расчетная стоимость каждого из паев при этом снизилась на 17%.
|Отчетная дата / Показатель
|30.06.2020
|27.03.2020
|30.06.2019
|31.03.2019
|31.12.2019
|Прирост показателя во II квартале 2020 года к аналогичному периоду прошлого года
|Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда
|946 803 094 981,09
|893 584 008 606,17
|768 942 062 931,83
|754 887 010 439,09
|885 365 924 155,87
|23,1%
|Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда
|157 234 009,16
|159 885 074,17
|189 140 692,60
|196 485 267,26
|164 963 793,49
|-16,9%
|Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (шт.)
|4 733 765 449,99
|3 760 721 711,16
|2 388 008 033,80
|2 138 559 577,70
|3 056 542 482,28
|98,2%
|Количество владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего:*
|2 242 128,00
|н/д
|1 689 007,00
|1 670 034,00
|1 892 353,00
|32,7%
Финансовые инструменты в топе по активам, но в лидерах — недвижимость
Лидеры в рейтинге по стоимости активов практически не меняются. В первую пятерку входят сразу три закрытых ПИФа — число владельцев у них очень небольшое. Например, два крупнейших паевых инвестиционных фонда — закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ДОМ.РФ» со стоимостью активов в 66,8 млрд рублей (управляющая компания — ООО «Дом.РФ Управление активами», дочернее предприятие «ДОМ.РФ» — бывшего Агентства ипотечного жилищного кредитования, принадлежит государству) и закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» от управляющей компании «Агана» (принадлежит Анатолию Гавриленко и ООО «Вторая юридическая контора» Александра Калина и Ольги Буланцевой), стоимость — 51,5 млрд рублей. При этом владельцев у этих ПИФов — 24 и 2 соответственно.
Еще один подобный ПИФ замыкает пятерку лидеров — это закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Ак Барс — Горизонт» от «Ак Барс Капитала». Стоимость его паев составляет 28,6 млрд рублей, число владельцев — 5.
Остальные ПИФы, входящие в топ-10, открытые, а потому число владельцев тут исчисляется не единицами, а десятками, причем тысяч. Третье место (и первое среди открытых ПИФов) — у фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ — Фонд Казначейский». Активы у него — на 51 млрд рублей, владеют паями почти 40 тысяч человек. На четвертом месте — фонд, стоимость чистых активов которого заметно меньше, но число пайщиков — больше. Речь идет о еще одном фонде рыночных финансовых инструментов — «Газпромбанк — Облигации плюс». Объем активов тут составляет 32,5 млрд рублей, а число пайщиков — 51,3 тысячи.
Во вторую пятерку по объему активов входят исключительно открытые паевые фонды рыночных финансовых инструментов. У трех из них — примерно одинаковый объем активов. Это — «ВТБ — Фонд Сбалансированный» с 26 млрд рублей, «Альфа-Капитал Облигации Плюс» с 25 млрд рублей и «Райффайзен — Облигации» с 24,2 млрд рублей. Сравнимо у них и число пайщиков — 27,6, 23,3 и 23 тысячи, соответственно.
Замыкают десятку сразу два фонда от акционерного общества «Сбербанк Управление Активами» — «Рублевые облигации» с 22,7 млрд рублей активов и «Сбербанк — Фонд Сбалансированный» с 16,5 млрд рублей. Число пайщиков тут — 46 и 27 тысяч, соответственно.
|Наименование УК ПИФа
|Наименование ПИФа
|Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020
|Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020
|Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020 (шт.)
|Количество владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020, всего:*
|Доходность ПИФов с начала года
|Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Управление активами"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ДОМ.РФ»
|66 845 473 715,81
|1 285,49
|52 000 000,00000
|24
|1,61%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Стратегические активы"
|51 531 230 718,93
|92 020,05
|560 000,00000
|2
|0,01%
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Казначейский»
|51 040 499 947,46
|70,74
|721 543 492,10170
|39 840
|5,41%
|Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк - Облигации плюс»
|32 474 509 586,83
|1 920,98
|16 905 216,79673
|51 274
|4,51%
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"
|Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "АК БАРС - Горизонт"
|28 560 184 153,36
|43 315,10
|659 358,56291
|5
|-6,38%
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Сбалансированный»
|25 976 421 098,62
|31,31
|829 709 639,57159
|27 597
|-5,09%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации Плюс»
|25 054 351 040,18
|4 696,33
|5 334 876,61363
|23 338
|4,12%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Облигации»
|24 194 377 983,54
|26 815,65
|902 248,27417
|22 976
|2,65%
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Рублевые облигации»
|22 730 878 937,82
|1 743,17
|13 039 957,57205
|46 097
|3,44%
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Фонд Сбалансированный"
|16 478 898 884,70
|93 142,04
|176 922,25257
|27 267
|-2,60%
«Альфа-Капитал» вне конкуренции по числу пайщиков
Любопытно, что только три из вышеперечисленных фондов входят в топ-10 по числу пайщиков. Это — «Газпромбанк — Облигации плюс» (он занимает третье место), «Рублевые облигации» от Сбербанка (четвертое место) и «ВТБ — Фонд Казначейский» (шестое место).
Лидером же, причем безоговорочным, стал инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов от управляющей компании «Альфа-Капитал», причем не упомянутый выше «Альфа-Капитал Облигации Плюс» со стоимостью активов в 25 млрд рублей, а гораздо более скромный «Альфа-Капитал». Стоимость активов тут составляет всего 2 млрд рублей, но число пайщиков по-настоящему огромное: 1,04 миллиона.
Находящемуся на втором месте фонду «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля в рублях» до него далеко — тут всего 80 тысяч пайщиков. Да и стоимость активов — заметно меньше, чем у «Альфа-Капитала» — всего 1,1 млрд рублей.
Третье, четвертое и шестое место, как уже говорилось, оказалось у упомянутых в первой главе фондах «Газпромбанка», «Сбербанка» и ВТБ — число пайщиков в них — 51, 46 и 40 тысяч, соответственно. «Разбавил» их еще один ПИФ от «Тинькофф Капитал» — «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля в долларах США». Число пайщиков тут — в два раза меньше, чем у фонда с аналогичным «рублевым» названием — около 41 тысячи. А вот объем активов — гораздо меньше, около 17 миллионов рублей. Вообще, этот фонд — самый небольшой по стоимости активов в топ-10 и единственный, стоимость активов которого — меньше миллиарда. Второй ПИФ «Тинькофф», кстати, занимает второе место по объему активов. Как следствие — оба фонда «Тинькофф Капитала» — с самой низкой стоимостью инвестиционного пая — около 5 рублей в случае с рублевым ПИФом и 10 копеек — в случае долларового.
Седьмое место по числу пайщиков — у еще одного ПИФа «Альфа-Капитала»: «Альфа-Капитал Ликвидные акции». Тут — почти 34 тысячи пайщиков, общая стоимость активов — 11,7 млрд рублей. Восьмое и девятое места — у фондов от «Сбербанк Управление Активами» — «Сбербанк — Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» и «Сбербанк — Фонд облигаций «Илья Муромец». Число пайщиков тут — 32,7 и 30,4 тысячи, соответственно. Активы оцениваются в 5,11 и 15,8 млрд рублей. Кстати, «Илья Муромец» — фонд с самой высокой стоимостью пая из всех ПИФов в топ-10. Каждый пай тут оценивается в 38,9 тысячи рублей.
Второе место по этому показателю — у замыкающего десятку по числу пайщиков фонда «Уралсиба» под названием «Уралсиб Акции роста». Тут — чуть меньше 30 тысяч пайщиков, активы оцениваются в 5,5 млрд рублей, а стоимость одного пая — в 31,6 тысячи рублей.
|Наименование УК ПИФа
|Наименование ПИФа
|Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020
|Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020
|Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020 (шт.)
|Количество владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020, всего:*
|Доходность ПИФов с начала года
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал»
|2 009 641 981,54
|98,09
|20 487 194,08935
|1 044 530
|-6,43%
|Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"
|Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в рублях»
|1 097 102 564,58
|5,42
|202 378 074,73095
|80 135
|6,27%
|Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк - Облигации плюс»
|32 474 509 586,83
|1 920,98
|16 905 216,79673
|51 274
|4,51%
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Рублевые облигации»
|22 730 878 937,82
|1 743,17
|13 039 957,57205
|46 097
|3,44%
|Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"
|Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в долларах США»
|16 970 378,74
|0,10
|168 229 080,12133
|40 837
|0,00%
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Казначейский»
|51 040 499 947,46
|70,74
|721 543 492,10170
|39 840
|5,41%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
|11 668 247 287,80
|5 800,38
|2 011 636,57340
|33 966
|-8,80%
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»»
|5 110 634 293,39
|1 280,90
|3 989 871,00000
|32 683
|-8,99%
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Фонд облигаций "Илья Муромец"
|15 823 202 504,72
|38 897,10
|406 796,47498
|30 433
|5,33%
|Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Акции роста»
|5 506 438 937,06
|31 586,04
|174 331,38858
|29 445
|9,58%
В топе по доходности — «золотые» ПИФы
Наконец, перейдем к обзору одного из наиболее волнующих самих вкладчиков параметров — доходности. Этот показатель, оцениваемый с начала года, составляет до 76%. Однако не стоит торопиться нести свои активы в этот фонд — он закрытый, так что ваши деньги едва ли примут. Это закрытый ПИФ недвижимости «Две столицы» от УК «Меркури Кэпитал Траст» Дмитрия Степанова, Тимофея Котенева и Дмитрия Кузнецова. Общий объем активов, кстати, оценивается в 2,96 миллиардов рублей, а пайщиков тут всего два.
Почти все остальные самые доходные, как и крупнейшие ПИФы, связаны, как можно заметить из названий, с крупными финансовыми группами, в частности с банками. Первый по доходности открытый фонд — «XXII век» от УК «Брокеркредитсервис». Стоимость активов тут — 139,8 млн рублей, доходность с начала года — 37%. А вот пайщиков тут не очень много — около 1,1 тысячи. Сравнимые цифры — у ПИФа «Система Капитал — Биотехнологии» (от управляющей компании — дочернего предприятия АФК «Система», куда входит, например МТС). Активы тут — всего 51,5 млн рублей, пайщиков — меньше тысячи, а доходность — под 36%.
Доходность в 33—34% — еще у трех открытых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов, причем от крупных компаний. Например, 34% доходности с начала года у «Райффайзен — Информационные технологии». Активы тут составляют 4,7 млрд рублей, число пайщиков — 6,4 тысячи. Это — крупнейший показатель среди десяти самых доходных ПИФов.
У фонда «Уралсиб Драгоценные металлы», активы которого оцениваются в 239 млн рублей, 33,6% доходности, а число пайщиков — около восьмисот. Фонд поменьше — «Открытие — Золото», активы тут — около 154 млн рублей, число пайщиков — чуть меньше шестисот, доходность — 33,2%.
Под 33% доходность и у одного из фондов «Газпромбанка», также связанного с золотом — «Газпромбанк — Золото». Активы фонда — 367,3 млн рублей, пайщиков — 884. Два следующих за ним фонда также связаны с золотом. Это «Золотой Эталон» с активами на 12,3 миллиона и доходностью в 31% (кстати, тут всего пять пайщиков, хоть фонд и открытый, управляющая компания — «Регион Инвестиции», владелец — Сергей Судариков, частично контролирует «Московский кредитный банк») и «Сбербанк — Золото» с активами на 2,07 млрд рублей. Пайщиков тут — около 6 тысяч, доходность — 30,7%. Замыкает десятку еще один ПИФ от «Сбербанка» — «Сбербанк — Биотехнологии». Стоимость активов тут — 1,25 млрд, пайщиков — 5,9 тысячи, доходность — 30,2%.
Из 469 паевых инвестиционных фондов, информация о доходности которых есть, почти половина — 224 ПИФа — показывают отрицательную доходность. С ними явно нужно быть аккуратнее, если собираетесь вложить в них свои средства.
|Наименование УК ПИФа
|Наименование ПИФа
|Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020
|Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020
|Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020 (шт.)
|Количество владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020, всего:*
|Доходность ПИФов с начала года
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Меркури Кэпитал Траст"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Две столицы" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Меркури Кэпитал Траст"
|2 957 161 197,27
|2 686,80
|1 100 625,31335
|2
|76,06%
|Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «XXII век»
|139 758 007,42
|321,42
|434 811,59437
|1 134
|37,01%
|Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал"
|открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Биотехнологии»
|51 470 085,08
|70,73
|727 663,09583
|918
|35,78%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Информационные технологии»
|4 660 468 952,91
|23 409,14
|199 087,57454
|6 407
|33,99%
|Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Драгоценные металлы»
|239 013 362,12
|22 628,44
|10 562,52026
|801
|33,61%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Золото»
|153 856 487,25
|1 924,01
|79 966,74675
|579
|33,24%
|Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Золото»
|367 260 739,35
|1 847,11
|198 830,20800
|884
|32,89%
|Акционерное общество "Управляющая компания "РЕГИОН Инвестиции"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Золотой Эталон»
|12 282 420,65
|1 205,15
|10 191,63582
|5
|31,25%
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Золото»
|2 067 690 294,76
|1 453,37
|1 422 685,86003
|5 932
|30,66%
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк - Биотехнологии»
|1 249 216 162,21
|1 335,89
|935 122,40304
|5 915
|30,22%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ –Информационные технологии будущего»
|122 988 794,78
|1 694,43
|72 584,35402
|475
|29,80%
|ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото»
|117 074 626,71
|2 259,14
|51 822,55294
|139
|29,47%
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Технологий будущего»
|1 623 070 214,68
|24,35
|66 646 943,08570
|4 166
|28,97%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд Рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Золото»
|739 959 185,62
|15 588,25
|47 469,02183
|1 364
|28,55%
|Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – драгоценные металлы»
|13 311 241,70
|1 109,56
|11 996,89782
|20
|28,42%
|Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Золото, серебро, платина»
|178 396 953,37
|2 027,95
|87 969,19565
|418
|28,06%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Золото»
|60 444 496,09
|1 693,49
|35 692,23732
|154
|28,01%
|Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Глобальные инновации»
|212 684 740,51
|37 170,57
|5 721,85834
|802
|27,46%
|Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал"
|открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Высокие технологии»
|60 951 852,51
|69,16
|881 328,50066
|652
|27,39%
|Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Драгоценные Металлы»
|235 711 586,61
|216,37
|1 089 382,92075
|1 142
|27,19%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии»
|5 895 741 359,29
|4 268,02
|1 381 376,92450
|21 316
|26,50%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Глобальные инвестиции"
|139 962 249,91
|1 514,91
|92 389,59162
|335
|26,36%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"
|Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фридом – Лидеры технологий»
|519 356,75
|20,69
|25 100,00000
|367
|25,93%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд высоких технологий»
|74 987 873,34
|1 307,72
|57 342,43044
|460
|25,86%
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевoй инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Глобальный Интернет"
|4 156 100 486,56
|4 060,63
|1 023 512,29775
|12 126
|24,98%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Глобальные инновации»
|10 192 632,56
|2 545,16
|4 004,71175
|76
|23,41%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото»
|1 051 499 033,91
|1 212,69
|867 083,13783
|21 041
|22,19%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Лидеры инноваций»
|146 013 320,20
|3 618,70
|40 349,62682
|730
|20,98%
|Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Перспектива»
|581 781 348,43
|309,02
|1 882 671,34964
|4 316
|20,94%
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВТБ – Фонд Золото"
|1 744 973 548,20
|3 240,72
|538 453,17739
|2 530
|19,46%
|ООО "Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды"
|«Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «СтройКапиталЪ»
|52 590 078,67
|2 177 649,29
|24,14993
|3
|19,36%
|Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал"
|открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Валютные накопления»
|304 218 437,96
|67,31
|4 519 341,94745
|578
|18,38%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"
|Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фридом - Лидеры восстановления»
|160 318 675,94
|24 922,03
|6 432,80991
|204
|17,98%
|Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Империя»
|952 067 575,38
|277,78
|3 427 466,44474
|5 979
|17,10%
|Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – передовые технологии»
|35 234 018,18
|1 274,03
|27 655,53466
|21
|17,04%
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Еврооблигации»
|7 540 967 236,79
|1 333,69
|5 654 203,45506
|4 515
|16,80%
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Долларовые облигации»
|254 533 153,09
|1 433,57
|177 551,76269
|338
|16,67%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Еврооблигации»
|377 628 108,80
|2 011,78
|187 708,84383
|771
|16,65%
|Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал"
|открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный. Валютный»
|4 571 124 008,10
|167,66
|27 264 811,64173
|3
|16,16%
|Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КьюБиЭф Еврооблигации"
|54 443 178,04
|14 469,76
|3 762,54871
|91
|16,16%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТЕХНОЛОГИИ 100»
|49 074 615,71
|14,77
|3 321 478,13024
|10 620
|16,03%
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Потребительский сектор»
|923 098 270,52
|2 594,98
|355 724,23159
|3 671
|15,83%
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Еврооблигации"
|1 811 161 861,32
|2 940,01
|616 039,19771
|4 537
|15,65%
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета»
|213 390 372,70
|3 717,31
|57 404,46077
|1 371
|15,38%
|Акционерное общество "Управляющая компания "РЕГИОН Инвестиции"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Еврооблигации»
|37 035 906,15
|1 219,19
|30 377,54024
|25
|15,31%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Еврооблигации»
|15 624 321 003,52
|5 448,34
|2 867 719,80564
|10 107
|15,10%
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Глобальный долговой рынок»
|475 924 518,17
|2 512,07
|189 455,35889
|1 809
|14,84%
|Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Валютные еврооблигации»
|777 053 262,85
|211,10
|3 680 978,37707
|8
|14,82%
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Еврооблигаций»
|2 433 228 369,72
|15,82
|153 831 019,65662
|2 927
|14,47%
|Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Валютные облигации»
|526 823 504,74
|3 769,85
|139 746,39117
|751
|14,41%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Атон - Фонд международных рынков"
|211 142 287,08
|2 746,11
|76 887,87952
|542
|14,09%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС - Валютный»
|278 254 414,56
|1 112,57
|250 100,81433
|18
|13,97%
|Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Глобальные облигации"
|169 514 096,79
|25 386,56
|6 677,31654
|677
|13,77%
|Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах-валютные облигации»
|156 794 161,28
|2 260,29
|69 369,02212
|73
|13,69%
|Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Капиталист»
|709 692,50
|1 100,30
|645,00000
|1
|13,31%
|Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атлант»
|53 285 525,23
|1 445,27
|36 868,99408
|1
|13,16%
|Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Валютные облигации»
|300 502 927,03
|2 364,97
|127 064,42008
|275
|12,87%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КРАСНЫЙ МОСТ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КМ Оверсиз»
|248 413,51
|96,60
|2 571,64840
|2
|12,46%
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков»
|1 298 473 657,68
|28,79
|45 096 359,90157
|1 860
|12,15%
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Америка"
|796 080 709,29
|2 108,68
|377 525,69702
|3 997
|12,12%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок»
|9 148 627,19
|927,56
|9 863,11406
|36
|11,67%
|Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КьюБиЭф Активы будущего»
|11 560 791,59
|11 365,15
|1 017,21380
|33
|11,26%
|ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»
|232 108 483,73
|33 225,38
|6 985,87839
|231
|11,10%
|Акционерное общество «Управляющая компания УРАЛСИБ»
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Энергетическая перспектива»
|309 050 537,90
|32 812,35
|9 418,72578
|955
|10,76%
|Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»
|323 627 051,49
|288,49
|1 121 815,34404
|4
|10,73%
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Электроэнергетики»
|628 857 942,26
|9,89
|63 616 988,91759
|3 065
|10,38%
|Общество с ограниченной ответственностью "БСПБ Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный»
|182 892 786,63
|1 783,39
|102 553,17494
|2 657
|10,24%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ГЕРАКЛ"
|540 211 656,58
|1 756 184,21
|307,60535
|3
|10,11%
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Металлургии»
|449 078 147,81
|15,06
|29 814 325,47493
|2 095
|10,09%
|Общество с ограниченной ответственностью "БСПБ Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Глобальный»
|910 404 241,34
|181,37
|5 019 571,80817
|208
|10,04%
|Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВиСТ"
|Закрытый певой инвестиционный фонд недвижимости "РОСТ Недвижимость"
|589 461 283,43
|293 264,32
|2 010,00000
|2
|9,80%
|Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Акции роста»
|5 506 438 937,06
|31 586,04
|174 331,38858
|29 445
|9,58%
|Акционерное общество "Конкорд Управление Активами"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Конкорд Эстейт»
|1 221 042 905,38
|111 784,46
|10 923,19012
|1
|9,57%
|Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"
|Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "АТРИУМ"
|1 704 391 415,69
|1 331,56
|1 280 000,00000
|66
|9,18%
|Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Электроэнергетика»
|175 577 680,44
|668,65
|262 587,07359
|834
|9,06%
|Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – Международные рынки»
|27 009 961,50
|1 647,38
|16 395,68019
|40
|9,01%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Глобальный баланс»
|624 081 622,75
|1 738,50
|358 976,22292
|6 163
|8,54%
|Акционерное общество "Конкорд Управление Активами"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Стратегия – Деловая недвижимость»
|328 091 681,53
|102 528,65
|3 200,00000
|3
|8,48%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Драгоценные металлы"
|118 098 548,10
|17 258,36
|6 842,97651
|356
|8,10%
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Электроэнергетика"
|1 217 853 352,54
|1 284,85
|947 854,22546
|5 249
|7,90%
|Акционерное общество "Управляющая компания "РЕГИОН Инвестиции"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Технологическая перспектива»
|23 553 524,56
|1 459,98
|16 132,74814
|13
|7,82%
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Восхождение"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Восхождение"
|84 412 871,72
|1 215,86
|69 426,37619
|12
|7,78%
|Акционерное общество "Конкорд Управление Активами"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Конкорд Эстейт Первый"
|2 583 788 744,74
|68 878,47
|37 512,28199
|4
|7,70%
|Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Спектр"
|9 544 379 697,47
|1 130,31
|8 444 038,60915
|2
|7,38%
|Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Глобальные акции"
|52 806 015,58
|29 508,40
|1 789,52500
|226
|6,92%
|Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Акции несырьевых компаний»
|12 556 346,22
|89,05
|141 005,51594
|50
|6,56%
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд «Американский корпоративный долг»
|247 982 082,86
|691,43
|358 652,75916
|2 445
|6,49%
|Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"
|Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Корпоративные облигации 4 года»
|567 258 863,07
|56 898,27
|9 969,70238
|80
|6,48%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СТРОЙПРОЕКТ"
|233 430 834,57
|276 834,67
|843,21386
|12
|6,37%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Электроэнергетика»
|461 214 259,64
|6 262,28
|73 649,54182
|2 126
|6,32%
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Акций американских компаний»
|274 932 507,74
|745,95
|368 567,69919
|6 108
|6,30%
|Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"
|Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в рублях»
|1 097 102 564,58
|5,42
|202 378 074,73095
|80 135
|6,27%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Фонд активного управления»
|2 083 737 396,49
|27 138,21
|76 782,41712
|3 658
|6,24%
|Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
|открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арсагера - фонд облигаций КР 1.55"
|76 073 981,85
|1 970,67
|38 603,07040
|280
|6,04%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Потребительский сектор»
|584 291 541,92
|16 204,40
|36 057,57899
|1 888
|6,01%
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций»
|8 508 223 800,68
|1 237,88
|6 873 234,00000
|7 671
|5,94%
|Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Столичная рента"
|61 976 155,66
|307 573,97
|201,50000
|9
|5,65%
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Эстейт Первый"
|5 175 253 485,38
|166 422,84
|31 097,01367
|4
|5,63%
|Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Солид – пенсионный капитал»
|48 713 017,69
|68,99
|706 087,95376
|140
|5,59%
|Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Рублевые облигации»
|3 481 553 787,73
|369,70
|9 417 164,45383
|57
|5,55%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – США»
|2 771 786 412,38
|47 186,89
|58 740,60104
|4 145
|5,54%
|Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Аруджи - фонд недвижимости 1"
|829 532 115,32
|710,57
|1 167 410,87283
|1
|5,54%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс»
|1 190 383 082,42
|238 076,62
|5 000,00000
|1
|5,41%
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Казначейский»
|51 040 499 947,46
|70,74
|721 543 492,10170
|39 840
|5,41%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Долговые рынки развитых стран»
|643 281 903,66
|16 671,96
|38 584,66593
|951
|5,39%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Облигации»
|6 080 983 362,23
|5 692,57
|1 068 231,31569
|7 522
|5,38%
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Фонд облигаций "Илья Муромец"
|15 823 202 504,72
|38 897,10
|406 796,47498
|30 433
|5,33%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест"
|Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Энергия-инвест» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Энергия-инвест»
|403 656 681,60
|4 311,95
|93 613,41819
|23 361
|5,29%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ВОСТОК»
|826 627 275,56
|16 208 377,95
|51,00000
|3
|5,15%
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета»
|1 303 965 295,30
|1 176,51
|1 108 330,42528
|12 361
|5,10%
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Глобальные инвестиции»
|390 790 031,28
|1 198,61
|326 036,92528
|32
|5,06%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС - Глобальный»
|105 973 334,54
|1 055,89
|100 364,41692
|24
|5,03%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Атон - Фонд облигаций"
|2 174 097 217,02
|2 763,48
|786 724,05973
|2 540
|5,02%
|Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Фундаментальный Выбор"
|6 363 933,19
|16,36
|388 944,31659
|523
|5,01%
|Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Саввинские палаты»
|2 601 066 162,44
|25 729,54
|101 092,58706
|1
|4,99%
|ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций»
|295 136 220,01
|6 025,84
|48 978,46357
|774
|4,96%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды"
|«Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Жилищная программа» под управлением ООО «УК КапиталЪ ПИФ»
|1 306 456 581,69
|1 652,28
|790 700,62935
|2
|4,94%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС - Консервативный»
|130 477 994,10
|1 086,43
|120 098,17541
|26
|4,93%
|Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах облигации»
|640 796 227,87
|3 917,87
|163 557,29792
|81
|4,89%
|Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Облигации плюс»
|26 319 731,43
|113,46
|231 968,28155
|67
|4,83%
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации»
|247 721 723,47
|23,04
|10 750 707,76822
|1 204
|4,82%
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альтернативный процент - облигации»
|17 492 386,64
|1 749,24
|10 000,00000
|1
|4,69%
|Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал"
|открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Сберегательный»
|598 975 467,08
|75,51
|7 932 448,61320
|2 178
|4,66%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Прагматик» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал»
|57 926 132,09
|513,93
|112 712,73000
|12
|4,62%
|Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Облигаций»
|6 152 470 000,03
|1 967,30
|3 127 366,03182
|12 835
|4,57%
|Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерФинанс Управление Активами"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Оптимальный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «ИнтерФинанс Управление Активами»
|52 420 687,14
|0,46
|115 000 000,00000
|2
|4,55%
|Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал"
|открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный»
|7 599 200 887,89
|107,40
|70 756 451,73819
|3
|4,54%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭнергоИнвестКапитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Шаляпин» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭнергоИнвестКапитал»
|1 901 573 494,28
|4 045,90
|470 000,00000
|1
|4,53%
|Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк - Облигации плюс»
|32 474 509 586,83
|1 920,98
|16 905 216,79673
|51 274
|4,51%
|Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"
|Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Корпоративные облигации 2 года»
|549 870 727,00
|55 163,51
|9 968,01638
|48
|4,47%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия»
|25 368 704,09
|1 567,75
|16 181,64816
|45
|4,44%
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Развивающиеся рынки"
|190 139 403,22
|1 592,51
|119 395,99726
|1 051
|4,44%
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Фонд перспективных облигаций"
|15 146 537 827,52
|4 517,26
|3 353 033,26956
|13 775
|4,41%
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1»
|517 071 472,43
|10 097,14
|51 209,71191
|60
|4,39%
|Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"
|Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "ТРЦ Перловский"
|1 617 028 728,17
|2 021,29
|800 000,00000
|14
|4,37%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Первобанк-Недвижимость"
|95 973 665,41
|319,91
|300 000,00000
|1
|4,35%
|Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах казначейский»
|632 018 482,83
|8 866,27
|71 283,49402
|36
|4,32%
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ломбардный список - облигации»
|5 363 327,30
|1 787,78
|3 000,00000
|1
|4,13%
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Харизматичные идеи»
|80 325 442,11
|1 430,07
|56 168,85020
|30
|4,13%
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции"
|201 829 527,90
|2 304,65
|87 574,79050
|691
|4,12%
|Общество с ограниченной ответственностью "БСПБ Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ-Сберегательный»
|559 495 424,24
|331,27
|1 688 918,35097
|229
|4,12%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации Плюс»
|25 054 351 040,18
|4 696,33
|5 334 876,61363
|23 338
|4,12%
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций»
|1 721 316 419,21
|1 086,13
|1 584 820,00000
|3 983
|4,08%
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС - Консервативный»
|65 924 763,84
|704,74
|93 544,35303
|91
|4,08%
|Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Казначейский"
|36 681 909,41
|1 879,86
|19 513,08020
|31
|4,04%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ГЕРФИН – фонд облигаций»
|186 178 811,71
|2 323,73
|80 120,59213
|188
|3,95%
|Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Солид - российские облигации»
|50 386 833,77
|2 467,00
|20 424,32116
|115
|3,88%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвестиции и инновации"
|Закрытый паевой инвестиционный Фонд недвижимости "Город"
|35 573 361,41
|1 395,03
|25 500,00000
|1
|3,87%
|Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КьюБиЭф Мой сейф"
|30 618 501,23
|11 590,67
|2 641,65179
|47
|3,78%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Змей Горыныч»
|7 845 108,62
|1 050,92
|7 464,99337
|2
|3,78%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Реальные инвестиции"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Краснопресненский"
|998 855 572,66
|376 926,63
|2 650,00000
|1
|3,72%
|Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"
|Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ"
|569 959 304,18
|32 850,68
|17 350,00000
|1
|3,70%
|Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Основа»
|1 000 571 955,03
|259,90
|3 849 773,37140
|4 121
|3,68%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции"
|«Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Коммерческие Инвестиции»
|9 222 900 128,69
|2 250,65
|4 097 878,74078
|2
|3,66%
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВТБ - БРИК"
|307 984 544,24
|135,87
|2 266 757,04410
|1 251
|3,44%
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Рублевые облигации»
|22 730 878 937,82
|1 743,17
|13 039 957,57205
|46 097
|3,44%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Резерв»
|7 382 121 079,37
|4 151,92
|1 778 001,04093
|7 335
|3,43%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Корпоративные облигации»
|7 666 492 854,64
|16 606,72
|461 650,16265
|6 902
|3,43%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвест Менеджмент Центр"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Серебро – инвестиции в недвижимость»
|41 738 107,16
|1 032,93
|40 407,39305
|33
|3,34%
|Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Столичная недвижимость №1"
|993 636 072,35
|184 108,96
|5 397,00000
|1
|3,31%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ПИФагор"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Энсаф"
|309 951 115,48
|2 350,24
|131 880,46247
|1
|3,29%
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Активные инвестиции - облигации»
|4 550 001,00
|1 516,67
|3 000,00000
|1
|3,26%
|Акционерное общество Управляющая компания "РФЦ-Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Консервативные ценные бумаги»
|360 224,73
|1 784,11
|201,90708
|9
|3,19%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭнергоИнвестКапитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Казанский гастроном"
|4 203 364 007,90
|11 516,07
|365 000,00000
|1
|3,17%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КРАСНЫЙ МОСТ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КМ Секьюритиз"
|7 383 307,70
|3 051,06
|2 419,91458
|64
|3,15%
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Мобильный капитал – денежный рынок»
|15 650 060,63
|1 517,82
|10 310,85811
|1
|3,08%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"
|Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд "Капитальные вложения"
|2 219 568 953,21
|44,27
|50 138 139,98219
|337
|3,00%
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Парма-Менеджмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сибирский» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-Менеджмент»
|541 468 640,61
|512 754,39
|1 056,00000
|2
|2,91%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фридом – Смешанные инвестиции»
|180 061 421,46
|21 243,51
|8 476,06727
|27
|2,90%
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сбербанк – Арендный бизнес»
|4 724 489 412,33
|288 908,57
|16 352,88777
|1 638
|2,90%
|Акционерное общество "Управляющая компания "РЕГИОН Инвестиции"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Фонд Облигаций»
|238 441 486,19
|5 719,28
|41 690,79224
|259
|2,85%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Михайловский"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Михайловский - Рентный II"
|3 898 509 643,94
|353,68
|11 022 727,44622
|29
|2,76%
|Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «КьюБиЭф Развитие регионов»
|49 342 482,41
|363 391,34
|135,78332
|33
|2,75%
|Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Активо пять»
|150 836 094,74
|311 936,99
|483,54667
|115
|2,72%
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк-Денежный"
|14 243 298 834,62
|1 158,06
|12 299 295,09000
|1 556
|2,70%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный»
|47 344 060,49
|1 275,85
|37 107,83375
|179
|2,68%
|общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Капитал-Траст-Инвест"
|Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Казанский земельный инвестиционный фонд»
|13 469 601 998,67
|13 710,78
|982 409,30005
|4
|2,68%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Облигации»
|24 194 377 983,54
|26 815,65
|902 248,27417
|22 976
|2,65%
|Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Регион Российские Гособлигации»
|141 428 328,94
|1 057,87
|133 691,57011
|2
|2,61%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Центр-Сити»
|136 360 997,55
|345 509,87
|394,66600
|53
|2,56%
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Восточный Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Восточный Капитал - Сбалансированный»
|12 456 334,10
|1 081,72
|11 515,25503
|21
|2,48%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АКТИВО ДЕСЯТЬ»
|383 995 163,96
|295 380,90
|1 300,00000
|131
|2,42%
|Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Базальт"
|27 274 704,34
|327 296,47
|83,33333
|1
|2,39%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвестиции и инновации"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Семейные сбережения"
|41 449 886,36
|138,17
|300 000,00000
|1
|2,33%
|Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Равновесный»
|23 760 023,60
|1 695,74
|14 011,60368
|10
|2,32%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ СЕВЕР»
|603 124 612,54
|11 825 972,79
|51,00000
|3
|2,30%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды"
|"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "КапиталЪ-инвестиции в строительство"
|750 282 027,49
|1 349,28
|556 061,91195
|1
|2,29%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ - Облигации"
|194 349 410,76
|4 437,07
|43 801,34299
|185
|2,23%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ"
|Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Экорент" под управлением ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"
|384 860 363,94
|5 236,20
|73 500,00000
|1
|2,12%
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Восточный Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Восточный Капитал - Инвестиции»
|13 884 912,69
|1 073,62
|12 932,83687
|31
|2,09%
|Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО – Глобальные рынки»
|984 541,68
|937,66
|1 050,00000
|1
|2,08%
|Акционерное общество Управляющая компания "РФЦ-Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РФЦ-Шуваловские высоты»
|270 189 535,81
|847 344,33
|318,86628
|41
|2,07%
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арикапитал - Чистые деньги"
|1 679 623 323,28
|1 924,00
|872 984,66740
|85
|2,07%
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ЮГ»
|680 631 597,53
|13 345 717,60
|51,00000
|2
|2,06%
|ООО "Управляющая компания "Профессиональные Инвестиции"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Ермолаевский»
|328 558 365,84
|8 632,55
|38 060,40000
|1
|1,98%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Азимут»
|1 212 575 695,87
|3 341,70
|362 862,43530
|1
|1,97%
|Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами"
|Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Активо два»
|137 089 072,47
|1 053,53
|130 123,00000
|205
|1,97%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка «Царский мост»
|330 479 515,59
|361,86
|913 276,57849
|1
|1,93%
|Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Консервативный"
|3 272 292 236,28
|6 538,07
|500 498,37089
|4 282
|1,93%
|Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Перспективный"
|87 148 771,24
|290,50
|300 000,00000
|3
|1,92%
|общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Капитал-Траст-Инвест"
|Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Казанский рентный инвестиционный фонд"
|4 329 491 845,65
|63,25
|68 445 257,55063
|3
|1,88%
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций»
|13 560 922,44
|16,95
|800 000,00000
|4 988
|1,86%
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Деловой Дом Калита"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Ай Пи Ти - Недвижимость»
|4 665 212 839,84
|4 241,10
|1 100 000,00000
|5
|1,81%
|Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Лидер - облигации"
|13 042 684,63
|15 738,81
|828,69559
|2
|1,78%
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Рублевые сбережения»
|138 118 240,89
|1 157,15
|119 360,52231
|11
|1,77%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ДОХОДЪ - Рентная недвижимость"
|606 460 069,06
|1 212,39
|500 220,00000
|6
|1,69%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ-Облигации»
|1 545 591 700,32
|3 727,50
|414 645,45615
|1 968
|1,65%
|Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РВМ Мегаполис»
|11 971 037 385,88
|299 373,23
|39 987,00000
|1
|1,61%
|Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Управление активами"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ДОМ.РФ»
|66 845 473 715,81
|1 285,49
|52 000 000,00000
|24
|1,61%
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк - Долларовые облигации»
|178 903 465,84
|16,12
|11 099 387,66626
|1
|1,58%
|Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРАМО ИНВЕСТ"
|Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КОНСЕРВАТОРия»
|417 421 703,43
|1 733,38
|240 814,00000
|3
|1,45%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Центральная Управляющая Компания. Недвижимость.»
|181 550 049,19
|1 207,49
|150 353,24342
|1
|1,43%
|Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"
|Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"
|603 470 242,65
|90,07
|6 700 000,00000
|4
|1,33%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Коммерческая недвижимость"
|658 167 718,47
|515,25
|1 277 366,97358
|1
|1,30%
|Общество с ограниченной ответственностью "ТЕТИС Кэпитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Генезис» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал»
|408 171 817,69
|462,27
|882 973,08160
|1
|1,28%
|Закрытое акционерное общество "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Тверская усадьба"
|1 601 047 684,06
|35 329,02
|45 318,20428
|41
|1,22%
|Закрытое акционерное общество "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Тверская земля»
|108 439 682,87
|2 168,79
|50 000,00000
|1
|1,20%
|Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Российские Еврооблигации"
|2 415 929,22
|16,46
|146 752,53078
|218
|1,17%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Еврооблигации»
|5 726 515,83
|987,12
|5 801,25499
|43
|1,11%
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Родные просторы"
|108 034 285,37
|6 307,32
|17 128,40182
|6
|1,04%
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АТЛАНТ»
|2 519 647 157,13
|14 564 434,43
|173,00000
|1
|1,03%
|Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"
|"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон"
|177 245 536,17
|625,22
|283 492,48488
|4
|0,90%
|ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Нева Хаус»
|5 240 063 240,44
|313 776,24
|16 700,00000
|2
|0,88%
|Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Арсагера - жилищное строительство"
|92 865 410,93
|4 149,22
|22 381,39282
|357
|0,86%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок»
|3 327 353,25
|1 470,82
|2 262,24664
|32
|0,85%
|Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Альтернативные инвестиции"
|3 479 666 040,07
|359 655,40
|9 675,00000
|2
|0,75%
|Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах сбалансированный»
|52 296 389,09
|3 023,88
|17 294,45305
|37
|0,74%
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Парма-Менеджмент"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Дмитрий Донской» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Парма-Менеджмент»
|170 387 605,88
|24 431,81
|6 974,00706
|116
|0,71%
|Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Сбалансированный»
|98 152 442,79
|435,41
|225 424,56844
|135
|0,69%
|Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах пенсионный»
|90 066 312,33
|13 954,75
|6 454,16963
|104
|0,67%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АКТИВО ШЕСТЬ»
|313 602 853,38
|313 602,85
|1 000,00000
|84
|0,65%
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гамма Групп"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Гарант»
|16 937 355,93
|176 879,12
|95,75667
|1
|0,63%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Мегаполис-Инвест"
|Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "ОфисЦентр"
|175 016 003,95
|133 193,31
|1 314,00000
|1
|0,62%
|Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Енисей»
|2 539 785 931,73
|301 160,39
|8 433,33333
|1
|0,54%
|Акционерное общество "Управляющая компания "Аналитический центр"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Аналитический Центр - Сбалансированный»
|73 185 151,12
|16 592,15
|4 410,83108
|1
|0,52%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Кольчуга"
|184 148 027,64
|7 264,22
|25 350,00000
|3
|0,44%
|Акционерное общество "Управляющая компания "НИМБУС"
|Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Югра Рентный Фонд"
|221 835 258,23
|12 708,18
|17 456,10174
|6
|0,44%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Траст Девелопмент Второй"
|295 373 740,40
|339,00
|871 300,00000
|1
|0,37%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвест Менеджмент Центр"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Облигационный резерв"
|22 150 308,02
|1 070,39
|20 693,59499
|6
|0,33%
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Индустриальная недвижимость"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ПНК-Рентал»
|37 466 885,96
|1 499,16
|24 992,00000
|2
|0,14%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финансовая основа"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Торговые ряды Лобня»
|434 164 373,54
|345 122,71
|1 258,00000
|4
|0,10%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Стратегические активы"
|51 531 230 718,93
|92 020,05
|560 000,00000
|2
|0,01%
|Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"
|Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в долларах США»
|16 970 378,74
|0,10
|168 229 080,12133
|40 837
|0,00%
|Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал"
|Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в евро»
|10 609 797,55
|0,10
|105 970 006,64563
|16 665
|0,00%
|Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Сбалансированный"
|11 814 442 033,77
|2 523,10
|4 682 508,74592
|28 199
|0,00%
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Акций. Ответственные инвестиции»
|136 316 134,67
|1 909,25
|71 397,62784
|655
|-0,01%
|Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Монолит"
|1 559 072 418,63
|286,35
|5 444 659,00000
|1
|-0,01%
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк-Европа"
|83 863 820,13
|853,96
|98 205,73523
|838
|-0,02%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания РИГОРА"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Касимово"
|300 250 456,80
|6 050,14
|49 627,00000
|1
|-0,04%
|Акционерное общество "Управляющая компания "РЕГИОН Инвестиции"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Фонд Сбалансированный»
|9 499 908,55
|4 183,01
|2 271,07018
|12
|-0,22%
|Акционерное общество "Управляющая компания "Рацио-капитал"
|Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Рацио-Рентный"
|42 926 641,56
|2 487,20
|17 259,00000
|11
|-0,23%
|Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами"
|Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Активо один»
|154 847 452,40
|967,80
|160 000,00000
|65
|-0,30%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Европа»
|147 996 417,78
|14 757,25
|10 028,72559
|472
|-0,32%
|ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)
|Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Системные инвестиции"
|3 099 749 502,92
|313 739,83
|9 880,00000
|2
|-0,37%
|Акционерное общество "Управляющая компания "НИМБУС"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Югра"
|1 285 730 195,15
|10 032,30
|128 159,07513
|1
|-0,48%
|ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный»
|288 374 040,65
|6 301,05
|45 766,04101
|1 472
|-0,51%
|Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ-Логистический"
|563 127 134,78
|809,83
|695 368,27828
|1
|-0,53%
|Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
|Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арсагера – акции 6.4"
|434 095 048,37
|6 960,82
|62 362,60604
|390
|-0,56%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд Еврооблигаций»
|25 111 241,17
|19,99
|1 256 379,13382
|979
|-0,60%
|Акционерное общество "Кубанская управляющая компания"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Покровский"
|310 175 644,87
|437,21
|709 443,43512
|4
|-0,61%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финанс Трейд Эссет Менеджмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Квант"
|150 900 797,74
|754,50
|200 000,00000
|23
|-0,64%
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая недвижимость"
|1 500 427 635,64
|167,23
|8 972 507,02872
|1 459
|-0,69%
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран»
|187 108 137,56
|670,76
|278 948,29560
|5 172
|-0,90%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия»
|2 577 248,55
|1 167,12
|2 208,21572
|36
|-0,90%
|Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
|открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арсагера - фонд смешанных инвестиций»
|188 321 429,13
|6 187,72
|30 434,68816
|341
|-0,94%
|Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Накопительный резерв»
|32 441 368,30
|2 259,47
|14 357,96388
|75
|-0,95%
|Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Универсал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «НМ-Траст АПП» под управлением ЗАО «УК «Универсал»
|2 311 420 892,13
|729 325,45
|3 169,25853
|4
|-1,05%
|Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"
|Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "Торговая недвижимость"
|1 622 490 393,28
|6 649,55
|244 000,00000
|5
|-1,06%
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Глобальное машиностроение»
|84 122 982,66
|1 055,95
|79 665,81068
|770
|-1,22%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Сбалансированный»
|66 024 929,04
|4 556,50
|14 490,25827
|156
|-1,28%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Развивающиеся рынки»
|162 054 947,43
|20 626,40
|7 856,67676
|513
|-1,34%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Саларьево"
|1 266 365 053,19
|55 215,39
|22 935,00000
|1
|-1,41%
|Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ"
|Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Своя земля - рентный"
|1 383 220 211,31
|1 933,68
|715 328,77830
|6
|-1,43%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Сбалансированный»
|29 573 491,54
|1 834,28
|16 122,70174
|183
|-1,50%
|Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Осознанный»
|6 715 910,90
|1 497,60
|4 484,46066
|161
|-1,50%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ЛэндПрофит"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Система – Рентная недвижимость 1»
|1 084 915 545,67
|314 650,68
|3 448,00000
|2
|-1,56%
|Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Солид Рентный - 2»
|355 071 043,64
|4 227 036,23
|84,00000
|16
|-1,57%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Фонд смешанных инвестиций»
|1 418 101 134,44
|5 006,85
|283 231,99374
|1 910
|-1,58%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Первый Рентный"
|911 886 626,27
|567,59
|1 606 594,08311
|1
|-1,60%
|Акционерное общество Управляющая компания "Виктори Эссет Менеджмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Четвертый Земельный»
|622 716 629,86
|6 227,17
|100 000,00001
|3
|-1,82%
|Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВиСТ"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ИАРТ Девелопмент»
|601 751 900,63
|85 964,56
|7 000,00000
|2
|-1,86%
|Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Солид - Глобус"
|41 448 659,13
|3 474,48
|11 929,44138
|136
|-1,86%
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ПРОФИНВЕСТ"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия»
|489 658 481,18
|122 414,62
|4 000,00000
|2
|-1,95%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ИнвестСтрой» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новые инвестиционные технологии»
|143 573 802,40
|574,30
|250 000,00000
|1
|-1,99%
|Акционерное общество "Управляющая компания "НИМБУС"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ЮГРА Коммерческая Недвижимость"
|163 237 296,50
|4 815,12
|33 901,00000
|2
|-2,04%
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Виктория плюс» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РИК Капитал»
|295 586 158,58
|1 194 177,89
|247,52272
|1
|-2,08%
|Общество с ограниченной ответственностью "ТЕТИС Кэпитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Рантье» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал»
|67 995 939,06
|372,09
|182 739,71149
|2
|-2,09%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эдельвейс"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Рантье"
|252 307 106,88
|1 153,84
|218 667,34261
|10
|-2,19%
|Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Акции сырьевых компаний»
|36 395 390,94
|304,29
|119 608,30886
|183
|-2,25%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания СГБ"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Большой Урал"
|159 912 006,29
|898,91
|177 895,36820
|1
|-2,31%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Ар.И.С."
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РИФ"
|347 463 801,95
|82 516,11
|4 210,86028
|1
|-2,32%
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Рентный 3"
|149 502 869,89
|334,72
|446 655,00000
|1
|-2,34%
|Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"
|Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Можайский берег"
|16 046 956,93
|2 405,84
|6 670,00000
|6
|-2,34%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "КОВЧЕГ"
|417 622 867,45
|91 459,92
|4 566,18436
|2
|-2,41%
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"
|Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Рентный 2"
|421 974 640,62
|148 949,75
|2 833,00000
|1
|-2,45%
|Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент"
|Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Земельные ресурсы"
|638 460 235,75
|110 802,56
|5 762,14320
|2
|-2,47%
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт»
|63 598 743,57
|5 841,09
|10 888,15505
|7
|-2,51%
|Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИНВЕСТ УК"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "БАЛТИНВЕСТ - Российская недвижимость"
|79 832 961,70
|37 506,26
|2 128,52338
|1
|-2,54%
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Глобальные облигации"
|12 372 615,52
|15,68
|789 192,25258
|1
|-2,55%
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Фонд Сбалансированный"
|16 478 898 884,70
|93 142,04
|176 922,25257
|27 267
|-2,60%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Индустриальный»
|238 052 419,44
|8 551,52
|27 837,42956
|748
|-2,66%
|Общество с ограниченной ответственностью "ТЕТИС Кэпитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Заречье" под управлением ООО "ТЕТИС Кэпитал"
|205 953 719,80
|8 238,15
|25 000,00000
|2
|-2,74%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Ар.И.С."
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Атолл»
|312 891 832,57
|6 758,29
|46 297,46848
|1
|-2,77%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания СГБ"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Стабильный"
|142 014 272,62
|662,63
|214 318,86165
|1
|-2,86%
|Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Международные Облигации"
|10 096 961,67
|16,04
|629 312,57299
|782
|-2,96%
|Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Природные ресурсы»
|272 876 581,03
|16 257,32
|16 784,84471
|1 211
|-2,97%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия»
|4 944 347,19
|2 435,73
|2 029,92397
|56
|-3,01%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Проектный"
|879 808 418,36
|88 358,76
|9 957,22920
|1
|-3,01%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Перспективные вложения»
|75 573 393,89
|5 600,75
|13 493,43476
|324
|-3,01%
|Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Недвижимость пенсионного фонда"
|121 534 915,10
|1 723,59
|70 512,62732
|1
|-3,06%
|Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «E3 Групп»
|17 222 237,88
|2 777,78
|6 200,00000
|2
|-3,12%
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС – Акции»
|3 382 602,70
|2 929,14
|1 154,81053
|67
|-3,14%
|Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КьюБиЭф Золотое сечение"
|9 587 090,82
|11 515,12
|832,56553
|49
|-3,17%
|ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций»
|857 414 796,76
|2 306,95
|371 665,56955
|5 149
|-3,26%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эдельвейс"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Стрит Ритейл"
|513 672 196,95
|3 673,39
|139 836,05491
|3
|-3,27%
|Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РВМ Капитальный»
|1 965 169 967,66
|937 287,46
|2 096,65664
|1
|-3,32%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Эверест Центр"
|614 657 173,29
|975 646,31
|630,00000
|1
|-3,58%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финанс Трейд Эссет Менеджмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Селена"
|194 185 594,70
|682,76
|284 413,54894
|12
|-3,61%
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АНКОР - фонд недвижимости"
|94 584 661,01
|26 273,52
|3 600,00000
|1
|-3,74%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Алексеевский»
|48 502 786,47
|41 784,85
|1 160,77458
|3
|-3,77%
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ВИКТОРИЯ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал"
|503 394 562,25
|351 524,49
|1 432,03270
|1
|-3,78%
|Закрытое акционерное общество "Управляющая компания"
|Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Аз-Капитал»
|41 521 044,16
|3,56
|11 666 446,67412
|4 319
|-3,78%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Михайловский"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Михайловский - Рентный"
|12 449 746 056,85
|2 865,18
|4 345 184,05105
|8
|-3,89%
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Деловой Дом Калита"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Фонд "Реконструкция и Развитие"
|12 417 824 902,88
|1 241,78
|10 000 000,00000
|8
|-3,90%
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Резерв Эссет Менеджмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Сельскохозяйственный" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Резерв Эссет Менеджмент"
|4 878 317 120,51
|48 783 171,21
|100,00000
|1
|-3,96%
|Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "PBM Социальные инвестиции"
|601 676 729,71
|87 580,31
|6 870,00000
|2
|-4,00%
|Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «КьюБиЭф Региональная Недвижимость»
|36 724 758,84
|10 405,27
|3 529,43858
|43
|-4,04%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)»
|32 280 550,66
|10,66
|3 029 145,41450
|2 794
|-4,14%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ - Акции»
|809 802 952,24
|7 018,61
|115 379,41409
|1 445
|-4,28%
|Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Фонд международных дивидендов»
|81 720 473,09
|1 189,66
|68 692,30925
|381
|-4,28%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвест Менеджмент Центр"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Алёнка – Капитал»
|58 455 299,98
|6 225,08
|9 390,29061
|310
|-4,44%
|Акционерное общество "Управляющая Компания ТРИНФИКО"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Глобал.ру»
|53 735 740,55
|1 595,41
|33 681,55815
|12
|-4,51%
|Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "КьюБиЭф Недвижимость"
|280 036 597,53
|46 711,69
|5 995,00000
|159
|-4,58%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БФА"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Строительные инвестиции»
|1 808 876 791,60
|56 527,40
|32 000,00000
|21
|-4,62%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Баланс»
|15 697 909 130,50
|2 492,10
|6 299 061,27436
|25 320
|-4,66%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие - Акции»
|1 704 267 605,33
|3 922,10
|434 528,85484
|2 119
|-4,83%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Метрополь Золотое руно» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»
|19 923 886,33
|430,72
|46 257,63165
|130
|-4,84%
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "СибиряК"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Созидатель"
|161 738 991,01
|2,14
|75 700 431,37600
|5
|-4,89%
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк - Эс энд Пи 500»
|10 266 979,09
|16,42
|625 440,00000
|17 610
|-4,92%
|Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Солид Недвижимость - 2"
|26 252 436,58
|359 191,09
|73,08766
|20
|-5,05%
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Сбалансированный»
|25 976 421 098,62
|31,31
|829 709 639,57159
|27 597
|-5,09%
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций»
|11 694 627 646,47
|11 258,96
|1 038 695,14215
|13 876
|-5,28%
|ЗАО "Управляющая компания "Агидель"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Агидель - акции"
|30 574 006,59
|6 392,48
|4 782,80621
|139
|-5,31%
|Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Лидер - смешанные инвестиции"
|28 055 194,88
|21 178,25
|1 324,71733
|14
|-5,37%
|Акционерное общество Управляющая компания "Виктори Эссет Менеджмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Пятый Земельный"
|317 410 755,95
|3 174,11
|100 000,00000
|1
|-5,59%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прогресс-Финанс"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Финансы и недвижимость"
|126 961 576,85
|1 269 615,77
|100,00000
|3
|-5,68%
|Акционерное общество Управляющая компания "Траст Лайт"
|Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "ТрастЮнион - Рентный"
|430 741 028,43
|1 120,25
|384 504,51049
|1
|-5,85%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русский Инвестиционный Клуб"
|Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Возрождение Подмосковья"
|73 407 464,27
|1 669,79
|43 962,16000
|3
|-5,89%
|Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
|открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арсагера - фонд акций»
|754 843 561,78
|8 894,84
|84 863,06964
|1 382
|-5,89%
|Акционерное общество "Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции"
|Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс»
|735 285 780,75
|1 454 318,43
|505,58789
|8
|-5,91%
|Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Акции»
|372 373 529,79
|667,15
|558 154,21684
|511
|-5,97%
|Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Сбалансированный»
|3 910 264 331,47
|2 693,41
|1 451 787,32339
|5 511
|-6,00%
|Акционерное общество "Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции"
|Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первый»
|1 345 028 634,21
|64 902,97
|20 723,68390
|77
|-6,06%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Зарубежная собственность»
|20 328 257,68
|2 388,51
|8 510,86638
|179
|-6,10%
|Акционерное общество "Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции"
|Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Универсальный»
|840 510 854,04
|263 148,40
|3 194,05649
|15
|-6,19%
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Лалэ»
|21 103 433,21
|1 024,13
|20 606,10559
|108
|-6,24%
|Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Профессиональный»
|1 285 826 675,94
|12 253,00
|104 939,73174
|3 005
|-6,29%
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"
|Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "АК БАРС - Горизонт"
|28 560 184 153,36
|43 315,10
|659 358,56291
|5
|-6,38%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал»
|2 009 641 981,54
|98,09
|20 487 194,08935
|1 044 530
|-6,43%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ –Мировая индустрия спорта»
|16 740 699,89
|2 654,35
|6 306,88214
|138
|-6,49%
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд "Мировые премиальные бренды"
|133 040 277,14
|16,94
|7 851 514,85975
|936
|-6,77%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КРАСНЫЙ МОСТ"
|открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Меркури – Акции»
|7 322 731,67
|1 638,83
|4 468,26608
|231
|-6,81%
|Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
|Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арсагера – акции Мира"
|25 788 381,72
|1 187,46
|21 717,34057
|163
|-6,82%
|Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Лучшие отрасли"
|520 514 345,70
|2 466,86
|211 003,16678
|1 321
|-6,91%
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов “Максвелл Капитал”
|264 230 467,98
|1 390,25
|190 060,05321
|3 399
|-6,97%
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сбербанк – Арендный бизнес 2»
|3 314 071 475,53
|284 637,55
|11 643,12835
|873
|-6,99%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – МосБиржа голубые фишки»
|2 090 801 181,89
|21 268,79
|98 303,70797
|3 479
|-7,06%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон»
|9 341 343,90
|1 734,60
|5 385,31318
|50
|-7,09%
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Башкирская недвижимость 2"
|15 393 416,04
|128 278,47
|120,00000
|1
|-7,10%
|Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Индия»
|69 113 562,82
|2 223,95
|31 076,92918
|301
|-7,30%
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 1"
|346 990 800,42
|438,76
|790 840,00000
|1
|-7,45%
|Акционерное общество "Управляющая компания Мономах"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Мономах-Перспектива»
|4 921 207,35
|7 110,17
|692,13681
|107
|-7,54%
|Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит"
|8 017 723 543,73
|103 459,46
|77 496,28429
|1
|-7,83%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Акции»
|2 342 576 279,33
|36 407,21
|64 343,74694
|4 484
|-8,01%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Доблестный витязь"
|438 949 283,43
|645,51
|680 000,00000
|1
|-8,05%
|Общество с ограниченной ответственностью "АктивФинансМенеджмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АФМ.Ростошинские пруды"
|154 687 068,77
|5 729,15
|27 000,00000
|3
|-8,10%
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС - Индексный»
|18 874 851,26
|5 613,52
|3 362,39142
|130
|-8,12%
|Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Солид – Индекс МосБиржи»
|77 270 762,51
|327 812,11
|235,71662
|308
|-8,21%
|Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Акций»
|2 389 603 496,50
|3 254,71
|734 199,22212
|4 366
|-8,24%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Индекс МосБиржи»
|527 353 380,00
|2 210,77
|238 537,86959
|1 542
|-8,30%
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Индекс МосБиржи"
|1 620 069 358,81
|6 543,66
|247 578,64367
|8 799
|-8,45%
|ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный»
|62 297 902,56
|357,50
|174 262,19101
|1 129
|-8,52%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финансовая основа"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Земля-Недвижимость"
|491 694 964,70
|2 283 660,60
|215,31000
|1
|-8,54%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА»
|42 561 998,30
|2 685,48
|15 848,93887
|43
|-8,62%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции»
|11 668 247 287,80
|5 800,38
|2 011 636,57340
|33 966
|-8,80%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи»
|992 980 759,00
|1 484,07
|669 093,14326
|23 170
|-8,83%
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Базовые отрасли - акции»
|20 356 584,69
|2 075,09
|9 810,00000
|1
|-8,86%
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»»
|5 110 634 293,39
|1 280,90
|3 989 871,00000
|32 683
|-8,99%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коллективная недвижимость" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"
|27 335 752,55
|136,68
|200 000,00000
|3
|-9,10%
|Открытое акционерное общество "РОНИН Траст"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд акций"
|19 122 874,25
|1 593,57
|12 000,00000
|1
|-9,32%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Дивидендные акции»
|1 006 444 034,24
|24 712,01
|40 726,92570
|2 066
|-9,35%
|Акционерное общество "Управляющая компания "РЕГИОН Инвестиции"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Фонд Акций»
|142 531 833,14
|12 770,14
|11 161,33271
|91
|-9,35%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ПИФагор"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СТРОЙКОМ-КАПИТАЛ"
|1 215 902 804,32
|4 503,34
|270 000,00000
|4
|-9,50%
|Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Солид - Инвест"
|126 513 974,98
|542,50
|233 203,96696
|1 702
|-9,51%
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2"
|2 612 507 885,14
|526 013,89
|4 966,61386
|143
|-9,51%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ФОРУМ"
|786 612 212,30
|15 932,97
|49 370,10000
|1
|-9,62%
|Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Лидер - акции"
|21 865 751,04
|26 750,94
|817,38239
|99
|-9,66%
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов»
|470 765 036,49
|54,71
|8 604 296,18578
|1 105
|-9,75%
|Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – Риэл Эстейт»
|15 533 208,04
|1 183,53
|13 124,47397
|20
|-9,90%
|Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Диана"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Аршин"
|500 675 890,97
|50 067,59
|10 000,00000
|6
|-9,90%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "САН"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «САН – Смешанные инвестиции»
|40 586 932,06
|2 788,65
|14 554,34906
|4
|-9,92%
|Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Российские Акции»
|630 971 263,60
|302,91
|2 083 063,27252
|3 012
|-10,13%
|Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент»
|Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Эверест Коммерческая недвижимость. Аренда» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент»
|2 913 359 826,51
|939 793,49
|3 100,00000
|5
|-10,14%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Москва -Ритейл"
|810 071 244,18
|1 697 430,65
|477,23378
|1
|-10,22%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Шоколад»
|746 105 060,39
|270 050,05
|2 762,83994
|1
|-10,55%
|Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Акции»
|473 851 297,05
|2 309,42
|205 182,23580
|1 112
|-10,59%
|Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «ТФГ - Акции»
|466 798 527,25
|5 444,19
|85 742,57341
|1
|-10,59%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ЖН»
|69 837 015,87
|320,35
|218 000,00000
|1
|-10,66%
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 2"
|160 383 658,36
|269,28
|595 603,00000
|1
|-10,70%
|ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный»
|80 473 927,31
|2 932,10
|27 445,87492
|1 147
|-10,87%
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Акций»
|9 756 268 817,03
|33,68
|289 646 620,67664
|16 080
|-11,02%
|Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ЮграФинанс-недвижимость"
|5 731 346,10
|330,81
|17 325,00000
|-11,02%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управление Сбережениями"
|Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Ключ"
|146 089 827,16
|48 696,61
|3 000,00000
|1
|-11,04%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атон - Петр Столыпин»
|6 595 675 055,39
|2 839,08
|2 323 175,58416
|9 196
|-11,27%
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Фонд акций "Добрыня Никитич"
|10 732 985 996,89
|12 459,15
|861 454,31244
|28 249
|-11,41%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Баргузин"
|10 397 533,90
|2 391,89
|4 347,00000
|2
|-11,58%
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием»
|970 961 116,49
|30,75
|31 577 913,39546
|3 218
|-11,59%
|Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал"
|открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Российские акции»
|56 726 932,33
|106,63
|531 973,82100
|1 665
|-11,60%
|Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ценные бумаги зарубежной недвижимости»
|12 050 087,90
|878,27
|13 720,27757
|9
|-11,79%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания инвестиционными фондами "АЛЛТЕК"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АЛЛТЕК – БИРЖЕВОЙ ИНДЕКС АКЦИЙ» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инвестиционными фондами “АЛЛТЕК”
|5 906 964,59
|23 329,32
|253,19916
|6
|-11,83%
|Акционерное общество "Управляющая компания "ИНВЕСТСТРОЙ"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сити-Капитал» под управлением Акционерного общества «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ»
|709 029 191,36
|141 805,84
|5 000,00000
|5
|-11,90%
|Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Российские акции»
|1 452 207 402,74
|470,90
|3 083 928,85602
|11
|-12,13%
|Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Активо одиннадцать»
|472 503 364,77
|248 685,98
|1 900,00000
|122
|-12,26%
|Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах-фонд акций»
|43 209 330,63
|6 778,97
|6 374,02958
|46
|-12,44%
|Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «КьюБиЭф Развитие регионов 2»
|43 554 809,16
|311 009,50
|140,04334
|35
|-12,57%
|Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Первый»
|4 053 256 666,93
|15 053,99
|269 247,96027
|14 332
|-13,11%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ЕВРОПА 600»
|9 311 871,19
|9,76
|954 307,55890
|2 251
|-13,17%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы»
|2 620 581 855,23
|3 079,68
|850 928,02367
|25 800
|-13,40%
|Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РВМ - Подмосковный»
|1 093 052 389,49
|170,01
|6 429 209,76656
|71
|-13,42%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Финам Первый»
|44 030 538,88
|284,58
|154 721,91904
|3 399
|-13,54%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АТОН - ИНФРАСТРУКТУРА»
|223 287 969,26
|825,45
|270 505,63261
|643
|-13,82%
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Природные ресурсы"
|12 156 807 953,66
|1 796,35
|6 767 506,24088
|27 980
|-14,28%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Собрание»
|261 052 173,12
|27 318,88
|9 555,74326
|2
|-14,36%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Сырьевой сектор»
|1 845 921 953,72
|31 378,93
|58 826,79730
|4 231
|-15,35%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Доминион Тауэр»
|1 786 671 619,51
|178 667,16
|10 000,00000
|1
|-15,86%
|Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Премиум»
|222 857 360,77
|4 204,56
|53 003,73294
|1 071
|-16,07%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «УФА ЭКСПО»
|1 302 527 487,48
|216 714,86
|6 010,32837
|2
|-16,58%
|Акционерное общество Управляющая компания "Виктори Эссет Менеджмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Третий Земельный»
|620 118 157,09
|2 138,34
|290 000,00000
|5
|-17,08%
|Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Трейд Эстейт" под управлением ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
|958 491 180,53
|552,19
|1 735 806,00000
|2
|-17,34%
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Целевые инвестиции»
|150 389 363,30
|1 378 373,69
|109,10638
|1
|-17,39%
|Акционерное общество "Частные Активы"
|"Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Спортинвест"
|15 998 902 308,36
|1 759 087,66
|9 095,00000
|5
|-17,73%
|Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Финансовый сектор"
|441 815 944,82
|940,62
|469 707,30529
|2 728
|-17,90%
|ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)
|Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 3»
|188 630 306,26
|7 545,21
|25 000,00000
|1
|-18,16%
|Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Перспектива" под управлением ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
|1 725 049 916,42
|470,26
|3 668 267,67613
|2
|-19,66%
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора"
|4 106 916 535,94
|23,75
|172 900 753,48040
|7 115
|-19,95%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Артфонд» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал»
|176 920 580,00
|156,62
|1 129 640,00000
|4
|-20,77%
|Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Атлант-региональная недвижимость"
|98 656 769,88
|12 025,45
|8 204,00000
|4
|-20,78%
|Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Простор Инвест»
|Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Инвестиционный рентный фонд»
|5 232 534 065,49
|18 461,66
|283 427,04833
|19
|-21,00%
|Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Простор Инвест»
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Инвестиционный фонд»
|783 785 571,00
|15 312,43
|51 186,22642
|3
|-21,15%
|Общество с ограниченной ответственностью "АктивФинансМенеджмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АФМ. Перспектива"
|150 273 327,41
|2 003,64
|75 000,00000
|3
|-22,36%
|Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Каскад" под управлением ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
|1 792 373 023,26
|567,80
|3 156 687,21097
|1
|-23,26%
|Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Ангара Эстейт» под управлением ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»
|238 620 247,94
|757,81
|314 880,00000
|1
|-23,53%
|Акционерное общество "Управляющая компания "НИМБУС"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Югра - Рантье"
|77 921 057,56
|3 176,82
|24 528,00000
|1
|-24,81%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Привилегия"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Лидер Девелопмент"
|105 327 369,84
|1 280,78
|82 237,00000
|1
|-24,99%
|Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель Эссетс Менеджмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Панорама"
|1 091 638 069,07
|996 479,83
|1 095,49440
|1
|-27,00%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Привилегия"
|Заркытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Фаворит Девелопмент"
|135 321 456,47
|1 826,20
|74 100,00000
|3
|-28,15%
|Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Нефть»
|190 613 447,91
|580,09
|328 593,19983
|783
|-32,03%
|Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент"
|Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Региональная недвижимость"
|585 400 423,72
|11 708 008,47
|50,00000
|1
|-34,25%
|Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Форт"
|22 190 019,07
|4 669,24
|4 752,38186
|2
|-34,85%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Евро Фин Траст"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Жилой дом"
|489 399 468,54
|1 054,12
|464 272,22591
|1
|-38,02%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Евро Фин Траст"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Берег"
|252 352 331,51
|924,32
|273 013,60551
|1
|-38,66%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Территория Югра"
|535 466 553,30
|52 770,09
|10 147,16019
|1
|-42,63%
|Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Инженер"
|175 898 884,52
|3 517,98
|50 000,00000
|-49,00%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Перспектива» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал»
|1 685 323 704,27
|2 520,46
|668 657,01280
|3
|-49,02%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Рождественский» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал»
|95 521 141,51
|231,94
|411 830,61360
|12
|-49,16%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Красногорье" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"
|871 928 730,50
|8 461,45
|103 047,18693
|2
|-49,49%
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"
|Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный»
|1 345 671 124,98
|308,61
|4 360 441,14301
|1
|-84,18%
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Яхонтовый лес»
|1 235 712,08
|4 845,93
|255,00000
|1
|-93,83%
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Резерв Эссет Менеджмент"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Северная столица" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Резерв Эссет Менеджмент"
|4 693 510,53
|11,41
|411 476,00000
|1
|-98,10%
|Открытое Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Новая Москва"
|-7 139 792,68
|0,00
|16 097,12500
|н/д
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Джи Эйч Пи"
|Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Перспектива-фонд второй"
|-34 768 930,95
|0,00
|100 000,00000
|2
|н/д
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Джи Ай Си Эм"
|Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "СОДРУЖЕСТВО"
|-97 488 847,22
|0,00
|60 450,12949
|1
|н/д
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Брокеркредитсервис - Фонды недвижимости"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ЛАЙТ-ИНВЕСТ»
|38 811 049,92
|0,00
|0,00000
|0
|н/д
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сто одиннадцать»
|0,00
|0,00
|0,00000
|0
|н/д
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гамма Групп"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Гарантия»
|119 761 784,91
|298 463,66
|401,26086
|4
|н/д
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КРАСНЫЙ МОСТ"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Георгиевский»
|30 672 654,32
|295 087,01
|103,94444
|1
|н/д
|Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Регион Российские облигации инвестиционного уровня»
|25 839 827,31
|1 033,59
|25 000,00000
|1
|н/д
|Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Регион Российские облигации (ААА)»
|25 705 946,02
|1 028,24
|25 000,00000
|1
|н/д
|Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ВТБ Капитал - Рентный доход»
|3 127 470 999,48
|303 953,50
|10 289,30738
|598
|н/д
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фридом – Первый»
|10 364 577,55
|20 729,16
|500,00000
|1
|н/д
|Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Солид – Высокодоходные облигации»
|104 194 731,60
|1 041,74
|100 020,21289
|3
|н/д
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Ликвидность»
|858 225 431,70
|1,02
|839 601 020,87151
|5 968
|н/д
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток»
|769 134 207,94
|301 676,21
|2 549,53552
|452
|н/д
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений»
|1 816 211 822,76
|22 818,86
|79 592,57438
|2 604
|н/д
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Индекс МосБиржи»
|323 220 005,24
|100,25
|3 224 259,47440
|9 529
|н/д
|Акционерное общество "Управляющая компания "РЕГИОН Инвестиции"
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сканер»
|25 007 339,10
|1 000,29
|25 000,00
|1
|н/д
|Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами"
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Активо двенадцать»
|161 143 654,14
|304 044,63
|530,00000
|98
|н/д
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Почта Банк - Золото»
|136 958 329,22
|1 012,78
|135 230,31058
|1 737
|н/д
|Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал"
|биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Информатика +»
|402 670,61
|16,11
|25 000,00000
|50
|н/д
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
|Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Индекс МосБиржи полной доходности 15»
|45 418 318,95
|1 006,75
|45 113,84436
|1
|н/д
|Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами
|Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой»
|84 685 151,37
|1,07
|78 865 666,95826
|2 831
|н/д
|Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
|Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации»
|91 129 419,42
|1,01
|90 000 000,00000
|205
|н/д
|Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"
|Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто (РСХБ Управление Активами)»
|100 160 500,77
|1 001,61
|100 000,00000
|1
|н/д
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