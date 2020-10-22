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ООО Ак Барс Капитал

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Общая информация

Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» основана в 2002 год.

Основной вид деятельности компании — вложения в ценные бумаги.

Под управлением Компании находится 16 паевых инвестиционных фондов, средства индивидуального доверительного управления, активы негосударственных пенсионных фондов.

Руководитель — Гайзатуллин Рамиль Ринатович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420124, ул Меридианная, 1А
  • Телефон: (843) 518-66-77
  • Email: info@akbars-capital.ru
  • Сайт: https://akbars-capital.ru/

Дата последнего обновления: 22.10.2020

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