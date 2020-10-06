Полузащитник «Спортинга» Вендел подписал четырехлетний контракт с «Зенитом»

Полузащитник португальского «Спортинга» Вендел Вале перешел в «Зенит». Об этом сообщается на официальном сайте питерского клуба.

23-летний бразильский футболист подписал четырехлетний контракт с российским клубом. Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2024/25.

По некоторым данным, сумма трансфера составит около 20 миллионов евро, еще 4 миллиона евро могут быть прописаны в качестве различных бонусов.

В нынешнем сезоне Вендел успел сыграть в одном матче чемпионата Португалии.

Напомним, в прошлом сезоне «Зенит» купил другого бразильского полузащитника Малкома за 40 миллионов евро.