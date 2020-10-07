Почему Газизов не покупает новичков в «Спартак», а «Уфа» вряд ли найдет частного инвестора

Трансферный гид РПЛ

Трансферное окно в России будет открыто еще 10 дней, но самые интересные сделки должны были состояться накануне. Дело в том, что именно вчера закрывалась возможность отправить заявку в еврокубки, и российские топ-клубы в экстренном порядке добирали игроков в свои составы. Но, откровенно говоря, качественно сработать удалось не всем. О том, как «Зенит» снес свой селекционный отдел, «Краснодар» и «Локомотив» провалили трансферную работу, «Уфа» не нашла инвестора, а также почему Шамиль Газизов не покупает в «Спартак» новичков, — в материале «Реального времени».

«Зенит» реорганизовал селекционную работу и сделал два мощных трансфера

Официально летнее трансферное окно в России закрывается 17 октября. Но для наших топ-клубов было важно успеть подписать игроков до завершения заявочной кампании в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Самым амбициозным из них по-прежнему является «Зенит», поэтому не удивительно, что в последний дозаявочный день именно питерцы были самыми активными на рынке. За сутки они стали главными ньюсмейкерами не только внутри страны, но и в целом по Европе, где окно закрылось чуть раньше.

Примечательно, что главные переходы в клубе состоялись после новости об увольнении босса селекции Антона Евменова и реорганизации всего его отдела. Контракт с одним из наиболее осведомленных по игрокам из Южной Америки российских специалистов был разорван досрочно. Уже после этого «Зенит» сообщил о подписании бразильского полузащитника Венделя из «Спортинга», обошедшегося питерцам в 20 млн евро, не считая различных бонусов сверх этой суммы. Также в клубе расстались с исполнительным директором Павлом Пивоваровым.

«Зенит» сообщил о подписании бразильского полузащитника Венделя из «Спортинга», обошедшегося питерцам в 20 млн евро, не считая различных бонусов сверх этой суммы. Фото: fc-zenit.ru

А вот Андрей Аршавин, по информации «РБ-Спорт», свои позиции, наоборот, только укрепил. Заместитель спортивного директора «Зенита» по молодежному футболу претендует на повышение в клубе. Любопытно, что он подверг резкой критике Далера Кузяева после появления информации о подписании полузащитником контракта с «Локомотивом». То ли Далер внял советам старшего товарища, то ли это просто совпадение, но теперь первый «продлился» в Санкт-Петербурге, а второму обещают карьерный рост. Как бы там ни было, «Зенит» качественно решил вопрос с усилением середины поля перед стартом группового этапа Лиги чемпионов.

Для самого Кузяева такой выбор оказался в итоге вполне оправданным. Во-первых, он точно сыграет в Лиге чемпионов. Во-вторых, повысил себе зарплату и пробил возможность уйти в любой момент в Европу. В-третьих, попробовал свои силы как свободный агент и понял, что ничего хорошего в этом качестве его не ждет. Все это указывает лишь на одно — Далер продолжит пахать на поле. Другого выбора у него уже нет, и он, кажется, это понял.

«Краснодар» и «Локомотив» провалили трансферную кампанию

«Краснодар» перед сезоном испытывал сложности с легионерской квотой на чемпионат РПЛ. Расставшись с Йоном Фьолуссоном и Мануэлем Фернандешем, клуб вписался в лимит, но качественно усилить состав не сумел. В результате «быкам» придется играть на групповом этапе Лиги чемпионов с линией атаки в составе 33-летнего Маркуса Берга, «вечно травмированного» Ари и экс-рубиновца Евгения Маркова. Заполненная легионерами заявка «Краснодара» оставила линию защиты команды с не молодеющим Мартыновичем и парой «косячников» Сорокин — Кайо. Глубину состава пытались расширить разменом Рамиреса на Зотова, но последний выбрал «Рубин», и эквадорца пришлось оставить. В итоге накануне «Краснодар» выкупил права на Евгения Чернова из «Ростова», который обошелся в 3 млн евро.

«Краснодар» выкупил права на Евгения Чернова из «Ростова», который обошелся в 3 млн евро. Фото: fckrasnodar.ru

Аналогичные проблемы возникли у «Локомотива», но здесь скорее просчет руководителей клуба, а не отсутствие какого-то выбора. Потратив кучу денег на игроков непонятного качества — Слободана Райковича и Франсуа Камано, железнодорожники ограничили себя в выборе необходимого усиления. На самом флажке гендиректор клуба Василий Кикнадзе пытался экстренно добрать новичков, но успел выхватить лишь постаревшего и подрастерявшего мотивацию экс-форварда «Спартака» Зе Луиша. Теперь москвичам придется срочно избавляться от лишнего легионера, коих и без новичка была уже полная заявка.

Четвертый участник еврокубков от России ЦСКА решил свои трансферные задачи задолго до того, как узнал соперников по групповому раунду Лиги Европы. Чей подход был верен, узнаем уже совсем скоро.

Найдется ли инвестор для «Уфы»

А вот в «Уфе» рассматривают вопросы куда более глобальные, чем просто покупка/продажа игроков. Председатель совета директоров уфимской команды Ростислав Мурзагулов публично признал, что руководство планирует передать клуб частным инвесторам. По крайней мере, он сообщил об интересе к «Уфе» со стороны двух зарубежных и одной российской компаний, рассматривающих подобную сделку. Из слов функционера можно понять, что в случае получения выгодного предложения от инвесторов препятствовать такому развитию событий никто не станет. Но прямо сейчас, очевидно, таких предложений нет.

Мурзагулов подтвердил информацию о жестком финансовом кризисе, затронувшем «Уфу» в самый разгар пандемии коронавируса. Власти Башкортостана начали сокращать расходы не первой необходимости, и спорту пришлось сильно ужаться. В итоге клуб расстался с рядом футболистов, чтобы компенсировать выпадающие доходы. Ушел и гендиректор Шамиль Газизов, и шансы уфимцев на еврокубки рухнули вместе с позициями в турнирной таблице.

На прошлой неделе успокаивать и настраивать команду на позитивный лад пришлось главе Башкирии Радию Хабирову. Фото: glavarb.ru

Дошло до того, что на прошлой неделе успокаивать и настраивать команду на позитивный лад пришлось главе Башкирии Радию Хабирову. В клубе спешно начали заваливать состав арендованными игроками, пытаясь хоть как-то прикрыть образовавшиеся дыры. Мурзагулов уверяет, что спонсоры (читай господдержка) вернулись обратно и потребности в инвесторах сегодня нет, хотя в клубе «продолжают думать о продаже клуба Red Bull или City Football».

Но давайте честно, прямо сейчас «Уфа» просто не может быть интересна какой-то частной компании. Гиганты из Red Bull или City Football Group «слились» ровно в тот момент, когда стало известно об уходе Газизова. Без него (или схожего с ним сильного руководителя) им этот клуб не нужен, у них нет времени на поиск специалистов на местах. Российские же компании, зачастую, вкладываются в футбол только когда их заставляют это делать.

Так что комментарии в соцсетях «Уфы» о близости ФНЛ не так уж смешны. Некоторые уже проводят параллели с «Амкаром». Напомним, в свое время пермский клуб лишился господдержки из-за начавшегося кризиса, не успел воспитать новых игроков для продажи и в один прекрасный день исчез с карты футбольной России. В Башкирии такое вряд ли допустят, но тревожный звоночек уже слышится довольно отчетливо. А пока уфимцы продают ведущего защитника Йонуца Неделчару, чтобы вложиться в аренду Константина Плиева и «проспать» Евгения Маркова, от которых летом отказался более амбициозный «Рубин».

Распродажа в «Ростове» — кризис или план по спасению сезона?

Последние две недели выдались тяжелыми для болельщиков «Ростова». Вначале команда выбыла из розыгрыша Лиги Европы, а потом начала распродажу игроков. И хорошо, что трансферное окно в топ-чемпионатах закрылось чуть раньше, иначе ростовчане могли лишиться не только Эльдора Шомуродова. Совсем немного не хватило английским клубам, чтобы перехватить Матиаса Норманна, ставшего одним из лидеров «Ростова». А вот Чернова все-таки не уберегли, защитник успел забежать в еврокубки через «Краснодар».

Совсем немного не хватило английским клубам, чтобы перехватить Матиаса Норманна, ставшего одним из лидеров «Ростова». Фото: fc-rostov.ru

Возникает логичный вопрос: а что, собственно, происходит на берегах Дона? Все очень просто. Владелец «Ростова» Арташес Арутюнянц всерьез рассчитывал на еврокубки и мало-мальские призовые от турнира. Когда же команда вылетела на стадии квалификации, пришлось жертвовать игроками, чтобы избежать невынужденных потерь. В клубе об этом плюс-минус знали все, и никакого удивления уход Шомуродова, Чернова и потенциально Норманна не вызвал.

Еще раньше команду покинули Ивелин Попов и Бактиер Зайнутдинов. Решение о разгрузке платежной ведомости было принято изначально, но сокращение еврокубкового пути серьезно подкорректировало планы. Теперь «Ростову» придется искать более дешевые варианты укрепления состава (скорее, тоже латания дыр). На острие уже выкуплен Владимир Обухов, обменян из «Сочи» Дмитрий Полоз, а в защиту просится игрок «Зенита» Денис Терентьев. Такими темпами не исключено, что в команде появится и Роман Нойштедтер, но только если умерит свои зарплатные аппетиты.

Газизов как будто боится тратить много денег

Когда Шамиль Газизов только устроился в «Спартак» и сходу прикупил Александра Кокорина и Остона Урунова, казалось, что красно-белые взорвут российский рынок. Но на деле все вышло иначе. На этих двух покупках башкирский менеджер остановился и принялся так скрупулезно изучать рынок, что, кажется, растерял кучу возможностей пригласить более-менее серьезных игроков на проблемные позиции. И складывается ощущение, что не привыкший бросаться деньгами в «Уфе» Газизов не смог перенастроиться и боится тратить слишком много.

Правого защитника в клубе ищут уже с прошлого сезона, а в центре полузащиты зияет дыра еще со времен ухода Фернандо. Фото: spartak.com

Между тем, уже все знают, какие именно позиции нуждаются в укреплении в «Спартаке». Правого защитника в клубе ищут уже с прошлого сезона, а в центре полузащиты зияет дыра еще со времен ухода Фернандо. Клуб даже отдал в аренду Рассказова, чтобы расчистить место на фланге, но, похоже, только сделал хуже. Теперь потенциальные продавцы точно знают, в чем нуждается «Спартак», и сделают все возможное, чтобы стрясти с него как можно больше денег.