Зайнутдинов из «Ростова» официально перешел в ЦСКА

Полузащитник «Ростова» Бактиер Зайнутдинов стал игроком ЦСКА, сообщает официальный сайт московского клуба.

Казахстанский футболист подписал контракт сроком до конца сезона-2024/25. За ЦСКА Зайнутдинов будет выступать под 19-м игровым номером.

22-летний полузащитник перешел в «Ростов» в январе 2019 года. В текущем сезоне РПЛ Зайнутдинов успел провести за ростовчан 4 матча, в которых он не отметился результативными действиями.

Бактиёр Зайнутдинов пополнил состав #ЦСКА! Игрок сборной Казахстана подписал контракт с красно-синими до окончания сезона-2024/25 https://t.co/rqkElRJAko pic.twitter.com/KoWvpqWE1A — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 25, 2020

Напомним, казахстанские футболисты не считаются легионерами в рамках РПЛ.

Ранее в предыдущем туре чемпионата России ЦСКА дома уступил казанскому «Рубину» (1:2), пропустив решающий гол в добавленное арбитром время.