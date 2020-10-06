Полузащитник «Спортинга» Вендел подписал четырехлетний контракт с «Зенитом»
Полузащитник португальского «Спортинга» Вендел Вале перешел в «Зенит». Об этом сообщается на официальном сайте питерского клуба.
23-летний бразильский футболист подписал четырехлетний контракт с российским клубом. Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2024/25.
Официально! Вендел — в «Зените»!— ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 6, 2020
Все детали: https://t.co/yHfNM9c9gC pic.twitter.com/7WhrVp4IOL
По некоторым данным, сумма трансфера составит около 20 миллионов евро, еще 4 миллиона евро могут быть прописаны в качестве различных бонусов.
В нынешнем сезоне Вендел успел сыграть в одном матче чемпионата Португалии.
Напомним, в прошлом сезоне «Зенит» купил другого бразильского полузащитника Малкома за 40 миллионов евро.СпортФутбол
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