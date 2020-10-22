ООО Ак Барс Капитал
Финансы, Инвестиционные компании
Общая информация
Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» основана в 2002 год.
Основной вид деятельности компании — вложения в ценные бумаги.
Под управлением Компании находится 16 паевых инвестиционных фондов, средства индивидуального доверительного управления, активы негосударственных пенсионных фондов.
Руководитель — Гайзатуллин Рамиль Ринатович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420124, ул Меридианная, 1А
- Телефон: (843) 518-66-77
- Email: info@akbars-capital.ru
- Сайт: https://akbars-capital.ru/
Дата последнего обновления: 22.10.2020