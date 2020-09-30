Глава Башкирии проведет встречу с руководством и футболистами «Уфы»

Глава Башкортостана Радий Хабиров планирует провести встречу с руководством и футболистами «Уфы» из-за плохих результатов команды в последних матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщил председатель совета директоров уфимского клуба Ростислав Мурзагулов.

«Глава республики сам планирует пообщаться с руководством клуба и футболистами. Встреча с главой республики их подстегнет и окрылит, потому что они поймут, что играют не для себя, а для огромного количества болельщиков, которые любят футбол так же, как и во всем мире», — сообщил Мурзагулов.

Председатель совета директоров ФК «Уфа» Ростислав Мурзагулов. Фото: vk.com/ufafc

Он также отметил, что в клубе и руководстве региона продолжают доверять Вадиму Евсееву на посту главного тренера команды и не намерены увольнять его.

«Естественно, мы, руководители клуба и глава республики (Радий Хабиров), не планируем никаких резких движений», — сказал Мурзагулов.

Напомним, Евсеев сообщил о своей возможной отставке с поста главного тренера «Уфы» после поражения от «Зенита» (0:6) в матче 9-го тура РПЛ. Уфимская команда занимает 15-е место в турнирной таблице и идет в зоне прямого вылета из лиги.