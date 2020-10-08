Руководитель Следкома по РТ обсудил с замглавы АСВ уголовные дела банкиров

Фото: Следком по РТ

В Казани состоялась рабочая встреча между главой Следкома по РТ Валерием Липским и представителями госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» — заместителем руководителя Александром Пепелюх и замдиректором департамента сопровождения уголовного судопроизводства Александром Ильиным.



Главной темой обсуждения стало взаимодействие в процессе расследования уголовных дел, связанных с банкротством «Татфондбанк», «Интехбанка» и других финансово-кредитных учреждений Татарстана, сообщили «Реальному времени» в пресс-центре силового ведомства.

Также озвучили предложения по более эффективной работе в части выявления дополнительных эпизодов преступлений банкиров и качество их расследования. Договорились о дальнейших встречах на постоянной основе и мероприятиях по активизации мер по возврату ликвидных активов, выведенных в результате незаконных действий, либо замораживанию похищенных средств путем ареста имущества и счетов.

Валерий Липский отметил, что приоритетом совместной работы должна быть защита пострадавших вкладчиков и наказание сотрудников банков, допустивших причинение ущерба.

На встрече присутствовала команда следователей, непосредственно занятых делами банкиров, вместе с руководителем 4-го отдела по расследованию особо важных дел Следкома по РТ Станиславом Столяровым.

Напомним, в мае 2020-го в этом отделе возбудили второе дело ТФБ о злоупотреблениях на 41,2 млрд рублей.