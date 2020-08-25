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Зайнутдинов из «Ростова» официально перешел в ЦСКА

14:52, 25.08.2020
Зайнутдинов из «Ростова» официально перешел в ЦСКА
Фото: vk.com/fcrostov

Полузащитник «Ростова» Бактиер Зайнутдинов стал игроком ЦСКА, сообщает официальный сайт московского клуба.

Казахстанский футболист подписал контракт сроком до конца сезона-2024/25. За ЦСКА Зайнутдинов будет выступать под 19-м игровым номером.

22-летний полузащитник перешел в «Ростов» в январе 2019 года. В текущем сезоне РПЛ Зайнутдинов успел провести за ростовчан 4 матча, в которых он не отметился результативными действиями.

Напомним, казахстанские футболисты не считаются легионерами в рамках РПЛ.

Ранее в предыдущем туре чемпионата России ЦСКА дома уступил казанскому «Рубину» (1:2), пропустив решающий гол в добавленное арбитром время.

СпортФутбол
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